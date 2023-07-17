Яд как универсальное средство решения всех проблем: Самые известные отравители в истории

Локуста, Александр Борджиа и Циси

Калигула

Калигула, мраморный бюст, I век н.э.

Агриппина, Нерон и Локуста

«Нерон мучается от угрызений совести после убийства матери», репродукция картины Джона Уильяма Уотерхауса, 1878 г.

Александр Борджиа

Александр VI, портрет из серии Джовио и гравюра - карикатура на папу

Мадам де Бренвилье

Мадам де Бренвилье, гравюра, 1854 г.

Цыси

Цыси, вдовствующая императрица, Регент Китайской Империи