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15 наиболее частых ошибок при посадке растений

15 наиболее частых ошибок при посадке растений

15 наиболее частых ошибок при посадке растений

Когда наступает оптимальное время для посадки деревьев, кустарников, лиан, трав, стоит вспомнить наиболее частые ошибки при посадке растений, чтобы избегать их.

Ошибка 1. Несоблюдение оптимальных сроков посадки. В зависимости от района и  посадочного материала посадку осуществляют в следующие сроки:

  • в южных районах – растения с открытой корневой системой высаживают осенью и зимой: с конца ноября до конца февраля, с закрытой корневой системой (в контейнерах) – в течение всего года (летом с притенением);
  • в северных районах – предпочтительна весенняя посадка растений до начала вегетации, лучше высаживать растения с закрытой корневой системой.

Ошибка 2. Неправильная подготовка посадочной ямы. Растения сажают в заранее подготовленные ямы, которые готовят за 2-3 недели; для весенних посадок их лучше готовить с осени, а для осенних – за месяц до посадки. Величина посадочных ям должна быть:

  • для саженцев кустарников – 70 х 70 см, 
  • для растений с комом – больше величины кома не менее чем на 30 см, 
  • для живой изгороди вместо ям готовят траншею.

Ширина траншей зависит от количества рядов изгороди. Для однорядных она составляет 40-50 см, для двухрядных – 70-90 см, для многорядных на каждый последующий ряд прибавляется до 30-40 см.

Глубина траншей должна быть 50-60 см.

Ошибка 3. Игнорирование последствий стройки. На участках, бывших под строительством, с большим количеством строительного мусора, необходимо выкопать ямы размером не менее 150х100 см с полной заменой грунта. Для засыпки ямы подготавливается перегнойно-дерновая земля из расчета 20-25 кг перепревшего навоза на яму или на погонный метр канавы. 

Ошибка 4. Смешивание почвенных слоев. При подготовке посадочных ям одной из самых частых ошибок является смешивание верхнего плодородного слоя с нижним – малоплодородным. Для засыпки корней подходит только плодородная почва. Посадочные ямы заправляют перегноем или компостом (10-20 кг для деревьев, 6-8 кг – для кустарников), смешанным с землей. В первый год посадки не рекомендуется применять минеральные удобрения.

Ошибка 5. Внесение свежего навоза. В посадочные ямы некоторые новички-садоводы вносят свежий навоз, который может сжечь корни и растение целиком. При посадке используют только перепревший навоз; слабоперепревший навоз вносить в посадочную яму также нежелательно, так как велика вероятность снижения приживаемости растения.

Ошибка 6. Не делают дренаж. На тяжелых, глинистых, слишком влажных почвах забывают сделать обязательный дренаж из битого кирпича и песка.

Ошибка 7. Забывают сделать ревизию корневой системы. При посадке растений с открытой корневой системой забывают провести осмотр корней, подрезку засохших кончиков и удаление поврежденных корней. Нельзя допускать пересыхания корней. При посадке растений корни расправляют, следят: не отклонился ли саженец вбок, не оказался слишком высоко или низко посаженным.

Ошибка 8. Неправильно определяют положение корневой шейки (место перехода ствола в корень). При посадке привитых растений не учитывают положение корневой шейки. Как правило, она должна быть на уровне почвы. Если растение получено из черенка, корневая шейка не выражена, и некоторое заглубление (на 3-5 см) саженцев вполне допустимо. Исключение – клематисы, у которых корневую шейку заглубляют не меньше чем на 5-10 см (молодые растения) и на 10-12 см (взрослые), а также цветочные многолетники, у которых корневище нарастает вертикально вверх (астильба, гейхера, герань крупнокорневищная): их можно на несколько сантиметров заглублять. Растения с прикорневой розеткой листьев сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в землю.

Ошибка 9. Забывают об обрезке растений. Перед посадкой удаляют слабые и поломанные побеги. У роз оставляют 3-4 сильных побега, которые укорачивают примерно на высоте 10-15 см, оставляя на них по 2-4 почки.

Ошибка 10. Слышали о «чудодейственной» глиняной болтушке, повышающей приживаемость растений при посадке, но ленятся её делать. Для приготовления глиняной болтушки на 10 л воды добавляют небольшое количество глины (чтобы после обмакивания в болтушку на руке оставался тонкий слой глины), 1 таблетку гетероауксина или пакетик корневина (можно любой другой стимулятор корнеобразования, по инструкции) и 1 кг перепревшего навоза. Компоненты добавлять в указанном порядке. Обработанные болтушкой корни необходимо в течение 30 минут подсушить на открытом воздухе, а затем высадить растение в подготовленные увлажненные ямы. 

Ошибка 11. Забывают о поливе до посадки. Важно полить заправленную посадочную яму перед посадкой растений. 

Ошибка 12. При посадке растений с закрытой корневой системой не сохраняют корневой ком; часто это происходит, если растение не было полито перед его освобождением из емкости.

Ошибка 13. Забывают об опорах и подвязке. Саженцы, высаженные с наветренной стороны, обязательно должны быть привязаны к опорным кольям, которые устанавливаются в ямах до или во время посадки; сразу же устанавливают опору и для лиан.

Ошибка 14. Не придерживаются рекомендаций о поливе растений после посадки и мульчировании. Почву вокруг посаженных растений необходимо хорошо уплотнить, полить и замульчировать опилками, дробленой корой или торфом для уменьшения испарения влаги и сдерживания развития сорняков.

Ошибка 15. Забывают об укрытии. В год посадки молодые растения забывают укрыть лапником, чтобы уберечь их от заморозков и морозов (особенно это касается хвойных, вечнозеленых рододендронов).

 

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