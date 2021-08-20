5 подлинных фактов из биографии самого жестокого африканского императора

Африканский диктатор Жан Бокасса.
Об африканском императоре Жане Беделе Бокассе известно многое. Он прославился нечеловеческой жестокостью по отношению и к своим политическим оппонентам, и к жителям Центральноафриканской республики, которой правил. Существует немало домыслов и легенд о жизни Бокассы, но в этом обзоре собраны только подлинные факты из его биографии.
1. Сирота, попавший в миссионерскую школу
Жан Бокасса родом из деревушки Бобанги, он был одним из 12 детей в семье и рано остался круглым сиротой. Отца Бокассы расстреляли за сопротивление французскому оккупационному режиму (он поднял восстание), а мать вскоре покончила с собой в отчаянии. Жана отправили на обучение в миссионерскую школу, родственники прочили его в священники. Однако жизнь сложилась по-другому: парень выбрал для себя военную карьеру, принял участие во Второй мировой войне, а позже – пришел к власти в своей стране при помощи военного переворота.
2. Военный переворот под Новый год
Дипломатический прием.
В ночь на 1 января 1966 года Бокасса устроил военный переворот. Он рассчитывал склонить на свою сторону начальника госохраны Изамо, но тот отказался от сотрудничества, за что поплатился жизнью. Бокассо свергнул действующего президента Давида Дако (формально заставил его добровольно уйти в отставку), назначил себя новым правителем ЦАР. Об этом он и сообщил утром по радио.
Спустя 10 лет, Бокасса объявил о том, что Центральноафриканская республика переименовывается в империю, инициировал утверждение новой конституции, согласно которой император остается на троне до конца жизни, и его корона переходит по наследству по мужской линии.
3. 17 жен императора
Африканский диктатор Жан Бокасса.
Бокасса был мужчиной любвеобильным, да и отказать ему не решилась бы ни одна женщина. Из многих дипломатических поездок он возвращался в сопровождении новой жены или любовницы, официально в его гареме было 17 жен. Жители империи даже не запоминали их имена, чаще всего различали только по названиям стран, откуда прибыла женщина. Среди жен были европейские и азиатские красавицы, и девушки из других африканских стран.
4. Коронация с поистине королевским размахом
Коронация Жана Бокассы.
Кумиром Бокассы всегда был Наполеон Бонапарт, поэтому и торжественную коронацию африканский диктатор хотел провести с таким же размахом, как и французский император. Средств на такое мероприятие в нищей стране не было, и Бокасса обратился за помощью к Франции. Получив отказ, он стал искать альтернативный способ заставить французов все-таки раскошелиться на его коронацию.
Бокасса сблизился с ливийским лидером Муаммаром Кадаффи, принял ислам. Такой союз совершенно не устраивал французов. Шантаж сработал: французские власти были готовы финансировать коронацию.
Подготовка к действу проходила грандиозно. В столице отремонтировали и освежили центральные улицы, вывезли из города бездомных, сшили тысячи костюмов для простого люда для участия в церемонии, были изготовлены перстень и корона, коронационный костюм и трон в виде орла. Из Европы доставляли самолетами еду для банкета, для обслуживания иностранных гостей закупали представительные автомобили.
Несмотря на грандиозную подготовку, большинство лидеров иностранных государств отказались от присутствия на церемонии. Одни открыто бойкотировали, другие посылали своих послов.
5. Школьная реформа
Дипломатическая встреча.
Африканский диктатор общался со всеми с позиции силы и не знал других способов инициировать изменения в государстве. Одной из его реформаторских инициатив стало введение школьной формы в учебных заведениях. Решение вступило в силу сразу же и безапелляционно: учеников без формы просто перестали пускать на уроки.
В ответ на такие действия в стране вспыхнуло несколько протестов, все они были жестоко подавлены. Протестующих студентов бросали в тюрьмы, и сам Бокасса приходил в камеры и избивал несогласных «тростью справедливости». Так он боролся с инакомыслием. Известно, что от полученных травм несколько человек скончалось.
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