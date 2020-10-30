Жизнь над пропастью: Как в Испании появился город на скале

Скала образовалась из вулканической лавы много тысячелетий назад. /Фото:tourpedia.ru

Литография Годфруа Энгельманна с картины Ж.-Ш. Ланглуа, XIX век.

В городе всего одна улица, но зато есть церковь. /Фото: blogspot.com

Вид со смотровой площадки./Фото:life4trip.ru

Балкончик одного из домов. /Фото:Luis Tejero, flickr.com

Необычный ракурс. /Фото:blogspot.com

Улочка города на скале. /Фото:Фото:life4trip.ru