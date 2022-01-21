6 профессий, которые с большой вероятностью исчезнут в ближайшие 10 лет

Самые бесперспективные профессии ближайшего десятилетия.
«Все профессии нужны, все профессии важны», - утверждал классик. Но сегодня это утверждение можно поставить под сомнение, и тем, кто собирается искать работу и иметь приличный заработок в течение ближайшего десятилетия, важно не ошибиться с выбором профессии. Дело в том, что развитие технологий и культурные изменения привели к тому, что одни профессии появляются, а другие медленно исчезают. Именно о последних и пойдёт речь в этом обзоре.
1. Розничный кассир
Исчезающая профессия: розничный кассир.
Поскольку в магазинах все чаще встречается самообслуживание и автоматизированные процессы при покупке, типичная профессия кассира в розничной торговле в конце концов исчезнет. Технология позволила во многом усовершенствовать, казалось бы, такой простой процесс, как совершение покупок, да и, как оказалось, клиенты сегодня хотят как можно меньше взаимодействовать с другими людьми.
2. Специалист телемаркетинга
Исчезающая профессия: специалист телемаркетинга.
В настоящее время люди не используют обычный городской телефон столько, сколько они привыкли это делать раньше. Появились другие, более эффективные способы общения с клиентами, такие как электронная почта или текстовые сообщения. Старомодный телемаркетинг постепенно становится «отмирающим» явлением прошлого. Поскольку электронный маркетинг находится на подъеме, вскоре даже не будут знать, что такое телемаркетинг.
3. Турагент
Исчезающая профессия: турагент.
С появлением Интернета и возможности заказать прямо на сайте более дешевые туры, чем в турагентствах, сейчас уже непонятно, зачем нужен «живой» турагент. Прошли те дни, когда была нужна помощь третьего лица, чтобы найти как можно лучший вариант для путешествия, поскольку в Интернете это все гораздо проще.
4. Диспетчер в такси
Исчезающая профессия: диспетчер в такси.
Поскольку все более приобретают популярность приложения для вызова такси онлайн, в службы по вызову такси звонят все меньше. А, учитывая то, что смартфон есть, пожалуй, у каждого второго, стоит только догадываться, как ситуация будет выглядеть через 10 лет.
5. Издатели
Исчезающая профессия: издатели.
Не удивительно, что печатные средства массовой информации постепенно исчезают из обихода. Все больше и больше потребители, которые хотят развлечений и новостей, выбирают цифровые технологии, ведь это удобно, а к тому же и бесплатно. Издательские компании с трудом поспевают в ногу со временем и постепенно закрываются, уступая дорогу новым цифровым медиа-компаниям.
6. Почтовые работники
Исчезающая профессия: почтовые работники.
С появлением современных технологий и электронной связи, потребность в почтовых работниках постепенно сходит на нет. Сейчас эта работа имеет мало шансов для карьерного роста и продвижения.
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