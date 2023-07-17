Яд как универсальное средство решения всех проблем: Самые известные отравители в истории

Локуста, Александр Борджиа и Циси
Все люди решают свои проблемы по-своему. Чаще всего, конечно, эти решения согласуются с законом и правилами человеческой морали. Но история знает примеры персон, которые не обращали внимания на такие мелочи. В этом обзоре – рассказ о судьбах знаменитых личностей, которые не стеснялись при выборе средств и имели особый «фирменный стиль» решения проблемных вопросов.
Калигула
Калигула, мраморный бюст, I век н.э.
Гай Юлий Цезарь Август Германик, известный под именем Калигула, за неполные 4 года своего правления успел оставить о себе очень яркую память: ему приписывают, пожалуй, все известные грехи. Пристрастие к ядам называют одним из главных «хобби» императора-тирана. Занимался он этим вопросом не только ради достижения политических целей, но и просто из любопытства – как настоящий исследователь, составлял новые составы ядовитых веществ и испытывал их на рабах.
Считается, что Калигула отравил гладиатора, который раздражал его своей известностью. Для этого император лично решил вмешаться в лечение легко раненого бойца. После смеси «лекарств», вложенных в рану, гладиатор очень быстро перестал досаждать тирану. Есть мнение, что ради обогащения корыстный правитель заставлял своих приближенных писать наследство в его пользу, а затем слегка «ускорял» события.
После смерти в покоях императора нашли огромный сундук с ядами. Множество пузырьков были тщательно рассортированы и подписаны. Многие – по имени тех людей, которые испытали на себе их действие.
Агриппина, Нерон и Локуста
«Нерон мучается от угрызений совести после убийства матери», репродукция картины Джона Уильяма Уотерхауса, 1878 г.
Локуста осталась в истории как римская профессиональная отравительница. Она была замешана во многих «громких» трагедиях своего времени. Надо сказать, что использование ядов в древнем Риме было очень распространенным способом решения проблем. Настолько распространенным, что знатоки ядов практически были официальными «помощниками» многих влиятельных людей. Как ответная мера возникла даже профессия прегустатора – человека, пробующего пищу.
Считается, что услугами Локусты пользовалась еще Агриппина – мать Нерона. В лучших традициях «Игры престолов» эта властолюбивая женщина расчищала путь к власти для своего сына, не стесняясь в средствах. Первой известной жертвой Агриппины и Нерона стал его предшественник на троне Клавдий. Яд был подмешан к любимому блюду императора – грибам. У Клавдия началась рвота, и, желая помочь, ему подали «рвотное перо». Однако оно тоже было пропитано ядом.
Следующее отравление, изысканное по своей задумке, было совершено для удаления главного соперника на пути к трону – сводного брата Нерона Британника. Молодому человеку специально подали слишком горячую пищу, которую попробовал прегустатор. Еду решили охладить, разбавив водой, в которой как раз и был яд. После этого случая Локуста получила богатое имение и учеников.
Дальше 17-летний Нерон 3 раза пытался отравить свою любвеобильную мать, но поняв, что она постоянно принимает противоядие, просто организовал ее убийство. Агриппину закололи мечом.
Во время правления Нерона множество людей были отравлены императором из-за своих оплошностей или просто потому что надоели ему. Судьба распорядилась так, что самому умереть от яда, приготовленного Локустой, императору-отравителю не удалось, хотя именно этот путь он подготовил для себя. Его, как и мать, закололи мечами. Лишившаяся высокого покровителя, Локуста была приговорена к смерти за свои многочисленные преступления.
Александр Борджиа
Александр VI, портрет из серии Джовио и гравюра - карикатура на папу
Ужасная репутация папы римского Борджиа была, возможно, преувеличена его политическими противниками. При жизни его называли «чудовищем разврата» и «аптекарем сатаны». Считали, что он неоднократно лишал жизни кардиналов, обладавшим большим капиталом, так как после их смерти имущество наследовала папская казна. Любимыми смертельными составами папы были шпанская мушка и мышьяк. Именно Борджиа приписывают многие изысканные способы отравления.
Например, нож для фруктов - яд наносился на одну сторону лезвия, и отравленной была только половина разрезанного яблока, вторую мог съесть отравитель, чтобы продемонстрировать безопасность еды. Или ключ с отравленным шипом. Гости, приглашенные к обеду этим понтификом, писали завещание и прощались с близкими.
Смерть Александра VI также вызвала много слухов и пересудов о том, что он случайно отравился ядом, приготовленным для нескольких кардиналов, однако подтверждения этому факту нет.
Мадам де Бренвилье
Мадам де Бренвилье, гравюра, 1854 г.
Ужасная судьба этой знаменитой отравительницы стала началом громкого Дела о ядах, которое продолжалось почти 10 лет после смерти маркизы и стоило жизни еще трем десяткам человек, многие из которых относились к высшему свету. Франция XVII века была беспокойным местом. Яд считался популярным оружием в дворцовых интригах и борьбе за власть. Однако Мари-Мадлен, жена маркиза де Бренвилье и мать семерых детей, похоже, начинала свою карьеру отравительницы как настоящий исследователь, далекий от эмоций и выгоды.
Ходили слухи о том, что она испытывала свои яды на бедняках в бесплатных парижских больницах, прикрываясь личиной доброй самаритянки, помогающей близким. В ее преступлениях несомненно был замешан возлюбленный маркизы капитан кавалерии Жан Батист де Сент-Круа. С его помощью позднее Мари-Мадлен ради наследства отравила своего отца, двух братьев и сестру. После того, как ее преступления были раскрыты, и бежавшую отравительницу поймали, начался долгий судебный процесс. Женщину пытали, затем она была обезглавлена и сожжена.
Цыси
Цыси, вдовствующая императрица, Регент Китайской Империи
Эта женщина, почти 40 лет единолично правящая огромной Китайской империей с 1861 по 1908 годы, долгое время считалась также каноническим отравителем и жестоким диктатором. Последние исследования заставляют более внимательно присмотреться к этому образу, однако несомненно, что яды действительно были одним из способов для достижения ею своих целей. Пройдя долгий путь от наложницы до императрицы, Цыси, вероятно, прекрасно освоила «прикладную химию» и в дальнейшем активно ее использовала. Первой жертвой, которую приписывают отравительнице, стала вдовствующая императрица, первая жена скончавшегося мужа Цыси, а последней – ее племянник, император Гуансюй. Считается, что в годы ее правления противоядия были главным содержимым аптечек всех придворных, постоянно опасавшихся за свои жизни.
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