Фильмы, которые заставили время остановиться

В суматохе повседневности мы иногда не замечаем, как время проносится мимо нас, какие чудеса нас окружают. Не успеваем послушать шелест листьев на ветру и пропускаем те минуты, когда багряная луна висит у самого горизонта. Перед вами 10 фильмов, в которых отразились красота и многообразие нашего мира. Смотришь такое кино и забываешь обо всем.











Букет (Kytice)

Пепел и снег (Ashes and Snow)

Фонтан (The Fountain)

Самсара (Samsara)

Медведь (L’ours)

Счастливые люди: Год в тайге (Happy People: A Year in the Taiga)

Август Раш (August Rush)

Барака (Baraka)

Весна, лето, осень, зима… и снова весна (Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom)

Хронос (Chronos)