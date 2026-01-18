Последний шанс стать принцессой! Уголки земли, где катастрофически не хватает женщин

Дорогие женщины, дамы, девушки, если вы все еще одиноки, то этот пост точно для вас. Перед вами места на земле, где вас будут любить, ценить и носить на руках. В этих местах вы обретете свое счастье.









1. Китай



Китайцев за год стало больше почти на 7 миллионов человек. Из-за политики партии, направленной на то, чтобы в семье рождался только один ребенок, и китайских традиций мужчин в Поднебесной на 34 миллиона больше, чем женщин.











Найти спутницу жизни китайцу ужасно трудно. Поэтому китайцы-мужчины ищут себе женщин в других странах – в соседнем Вьетнаме или Корее, на Западе, например, а также очень активно знакомятся с девушками по интернету.

Межнациональные свадьбы теперь в Китае не редкость.2. ИндияПо данным опубликованного отчета Программы развития ООН, Индии не хватает 43 миллионов женщин.В регионах, где нехватка женщин ощущается особенно остро, мужчины покупают жен из других штатов . Рассказывают даже о случаях браков между близкими родственниками.Очень часто девушки из СНГ уезжают в Индию и выходят там замуж.3. Южная КореяВ Южной Корее большинство родителей предпочитают иметь сына, и, благодаря доступности ультразвукового обследования и абортов, очень скоро в этих странах женщины станут настоящим дефицитом.Иногда в этой стране доходит и до абсурда. В Сеуле предприняли неудачную попытку соединить сердца молодых и одиноких корейцев, организовав масштабное свидание вслепую в одном из городских парков. На мероприятие собрались несколько тысяч человек , но подавляющее большинство из них оказались мужчинами.В флешмобе приняли участие около 1000 человек, при этом на семь мужчин приходилось три девушки.А что же в России?Строчка из известной песни про ивановских ткачих – «Потому что на десять девчонок, по статистике, девять ребят» – не актуальна больше не только для Иваново, но и для всей страны.В России больше нет ни одного крупного города, где 10 женщин могли бы выбирать из 9 мужчин.В лучшем случае, в столице Дагестана – Махачкале – можно выбирать из восьми с половиной парней , а в том же Иваново на 10 девушек приходится всего 5 парней. Все больше людей оказываются одинокими.Не так давно был составлен рейтинг самых одиноких городов России. Оказалось, больше всего одиноких людей живет в мегаполисах.В Москве 41% мужчин не состоит в отношениях, а в Петербурге – 51% женщин. Среди самых «мужских» городов, где больше всего одиноких мужчин, пальму первенства держат Махачкала, Сургут и Владивосток.