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Разрешить нельзя запретить: опыт европейских стран в легализации «древнейшей профессии»


Продажа сексуальных услуг полностью разрешена в восьми европейских государствах: Нидерланды, Германия, Австрия, Швейцария, Греция, Турция, Венгрия и Латвия

Продажа сексуальных услуг полностью разрешена в восьми европейских государствах: Нидерланды, Германия, Австрия, Швейцария, Греция, Турция, Венгрия и Латвия

Вопрос о легализации самой древней из профессий обычно вызывает противоречивые мнения и порождает горячие дискуссии. Действительно, с одной стороны, – выгода для государства и самих «трудящихся» в этой сфере очевидна, но с другой встают вопросы нравственности и морали. Однако список стран, в которых этот вопрос решен положительно, постоянно растет. Причем речь идет не о далекой Азии, а о развитых европейских государствах.

Дания


В Дании проституция часто является для женщин подработкой, так как считается, что она не должна быть единственным источником дохода
В Дании проституция часто является для женщин подработкой, так как считается, что она не должна быть единственным источником дохода

Эта страна легализовала прибыльный бизнес одной из первых – еще в 1999 году. За эти два десятилетия Дания, по отзывам, с одной стороны превратилась действительно в очень либеральную по отношению к сексу страну – в ней дозволено все, в любых вариациях, и все это можно найти в любом месте. Так, например, каждый полицейский по вашей просьбе очень вежливо подскажет, где расположен ближайший публичный дом. Но, с другой стороны, у местных жителей наблюдается уже некоторая вялость и пресыщенность в этом вопросе. Пару лет назад в Дании на улицах даже появились машины скорой сексуальной помощи – специально оборудованные автомобили, в которых путаны могут обслуживать клиентов.
Проект под названием «Sexelance» также повышает безопасность работы девушек на улицах

Проект под названием «Sexelance» также повышает безопасность работы девушек на улицах

 

Нидерланды


Если уж говорить о легализованном «кроватном» бизнесе, то пример этой европейской страны можно считать образцово-показательным: благодаря прекрасной организации Амстердам стал местом паломничества огромного числа секс-туристов. Работницы из этой сферы регистрируются и платят налоги. Существует специальная база данных, где хранятся сведения о них, а органы контроля следят за своевременным прохождением медосмотров. Правда, несмотря на эту радужную картину, мэр Амстердама в 2007 году заявлял о частичном сокращении публичных домов, так как, по его словам, слишком большое количество предлагаемых сексуальных услуг притягивает криминал. В этой стране есть еще одно правило, привлекающее туда потоки молодежи: работницам «сферы услуг» должно быть не меньше 18 лет, а вот становиться клиентами можно уже с 16-ти, так что подростки из сопредельных стран частенько приезжают сюда ради особых развлечений.
Улица «Красных фонарей» в Амстердаме. На витринах – товар во всей красе.

Улица «Красных фонарей» в Амстердаме. На витринах – товар во всей красе.

 

Германия


Секс-бизнес полностью легализован в Германии с 2002 года. Он облагается налогами, что при годовом обороте в несколько миллиардов евро является неплохой статьей пополнения государственной казны. В этой сфере занято около полумиллиона женщин, имеются профсоюзы и правозащитные группы. В случае неуплаты путана может подать на клиента судебный иск. Кроме того, в старости эти дамы будут получать трудовую пенсию. Вспоминается фраза из одного российского ток-шоу, посвященного обсуждению легализации проституции: «А что же у них будет в трудовой книжке написано?».
В Бонне для удобства интимного бизнеса пошли еще дальше – для проституток, работающих на улицах, поставили специальные паркоматы. В них девушка, выходящая на «ночную смену», может выбить себе талончик стоимостью 6 евро и с полным правом заниматься своим бизнесом с 20.15 до 6.00. Вот так – просто, удобно, и с заботой о работниках.
С помощью таких устройств впервые удалось обложить налогом индивидуалок, работающих на улицах

С помощью таких устройств впервые удалось обложить налогом индивидуалок, работающих на улицах

 

Великобритания


Здесь эта деятельность тоже полностью легальна, но есть один нюанс – с 2009 года принят закон о том, что если девушку принудили заниматься проституцией, то клиент несет за это ответственность, даже если он о ее несогласии не знал. Кстати, подобные законы показывают, что на самом деле не все вопросы решаются с легализацией данного бизнеса. Проблема сексуального насилия и секс-рабства, тем не менее, остается. Так, например, в 2015 был принят закон для всего Евросоюза о том, что хозяева борделей обязаны знать язык своих работниц. Дело в том, что большое число женщин, занятых в этой индустрии, являются иностранками – чаще всего из Польши, Венгрии и Болгарии. А еще в Англии в 2003 году приняли закон, который, вероятно, существенно повысил самооценку представителей сильного пола и сексуальных меньшинств, занятых в данной сфере – слово «проститутка» в английском языке теперь стало гендерно-нейтральным. Вот в русском эта «недоработка» сохраняется и, возможно, причиняет дискомфорт мужчинам, желающим реализовать себя таким же образом – вопрос о том, как их называть, остается открытым: «проститутами» - неправильно, а «проститутками» - обидно.

 
В Великобритании можно увидеть объявления о секс-услугах в телефонных будках. Несмотря на незаконность такой рекламы, она часто практикуется.

В Великобритании можно увидеть объявления о секс-услугах в телефонных будках. Несмотря на незаконность такой рекламы, она часто практикуется.

 

Шведская модель


В 1999 году Швеция приняла свой закон о проституции, который перевернул устоявшиеся представления об этом бизнесе. Согласно ему, продавать свое тело никому не запрещено, а вот покупать секс-услуги – незаконно, за это полагается достаточно высокий штраф. Считается, что такой подход сокращает данный бизнес, но, конечно, и уводит его в тень. Сегодня по такой же модели строят свою политику Франция, Норвегия и Исландия. Фактически это означает, что подобное занятие не наказывается, но запрещены бордели и сутенерство. Кроме того, во Франции действуют строгие законы о поведении и внешнем виде «ночных бабочек»: они не должны бросаться в глаза и не имеют права приставать к потенциальным клиентам. Также запрещена любая реклама этой деятельности.
В 2011 году проститутки Парижа выходили на митинг против повышения штрафа за использование их услуг

В 2011 году проститутки Парижа выходили на митинг против повышения штрафа за использование их услуг

 

Вообще в различных европейских странах принимаются многочисленные законы, ограничивающие или, наоборот, поддерживающие секс-бизнес, и зачастую чувствуется, что государства действительно заботятся о части населения, вовлеченной в него. Так, например, в Италии для девушек легкого поведения, работающих на дороге, обязательны светоотражающие жилеты, ведь "трудиться" им приходится больше по ночам. В Финляндии же можно встретить среди предложений о сдаче жилья варианты оплаты сексом – удобно и полностью законно. В Австрии в 2010 году даже компенсировали работницам интим-сферы ошибочные сборы за медосмотр, которые незаконно взимали с них несколько лет. После пересчета каждая девушка получила выплату в две тысячи евро.

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Разрешить нельзя запретить: опыт европейских стран в легализации «древнейшей профессии»

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Разрешить нельзя запретить: опыт европейских стран в легализации «древнейшей профессии»Подписаться на мой Instagram
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