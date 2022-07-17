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Изящное трэш-путешествие по Новому Орлеану


На старт, внимание, марш! Автор: Olivier Bonhomme.

На старт, внимание, марш! Автор: Olivier Bonhomme.

 

Работы французского иллюстратора Оливье Бономм (Olіvier Bonhomme) настолько яркие и живые в эмоциональном плане, что достаточного одного взгляда, чтобы с головой погрузиться в атмосферу изящного трэша…

Старик и море. Автор: Olivier Bonhomme.

Старик и море. Автор: Olivier Bonhomme.

 
Протест. Автор: Olivier Bonhomme.

Протест. Автор: Olivier Bonhomme.

 
Яблочный бум. Автор: Olivier Bonhomme.

Яблочный бум. Автор: Olivier Bonhomme.

 
Противостояние. Автор: Olivier Bonhomme.

Противостояние. Автор: Olivier Bonhomme.

 
В Интернете не врут. Автор: Olivier Bonhomme.

В Интернете не врут. Автор: Olivier Bonhomme.

 
Доброе утро, Новый Орлеан. Автор: Olivier Bonhomme.

Доброе утро, Новый Орлеан. Автор: Olivier Bonhomme.

 

Работы Оливье пропитаны трэш тематикой, а главными вдохновляющими образами стали культурные тенденции мегаполисов, в том числе и знаковые события, повлекшие за собой не самые приятные последствия. Смешивая разные стили и направления, автор мастерски создаёт впечатляющие иллюстрации с разнообразными сюжетами, в которых проскальзывает джаз и шум ночного города, культовые герои кинематографа и комиксов, психоделические персонажи, чьи тела украшены олд-скул татуировками, стихийные бедствия. Всё это и многое другое делает его творчество невероятно живым и эмоциональным, увлекая зрителя в захватывающее путешествие по Новому Орлеану, Калифорнии, Вашингтону и другим «злачным» местам.

На улицах Нового Орлеана. Автор: Olivier Bonhomme.

На улицах Нового Орлеана. Автор: Olivier Bonhomme.

 
Аэропорт. Автор: Olivier Bonhomme.

Аэропорт. Автор: Olivier Bonhomme.

 
Полный трэш. Автор: Olivier Bonhomme.

Полный трэш. Автор: Olivier Bonhomme.

 
Пришелец на улицах Нового Орлеана. Автор: Olivier Bonhomme.

Пришелец на улицах Нового Орлеана. Автор: Olivier Bonhomme.

 
Джаз-бэнд. Автор: Olivier Bonhomme.

Джаз-бэнд. Автор: Olivier Bonhomme.

 
Неунывающие женщины Нового Орлеана. Автор: Olivier Bonhomme.

Неунывающие женщины Нового Орлеана. Автор: Olivier Bonhomme.

 
Путешествие по Новому Орлеану. Автор: Olivier Bonhomme.

Путешествие по Новому Орлеану. Автор: Olivier Bonhomme.

 
На дно. Автор: Olivier Bonhomme.

На дно. Автор: Olivier Bonhomme.

 
Новая волна. Автор: Olivier Bonhomme.

Новая волна. Автор: Olivier Bonhomme.

 
Старые друзья. Автор: Olivier Bonhomme.

Старые друзья. Автор: Olivier Bonhomme.

 

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