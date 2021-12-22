У кого были самые высокие зарплаты в СССР

В Советском союзе экономика была плановой, поэтому зарплаты формировались не в соответствии с потребностями рынка, а по иным принципам. Так, например, рабочий на заводе мог получать больше, чем инженер, стоящий в служебной иерархии выше. Перед вами те, кому в Союзе жилось хорошо.







Дипломаты – практически избранная каста в СССР. Они не только имели очень высокий доход, но и могли покупать за границей товары, которых в Союзе было не достать.







Доходы чиновников, конечно, были неплохими, но в основном эти должности были привлекательны из-за дополнительных бонусов: служебный автомобиль и дача, возможность покупать дефицитные товары по дешевке.







Высокие зарплаты имели спортсмены (хотя если сравнить с доходами зарубежных коллег, то это – копейки). 250 рублей стандартная ставка футболиста “Динамо”, еще 100 рублей – премия за победы в тех или иных соревнованиях. Существовали также доплаты за выслугу и возможность получить в качестве приза автомобиль (или приобрести его вне очереди) и потом выгодно перепродать.







Космонавты, помимо собственно зарплаты, обязательно получали автомобиль, бензин для которого оплачивался из государственной казны. Также им полагалось санаторное лечение, различные льготы и почести.

На одной из конференций уже в наше время космонавт Георгий Гречко рассказал, что за месяц в космосе получил 5000 рублей.Очень ценились в СССР специалисты на заводах. Квалифицированные рабочие – токари, слесари, настройщики – получали ставку и премиальные, и доход их мог составлять по 300 рублей и выше в месяц. При этом директор завода (не в пример сегодняшним топ-менеджерам) не мог получать сумму, превосходящую зарплаты лучших рабочих.В сельском хозяйстве очень хорошо зарабатывали комбайнеры, механизаторы и прочие технические специлисты, задействованные в период уборочной.Ценился труд специалистов, вынужденных работать во вредных условиях. Например, доходы шахтеров и проходчиков могли составлять до 1000 рублей в месяц. Конечно, эта сумма складывалась из ряда показателей: ставки за выполнение норм выработки, доплат за опыт, стаж, различных премий.Неплохой доход имели те, кто выпускал товары на экспорт: нефтяники и газовики, работники лесной промышленности и др. Помимо высоких зарплат они могли купить технику и вещи за рубежом, а затем продать их на родине.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)