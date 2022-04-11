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Тогда и сейчас: 17 фотографий известных актрис из полюбившихся сериалов 1990-х годов


Фотографии известных актрис из сериалов, популярных в 90-х годах.

Фотографии известных актрис из сериалов, популярных в 90-х годах.

В 1990-х на экраны телевизоров пришли сериалы и покорили сердца всех зрителей постсоветского пространства. К телевизорам спешили и с работы, и с гостей, чтобы не дай Бог не пропустить очередную серию. А рабочий день у многих начинался с обсуждения событий, происходивших вечером на телеэкране. И конечно, актрисы, которые снялись в главных ролях, пользовались просто немыслимой популярностью.

1. Люси Лоулесс (Lucy Lawless), 49 лет


Сыграла главную героиню в телевизионном сериале «Зена – королева воинов»/ «Xena: Warrior Princess», снятого в жанре приключенческого фэнтези.

Сыграла главную героиню в телевизионном сериале «Зена – королева воинов»/ «Xena: Warrior Princess», снятого в жанре приключенческого фэнтези.

 

2. Шерил Ли (Sheryl Lee), 50 лет


Исполнила роль Лоры Палмер в культовом американском драматическом сериале «Твин Пикс»/ «Twin Peaks».

Исполнила роль Лоры Палмер в культовом американском драматическом сериале «Твин Пикс»/ «Twin Peaks».

 

3. Роуз МакГоун (Rose McGowan), 43 года


Наиболее известна по роли Пейдж Мэтьюс в американском мистическом телесериале «Зачарованные»/ «Charmed».

Наиболее известна по роли Пейдж Мэтьюс в американском мистическом телесериале «Зачарованные»/ «Charmed».

 

4. Холли Мари Комбс (Holly Marie Combs), 43 года


Сыграла одну из главных ролей - ведьму Пайпер Холливелл - в американском мистическом сериале «Зачарованные»/ «Charmed».

Сыграла одну из главных ролей - ведьму Пайпер Холливелл - в американском мистическом сериале «Зачарованные»/ «Charmed».

 

5. Шэннен Доэрти (Shannen Doherty), 46 лет


Известна как исполнительница главных ролей в молодежных телесериалах «Беверли-Хиллз, 90210»/ «Beverly Hills, 90210» и «Зачарованные»/ «Charmed».

Известна как исполнительница главных ролей в молодежных телесериалах «Беверли-Хиллз, 90210»/ «Beverly Hills, 90210» и «Зачарованные»/ «Charmed».

 

6. Клэр Дэйнс (Claire Danes), 38 лет


Актриса многим знакома по роли умного подростка Анджелы Чейз в культовом молодежном сериале «Моя так называемая жизнь»/ «My So-Called Life».

Актриса многим знакома по роли умного подростка Анджелы Чейз в культовом молодежном сериале «Моя так называемая жизнь»/ «My So-Called Life».

 

7. Майли Сайрус (Miley Cyrus), 24 года


Мировую известность получила за роль школьницы Майли Стюарт в американском телесериале для подростков «Ханна Монтана»/ «Hannah Montana».

Мировую известность получила за роль школьницы Майли Стюарт в американском телесериале для подростков «Ханна Монтана»/ «Hannah Montana».

 

8. Морин Флэннигэн (Maureen Flannigan), 43 года


Исполнила роль главной героини американского фантастического комедийного сериала «Фантастическая девушка»/ «Out of This World».

Исполнила роль главной героини американского фантастического комедийного сериала «Фантастическая девушка»/ «Out of This World».

 

9. Сара Мишель Геллар (Sarah Michelle Gellar), 40 лет


Многим поклонникам актриса известна главной ролью в молодежном телесериале «Баффи — истребительница вампиров»/ «Buffy the Vampire Slayer».

Многим поклонникам актриса известна главной ролью в молодежном телесериале «Баффи — истребительница вампиров»/ «Buffy the Vampire Slayer».

 

10. Джейн Сеймур (Jane Seymour), 66 лет


Британская актриса сыграла главную роль в американском драматическом сериале «Доктор Куин, женщина-врач»/ «Dr. Quinn, Medicine Woman».

Британская актриса сыграла главную роль в американском драматическом сериале «Доктор Куин, женщина-врач»/ «Dr. Quinn, Medicine Woman».

 

11. Мелисса Джоан Харт (Melissa Joan Hart), 41 год


Исполнительница роли девушки по имени Сабрина в одноименном американском комедийном сериале «Сабрина — маленькая ведьма»/ «Sabrina, the Teenage Witch».

Исполнительница роли девушки по имени Сабрина в одноименном американском комедийном сериале «Сабрина — маленькая ведьма»/ «Sabrina, the Teenage Witch».

 

12. Наталия Орейро (Natalia Oreiro), 40 лет


Главная роль в аргентинском телевизионном сериале «Дикий ангел»/ «Muneca brava» принесла актрисе мировую известность.

Главная роль в аргентинском телевизионном сериале «Дикий ангел»/ «Muneca brava» принесла актрисе мировую известность.

 

13. Маим Бялик (Mayim Bialik), 41 год


Исполнила роль девочки-подростка Блоссом Руссо в американском комедийном сериале «Блоссом»/ «Blossom».

Исполнила роль девочки-подростка Блоссом Руссо в американском комедийном сериале «Блоссом»/ «Blossom».

 

14. Джованна Антонелли (Giovanna Antonelli), 41 год


Исполнительница роли Бенвинды в бразильском телесериале «Тропиканка»/ «Tropicaliente».

Исполнительница роли Бенвинды в бразильском телесериале «Тропиканка»/ «Tropicaliente».

 

15. Карла Диаз (Carla Diaz), 26 лет


Сыграла роль Хадижу - дочери главной героини – в бразильском мелодраматическом сериале «Клон»/ «O Clone».

Сыграла роль Хадижу - дочери главной героини – в бразильском мелодраматическом сериале «Клон»/ «O Clone».

 

16. Вероника Кастро (Verоnica Castro), 64 года


Актриса известна своими ролями в мексиканских телевизионных сериалах «Дикая роза»/ «Rosa Salvaje» и «Богатые тоже плачут»/ «Los ricos tambiеn lloran».

Актриса известна своими ролями в мексиканских телевизионных сериалах «Дикая роза»/ «Rosa Salvaje» и «Богатые тоже плачут»/ «Los ricos tambiеn lloran».

 

17. Виктория Руффо (Victoria Ruffo), 55 лет


Исполнительница главной роли в мелодраматическом мексиканском телесериале «Просто Мария»/ «Simplemente Marіa».

Исполнительница главной роли в мелодраматическом мексиканском телесериале «Просто Мария»/ «Simplemente Marіa».

 

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Тогда и сейчас: 17 фотографий известных актрис из полюбившихся сериалов 1990-х годов

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Тогда и сейчас: 17 фотографий известных актрис из полюбившихся сериалов 1990-х годовПодписаться на мой Instagram
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