Китайский коронавирус: как изолировать квартиру и сделать карантин

Несмотря на развитие науки и технологий, настоящая эпидемия все еще способна погрузить мир в хаос. Китайский коронавирус показывает – госпитали сразу становятся переполненными и в вопросе защиты стоит полагаться на свои умения. При помощи подручных средств можно быстро и недорого сделать в квартире полностью изолированную комнату.

Выберете правильную комнату

Заблокируйте воздушные потоки в квартиру

Правильно оденьтесь

Предотвращайте заражение

Обеспечьте коммуникацию