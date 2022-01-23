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Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Вулканы издревле были известны как хранители невероятной разрушительной мощи и не раз демонстрировали ее. Выбрасывая потоки раскаленной лавы и пепла, они способны нести смерть всему окружающему.

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

На фото: Вулкан Холухраун, расположенный в Исландии ©Lurie Belegurschi

Помимо всем известного извержения Везувия, уничтожившего Помпеи, были катастрофы еще более страшные. Так, вулкан Кракатау в Индонезии в 1883 году, извергаясь, уничтожил сам себя и остров, на котором находился, а также изменил ландшафт всего окружающего архипелага. Цунами, вызванное Кракатау, унесло тысячи жизней и разрушило сотни городов и деревень.

Сейчас в мире около 500 вулканов находятся в активном состоянии и регулярно дают о себе знать. Так, в 2010 году исландский вулкан Эйяфьядлайёкудль выбросил в небо такое количество пепла, что на несколько суток парализовал авиасообщение по всей Европе.

Удивительно, но в этом разгуле стихии есть своя красота. Тучи пепла, фонтаны лавы, огненные вихри — страшно и великолепно. В этом фотосете — самые красивые извержения, пойманные в объектив камеры, моменты, когда могущество природы не только устрашает, но и завораживает.

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Извержение вулкана в Исландии ©Gardar Olafsson

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Вулкан Этна, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания. ©Marco restivo

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Вулкан Осорно на юге Чили, в 870 км к югу от Сантьяго ©Claudio Santana/AFP/Getty Images

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Вулкан Сарычева, вид с верху, Курильские острова ©M.

Justin Wilkinson, NASA-JS

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Вулкан Колима, Мексика © SERGIO TAPIRO

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Бардарбунга — вулкан в районе Нордюрланд-Эйстра на юго-востоке Исландии ©BERNARD MERIC/AFP/Getty Images

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Вулкан Бромо, Индонезия ©Vladimir Sevrinovsky

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Извержение вулкана в Исландии ©Devany Walsh

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Приближенная съемка текущей лавы © toangsorry

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Тунгурауа — действующий вулкан в Эквадорских Андах ©Sebastián Crespo Photography

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Бурлящая лава в кратере вулкана Ньирагонго, Республика Конго ©Photovolcanica.com

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Лава, стекающая в воды Тихого океана ©Benjamin van der Spek

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Вулкан Эйяфьядлайёкудль ©Uri Golman

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Кратер вулкана Бромо перед извержением, Индонезия ©Iuliia Shcherbakova

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Извержение вулкана Сакурадзима, Япония ©Photovolcanica.com

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Вулкан Ключевая Сопка, Камчатка ©wulcano.ru

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Извержение вулкана в Исландии ©Geir Sigurosson

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Внутри лавовой пещеры, Гавайи ©Leigh Hilbert Photography

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Вулкан Этна, Сицилия, Италия ©Boris Behncke

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