Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Вулканы издревле были известны как хранители невероятной разрушительной мощи и не раз демонстрировали ее. Выбрасывая потоки раскаленной лавы и пепла, они способны нести смерть всему окружающему.







На фото: Вулкан Холухраун, расположенный в Исландии ©Lurie Belegurschi



Помимо всем известного извержения Везувия, уничтожившего Помпеи, были катастрофы еще более страшные. Так, вулкан Кракатау в Индонезии в 1883 году, извергаясь, уничтожил сам себя и остров, на котором находился, а также изменил ландшафт всего окружающего архипелага. Цунами, вызванное Кракатау, унесло тысячи жизней и разрушило сотни городов и деревень.



Сейчас в мире около 500 вулканов находятся в активном состоянии и регулярно дают о себе знать. Так, в 2010 году исландский вулкан Эйяфьядлайёкудль выбросил в небо такое количество пепла, что на несколько суток парализовал авиасообщение по всей Европе.



Удивительно, но в этом разгуле стихии есть своя красота. Тучи пепла, фонтаны лавы, огненные вихри — страшно и великолепно. В этом фотосете — самые красивые извержения, пойманные в объектив камеры, моменты, когда могущество природы не только устрашает, но и завораживает.







Извержение вулкана в Исландии ©Gardar Olafsson







Вулкан Этна, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания. ©Marco restivo







Вулкан Осорно на юге Чили, в 870 км к югу от Сантьяго ©Claudio Santana/AFP/Getty Images







Вулкан Сарычева, вид с верху, Курильские острова ©M.

Justin Wilkinson, NASA-JSВулкан Колима, Мексика © SERGIO TAPIROБардарбунга — вулкан в районе Нордюрланд-Эйстра на юго-востоке Исландии ©BERNARD MERIC/AFP/Getty ImagesВулкан Бромо, Индонезия ©Vladimir SevrinovskyИзвержение вулкана в Исландии ©Devany WalshПриближенная съемка текущей лавы © toangsorryТунгурауа — действующий вулкан в Эквадорских Андах ©Sebastián Crespo PhotographyБурлящая лава в кратере вулкана Ньирагонго, Республика Конго ©Photovolcanica.comЛава, стекающая в воды Тихого океана ©Benjamin van der SpekВулкан Эйяфьядлайёкудль ©Uri GolmanКратер вулкана Бромо перед извержением, Индонезия ©Iuliia ShcherbakovaИзвержение вулкана Сакурадзима, Япония ©Photovolcanica.comВулкан Ключевая Сопка, Камчатка ©wulcano.ruИзвержение вулкана в Исландии ©Geir SigurossonВнутри лавовой пещеры, Гавайи ©Leigh Hilbert PhotographyВулкан Этна, Сицилия, Италия ©Boris BehnckeЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)