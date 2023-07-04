Разрешить нельзя запретить: опыт европейских стран в легализации «древнейшей профессии»

Продажа сексуальных услуг полностью разрешена в восьми европейских государствах: Нидерланды, Германия, Австрия, Швейцария, Греция, Турция, Венгрия и Латвия

Дания

В Дании проституция часто является для женщин подработкой, так как считается, что она не должна быть единственным источником дохода

Проект под названием «Sexelance» также повышает безопасность работы девушек на улицах

Нидерланды

Улица «Красных фонарей» в Амстердаме. На витринах – товар во всей красе.

Германия

С помощью таких устройств впервые удалось обложить налогом индивидуалок, работающих на улицах

Великобритания

В Великобритании можно увидеть объявления о секс-услугах в телефонных будках. Несмотря на незаконность такой рекламы, она часто практикуется.

Шведская модель

В 2011 году проститутки Парижа выходили на митинг против повышения штрафа за использование их услуг