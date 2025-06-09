Китайский коронавирус: как изолировать квартиру и сделать карантин

Несмотря на развитие науки и технологий, настоящая эпидемия все еще способна погрузить мир в хаос. Китайский коронавирус показывает – госпитали сразу становятся переполненными и в вопросе защиты стоит полагаться на свои умения. При помощи подручных средств можно быстро и недорого сделать в квартире полностью изолированную комнату.
Выберете правильную комнату
Идеальное пространство для изолированной комнаты — то, где есть окна для вентиляции, прямой доступ в ванную (желательно, отдельную) и которое удалено от основных маршрутов в квартире. Но поскольку большинство из нас не живет во дворцах с гостевыми комнатами и несколькими санузлам, подойдет самая удаленная комната с туалетом-корзиной.
Заблокируйте воздушные потоки в квартиру
Если при наступившей эпидемии не отключили электричество, и у вас в квартире есть кондиционер, который продолжает работать, то вам нужно заблокировать попадание воздуха из карантинной зоны в остальную часть квартиры. Вентиляционные отверстия нужно плотно заклеить сантехническим скотчем.
Правильно оденьтесь
Контакты с больным может осуществлять только один из оставшихся людей — так сильно снижается риск заражения остальных. Тот, кто осуществляет уход, должен носить спецодежду (защитный комбинезон), маску, перчатки и очки. Пара обуви должна быть без шнурков, использоваться только в изолированной комнате и всегда оставаться в ней. Вы можете сделать фартук или халат из большого мусорного мешка, вырезав в его основании дырки для головы и рук.
Предотвращайте заражение
Рядом с дверью в изолированную комнату поставьте мусорное ведро с крышкой — это будет хранилищем для всего, что вступало в контакт с больным или находилось в его комнате. Дезинфицирующий спрей должен стоять рядом — им нужно опрыскивать и само ведро, и дверную ручку и вообще все потенциально заразные поверхности внутри и снаружи карантинной комнаты. По возможности ничего оттуда не должно попадать в квартиру — посуда должна быть одноразовой и выбрасываться в урну внутри комнаты, постельное белье нужно стирать в горячей воде с отбеливателем и сушиться внутри комнаты. Клеенка между постелью и матрасом предотвратит попадание крови и других выделений в сам матрас. Изолированную комнату нужно чистить ежедневно, обязательно протирая все твердые поверхности дезинфицирующим средством. На самого больного тоже стоит одеть маску, чтобы не допустить заражения при чихании и кашле.
Обеспечьте коммуникацию
У вашего больного должна быть простая возможность подать сигнал о помощи, потому что из-за слабости он не всегда сможет даже крикнуть. Звонок, погремушка и другие подобные источники шума должны быть в поле его досягаемости.
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