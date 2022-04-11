Тогда и сейчас: 17 фотографий известных актрис из полюбившихся сериалов 1990-х годов

Фотографии известных актрис из сериалов, популярных в 90-х годах.

1. Люси Лоулесс (Lucy Lawless), 49 лет

Сыграла главную героиню в телевизионном сериале «Зена – королева воинов»/ «Xena: Warrior Princess», снятого в жанре приключенческого фэнтези.

2. Шерил Ли (Sheryl Lee), 50 лет

Исполнила роль Лоры Палмер в культовом американском драматическом сериале «Твин Пикс»/ «Twin Peaks».

3. Роуз МакГоун (Rose McGowan), 43 года

Наиболее известна по роли Пейдж Мэтьюс в американском мистическом телесериале «Зачарованные»/ «Charmed».

4. Холли Мари Комбс (Holly Marie Combs), 43 года

Сыграла одну из главных ролей - ведьму Пайпер Холливелл - в американском мистическом сериале «Зачарованные»/ «Charmed».

5. Шэннен Доэрти (Shannen Doherty), 46 лет

Известна как исполнительница главных ролей в молодежных телесериалах «Беверли-Хиллз, 90210»/ «Beverly Hills , 90210» и «Зачарованные»/ «Charmed».

6. Клэр Дэйнс (Claire Danes), 38 лет

Актриса многим знакома по роли умного подростка Анджелы Чейз в культовом молодежном сериале «Моя так называемая жизнь»/ «My So-Called Life».

7. Майли Сайрус (Miley Cyrus), 24 года

Мировую известность получила за роль школьницы Майли Стюарт в американском телесериале для подростков «Ханна Монтана»/ «Hannah Montana».

8. Морин Флэннигэн (Maureen Flannigan), 43 года

Исполнила роль главной героини американского фантастического комедийного сериала «Фантастическая девушка»/ «Out of This World» .

9. Сара Мишель Геллар (Sarah Michelle Gellar), 40 лет

Многим поклонникам актриса известна главной ролью в молодежном телесериале « Баффи — истребительница вампиров»/ «Buffy the Vampire Slayer».

10. Джейн Сеймур (Jane Seymour), 66 лет

Британская актриса сыграла главную роль в американском драматическом сериале «Доктор Куин , женщина-врач»/ «Dr. Quinn, Medicine Woman».

11. Мелисса Джоан Харт (Melissa Joan Hart), 41 год

Исполнительница роли девушки по имени Сабрина в одноименном американском комедийном сериале «Сабрина — маленькая ведьма»/ «Sabrina, the Teenage Witch» .

12. Наталия Орейро (Natalia Oreiro), 40 лет

Главная роль в аргентинском телевизионном сериале «Дикий ангел»/ «Muneca brava» принесла актрисе мировую известность .

13. Маим Бялик (Mayim Bialik), 41 год

Исполнила роль девочки-подростка Блоссом Руссо в американском комедийном сериале «Блоссом»/ « Blossom ».

14. Джованна Антонелли (Giovanna Antonelli), 41 год

Исполнительница роли Бенвинды в бразильском телесериале «Тропиканка»/ «Tropicaliente».

15. Карла Диаз (Carla Diaz), 26 лет

Сыграла роль Хадижу - дочери главной героини – в бразильском мелодраматическом сериале «Клон»/ «O Clone».

16. Вероника Кастро (Verоnica Castro), 64 года

Актриса известна своими ролями в мексиканских телевизионных сериалах «Дикая роза»/ «Rosa Salvaje» и «Богатые тоже плачут»/ «Los ricos tambiеn lloran» .

17. Виктория Руффо (Victoria Ruffo), 55 лет

Исполнительница главной роли в мелодраматическом мексиканском телесериале «Просто Мария»/ « Simplemente Marіa».