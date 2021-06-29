Чем правильно закусывать алкогольные напитки: варианты проверенные временем

Будете ли вы употреблять алкоголь или нет, каждый должен определить сам. Но совсем не помешает знать тонкости употребления каждого спиртного напитка. Нужно знать какие виды закусок подойдут для того или иного вида.

Совсем не страшно, если вы решите побаловать себя бокалом любимого вина или рюмочкой водки. У кого – то от этого улучшится настроение, кто – то снимет стресс. Некоторые виды алкоголя в небольшом количестве, например, ром – принесут пользу здоровью. Однако, чтобы получить удовольствие от выпитого, нужно не ошибиться с выбором закусок. И, если вы все же решили посидеть с друзьями за бокалом, должны знать, что доставка алкоголя в Москве круглосуточно.

Чем закусывают водку

Прежде всего нужно знать, что водка подается холодной и не должна превышать 8 - 10 градусов. Она считается классическим русским напитком, поэтому закуски подбираются из блюд русской кухни. Они должны быть плотными, горячими или холодными. Это могут быть жирные мясные и рыбные блюда, острая и соленая еда. Считается, что водка способствует усвоению такой пищи. Причем, чем крепче алкоголь, тем выбирается более существенная закуска. Из первых блюд идеально подходит солянка.

Могут присутствовать горчица или хрен. Под рыбными закусками подразумевают селедку; икру, можно с блинами; осетрину; корюшку или горбушу. Из овощей – соленые огурцы, помидоры, квашенную капусту.

Какая закуска подойдет к вину

На сегодняшний день нет проблем купить алкоголь даже ночью, в том числе можно приобрести любое качественное вино. И так, если вы заказали белое, то для него идеальной закуской будет рыба. Рекомендуются нежирные сорта. Также оно отлично сочетается с икрой. Если красное – мясо. Игристые – отлично сочетаются с курицей и рыбой, можно воспользоваться морепродуктами.

Чем сложнее аромат и вкус вина, тем закуски должны быть проще. Отлично подходят сыры и фрукты, только сыр должен быть без всяких добавок, с неярким вкусом. Фрукты, как правило должны быть контрастны к вкусу вина. Сухое вино не закусывают цитрусовыми.

Если вы ценитель крепленых вин, то к ним отлично подойдет ананас или персики. Можно подать манларины или апельсины. Хорошо сочетаются они и с десертами.

Как и с чем пить коньяк

Если вы любитель коньяка, то вы должны знать, что этот качественный напиток не требует закуски. Тем не менее, для него прекрасно подходят шоколад, мясо, сыр, фрукты и морепродукты.