Тогда и сейчас: 17 фотографий известных актрис из полюбившихся сериалов 1990-х годов

Фотографии известных актрис из сериалов, популярных в 90-х годах.
В 1990-х на экраны телевизоров пришли сериалы и покорили сердца всех зрителей постсоветского пространства. К телевизорам спешили и с работы, и с гостей, чтобы не дай Бог не пропустить очередную серию. А рабочий день у многих начинался с обсуждения событий, происходивших вечером на телеэкране. И конечно, актрисы, которые снялись в главных ролях, пользовались просто немыслимой популярностью.
1. Люси Лоулесс (Lucy Lawless), 49 лет
Сыграла главную героиню в телевизионном сериале «Зена – королева воинов»/ «Xena: Warrior Princess», снятого в жанре приключенческого фэнтези.
2. Шерил Ли (Sheryl Lee), 50 лет
Исполнила роль Лоры Палмер в культовом американском драматическом сериале «Твин Пикс»/ «Twin Peaks».
3. Роуз МакГоун (Rose McGowan), 43 года
Наиболее известна по роли Пейдж Мэтьюс в американском мистическом телесериале «Зачарованные»/ «Charmed».
4. Холли Мари Комбс (Holly Marie Combs), 43 года
Сыграла одну из главных ролей - ведьму Пайпер Холливелл - в американском мистическом сериале «Зачарованные»/ «Charmed».
5. Шэннен Доэрти (Shannen Doherty), 46 лет
Известна как исполнительница главных ролей в молодежных телесериалах «Беверли-Хиллз, 90210»/ «Beverly Hills, 90210» и «Зачарованные»/ «Charmed».
6. Клэр Дэйнс (Claire Danes), 38 лет
Актриса многим знакома по роли умного подростка Анджелы Чейз в культовом молодежном сериале «Моя так называемая жизнь»/ «My So-Called Life».
7. Майли Сайрус (Miley Cyrus), 24 года
Мировую известность получила за роль школьницы Майли Стюарт в американском телесериале для подростков «Ханна Монтана»/ «Hannah Montana».
8. Морин Флэннигэн (Maureen Flannigan), 43 года
Исполнила роль главной героини американского фантастического комедийного сериала «Фантастическая девушка»/ «Out of This World».
9. Сара Мишель Геллар (Sarah Michelle Gellar), 40 лет
Многим поклонникам актриса известна главной ролью в молодежном телесериале «Баффи — истребительница вампиров»/ «Buffy the Vampire Slayer».
10. Джейн Сеймур (Jane Seymour), 66 лет
Британская актриса сыграла главную роль в американском драматическом сериале «Доктор Куин, женщина-врач»/ «Dr. Quinn, Medicine Woman».
11. Мелисса Джоан Харт (Melissa Joan Hart), 41 год
Исполнительница роли девушки по имени Сабрина в одноименном американском комедийном сериале «Сабрина — маленькая ведьма»/ «Sabrina, the Teenage Witch».
12. Наталия Орейро (Natalia Oreiro), 40 лет
Главная роль в аргентинском телевизионном сериале «Дикий ангел»/ «Muneca brava» принесла актрисе мировую известность.
13. Маим Бялик (Mayim Bialik), 41 год
Исполнила роль девочки-подростка Блоссом Руссо в американском комедийном сериале «Блоссом»/ «Blossom».
14. Джованна Антонелли (Giovanna Antonelli), 41 год
Исполнительница роли Бенвинды в бразильском телесериале «Тропиканка»/ «Tropicaliente».
15. Карла Диаз (Carla Diaz), 26 лет
Сыграла роль Хадижу - дочери главной героини – в бразильском мелодраматическом сериале «Клон»/ «O Clone».
16. Вероника Кастро (Verоnica Castro), 64 года
Актриса известна своими ролями в мексиканских телевизионных сериалах «Дикая роза»/ «Rosa Salvaje» и «Богатые тоже плачут»/ «Los ricos tambiеn lloran».
17. Виктория Руффо (Victoria Ruffo), 55 лет
Исполнительница главной роли в мелодраматическом мексиканском телесериале «Просто Мария»/ «Simplemente Marіa».
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