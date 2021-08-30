Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай

Наверное, многие догадывались, что кухонные приборы можно использовать не только по прямому назначению.

Например, с помощью пресса для лепешек можно сделать идеально плоское филе, а в вафельнице запросто приготовить картошку с сыром. Другое дело, когда помощниками повара становятся гаечный ключ и медицинский шприц, а что такого — в готовке все средства хороши.

Мы хорошенько пошарили по карманам кухонных фартуков пользователей сети и нашли кучу крутых лайфхаков, которые помогают хозяюшкам творить кулинарные шедевры. А в бонусе покажем приспособление, о котором даже и не подумаешь, что оно имеет отношение к кухне.



«Я использую свой пресс для лепешек, чтобы сделать идеально плоское куриное филе»



«Вы легко сможете измельчить куриную грудку с помощью ручного миксера»





«Жир, оставшийся после приготовления бекона, можно залить в форму для льда и заморозить для следующего использования»





«С помощью ложек можно зафиксировать дуршлаг над раковиной, он не сдвинется с места даже под напором воды при процеживании макарон»





«Поставьте тарелку на кастрюлю с водой, в которой вы варили яйца, и ваш завтрак останется теплым»



С помощью вилок свиные отбивные удобно обжаривать со всех сторон





«Как расколоть фундук с помощью гаечного ключа»





«Силиконовые формы отлично подходят для приготовления яиц на бутерброды.

А также с их помощью вы можете сделать омлет с овощами всего за 14 минут»«Если вы хотите приготовить выпечку с начинкой, возьмите обычный шприц, это гораздо аккуратнее и проще, чем использование кондитерских пакетов. К тому же они многоразовые и дешевые!»С помощью вафельницы можно легко приготовить, например, картошку с сыромЛомтики хлеба, закрепленные шпажками в месте разреза, не дадут пирогу зачерстветь«Я просто гений! Вот так нужно держать в одной руке пончик и газировку»Максимально быстрые малосольные огурцы без всяких часов ожидания«Я сейчас готовлю их каждый день, и не надоедает. Огурцы нарезаю на брусочки или кружочки, солю и отправляю в банку, по объему они должны занимать чуть меньше половины банки. К мелко нарезанному укропу и чесноку добавляю щепотку сахара, снова измельчаю ножом до образования кашицы, чтобы укроп и чеснок отдали свои соки. Кашицу добавляю к огурцам, накрываю крышкой и хорошо встряхиваю, пока огурцы не пустят сок и все вкусы не перемешаются. Хрустящие ароматные малосольные огурчики готовы! Можно подавать».«Ну что, кто-нибудь еще так делает или я единственный догадался?»«Избавляемся от косточек во фруктах»«Режем фрукт надвое и поворачиваем половинки относительно друг друга. Затем разрезаем половину с косточкой еще раз пополам и вновь поворачиваем. Вынимаем косточку из оставшейся четвертинки — там должно быть уже просто».«Маленький кусочек бруса и саморез. Брать пальцами удобнее, не выскальзывает. Не крутится по поверхности в перевернутом состоянии. Когда готовишь — можно класть лопатку, которой мешаешь»Опустевшую мельницу для специй можно использовать повторноЧтобы не выбрасывать одноразовую мельницу для специй и легко снять ее плотную крышку, нужно нагреть крышку феном. Она легко поддастся, и баночку можно будет вымыть, высушить, а затем насыпать в нее новые пряности. Перед тем как вернуть крышку на место, следует снова слегка прогреть ее.А вот картошку можно почистить, даже не притрагиваясь к ней«Картофель (1 кг) моем и отправляем в кастрюлю, посыпаем 3 ст. л. крупной соли, накрываем крышкой и встряхиваем 2–3 минуты. Готово! Осталось картофель промыть от соли. Вся кожица остается на дне, в соли. Способ подходит только для свежей, не подсохшей кожицы картофеля!»«Когда нужно измельчить много вареных яиц для салатов или в зеленый борщ, берите толкушку для пюре. Секунда дела и готово!»Бонус: «Никак не могу понять, что это. Какой-то кружок с ножницами»Это же устройство для снятия верхушки с вареных яиц.