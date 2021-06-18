Звездный десант: Известные советские артисты, которые воевали в Афганистане

На экранах и на сцене они выглядят сильными, мужественными и бескомпромиссными, в кино им часто предлагают играть брутальных героев, а зрители даже не догадываются о том, что это – не только экранный имидж. Исполнять роли военных, снимать кино о войне или писать о ней песни им помогал собственный опыт, который, наверное, накладывает отпечаток на всю жизнь, – ведь это была служба в Афганистане. Кто из популярных современных актеров, певцов и режиссеров побывал на войне – далее в обзоре.
Алексей Балабанов
Алексей Балабанов в молодости | Фото: biographe.ru, pikabu.ru
Знаменитый кинорежиссер, сценарист и продюсер Алексей Балабанов, обладатель премии «Ника» за фильм «Про уродов и людей» и двукратный призер «Кинотавра» за фильмы «Брат» и «Война», в 1981-1983 гг. проходил службу в армии и был участником войны в Афганистане. Позже режиссер нередко слышал обвинения в свой адрес по поводу культивирования жестокости и демонстрации насилия в своих фильмах. Наверное, больше всего подобных нареканий вызвал фильм «Груз 200». На критику режиссер отвечал так: «Я рассказываю то, что я знаю. Я считаю, что кино нужно снимать искренне и от души. Это то, что ты чувствуешь, то, что ты переживал когда-то или сейчас переживаешь – неважно, но это должно быть интересно и максимально реалистично».
Режиссер, сценарист, продюсер Алексей Балабанов | Фото: biographe.ru, pikabu.ru
О всех жестокостях войны он знал не понаслышке: Алексей Балабанов служил сначала в военно-транспортной авиации, доставлявшей грузы в Афганистан и увозившей их оттуда – как правило, это были тела погибших. Незадолго до окончания службы он был переведен в Военно-морской флот. С тех пор его излюбленной одеждой стала тельняшка. К сожалению, в 2013 г. на 55-м году жизнь режиссера оборвалась.
Режиссер, сценарист, продюсер Алексей Балабанов | Фото: kino-teatr.ru
Александр Розенбаум
Александр Розенбаум с воинами-афганцами | Фото: dubikvit.livejournal.com
Военная тематика стала центральной в песнях Александра Розенбаума неслучайно. Он работал в жанре авторской песни и до поездки в Афганистан, но всесоюзная слава пришла к нему после многочисленных выступлений перед воинами-афганцами. В общей сложности он провел тогда в Афганистане около полугода, и певец тогда не только выступал с концертами в советских частях, но и часто бывал на передовой. Информации об этом времени очень мало, но точно известно, что у артиста есть афганский знак воина-интернационалиста и награда «За участие в боевых действиях». Сам он вспоминать об этом периоде не любит и на вопросы журналистов отвечает немногословно: «Приходилось участвовать. Чего об этом рассказывать? Ну, приходилось, и стрелять приходилось, и попадал в переделки всякие в Афганистане. Ребята, все, кому надо, знают об этом. Я не люблю об этом рассказывать».
Александр Розенбаум давал концерты на передовой | Фото: dubikvit.livejournal.com
Александр Розенбаум в Афганистане | Фото: dubikvit.livejournal.com
Не удивительно, что в фильмах об Афганистане часто звучали песни Розенбаума: «В горах Афгани» в фильме «Боль и надежды Афганистана», «Монолог пилота «Черного тюльпана» в «Афганском изломе». Этой теме посвящены также его песни «Дорога длиною в жизнь» и «Караван». Позже певец говорил, что ни секунды не жалел о том, что побывал в Афганистане, и что там он понял одну очень важную истину: «Если на гражданке, в нашей повседневной суете, тебе могут 10 раз подставить ногу, то на войне – десять раз подставят плечо».
Александр Розенбаум с воинами-афганцами | Фото: dubikvit.livejournal.com
Александр Розенбаум в Афганистане | Фото: dubikvit.livejournal.com
Евгений Бунтов
Актер, каскадер, музыкант, поэт Евгений Бунтов | Фото: e1.ru
Службу в Афганистане прошел и актер, каскадер, поэт, бард, член Союза писателей России, музыкант-мультиинструменталист Евгений Бунтов. Он воевал в 1985-1987 гг. в составе 345-го парашютно-десантного полка. Был награжден «Орденом Красной Звезды».
Евгений Бунтов в фильме *Груз 300*, 1989 | Фото: kino-teatr.ru
Евгений Бунтов в фильме *Груз 300*, 1989 | Фото: kino-teatr.ru
Солдатская жизнь вдохновила Бунтова на творчество, он писал о войне песни и стихи, а после окончания службы снялся в фильме «Груз 300» (1989) и стал лауреатом Московского международного фестиваля армейской песни и Всесоюзного фестиваля солдатской песни. О своем опыте он говорил: «Наверное, можно считать мою службу в Афганистане неким порталом, через который для меня открылось творчество. Причем это портал не однослойный. Он и для тебя, и одновременно для всего социума. В этом есть какая-то загадка».
Актер, каскадер, музыкант, поэт Евгений Бунтов | Фото: kino-teatr.ru
Евгений Сидихин
В кино Евгений Сидихин часто играл роли военных | Фото: kino-teatr.ru
После окончания школы Евгений Сидихин поступил на актерский факультет ЛГИТМиКа, но после первого курса был призван в армию – по причине недобора. Первые месяцы службы он провел в Туркестанском военном округе. Позже актер рассказывал: «И уже там я написал заявление, что хочу в Афганистан. Мне тогда исполнилось 18 лет, я был патриотом своей Родины. Так воспитали родители, что не мог бежать от войны. Мне было бы стыдно. Уже в Афгане дембеля рассказывали, что незадолго до нашего призыва в этой стране было относительно спокойно: наши солдаты даже ездили на открытом борту на танцы в Герат. Но, когда я там оказался, уже шли настоящие бои. О смерти не думал и не боялся. Мне кажется, страх приходит тогда, когда человек что-то предчувствует. Я же был абсолютно спокоен, не запаривался, знал, что со мной будет все в порядке».
Евгений Сидихин на встрече с сослуживцами | Фото: spb.mk.ru
В Афганистане он служил в течение года, с 1983 по 1984 гг., участвовал в боевых операциях в составе 101 мотострелкового полка 5-й гвардейской Зимовниковской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии, служил в танковом батальоне. Служба для него закончилась, когда он заболел тифом и попал в госпиталь. О времени, проведенном на войне, Евгений Сидихин вспоминать не любит и в интервью избегает этих тем. Свои настоящие чувства он прячет за ироничными и скупыми фразами: «Ну что тут вспоминать?! Помню, бежит враг, выстрелил, он упал, я расстроился... Но давайте не будем об этом. На войне другие законы…».
Евгений Сидихин в фильме *Отдел*, 2015 | Фото: kino-teatr.ru
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