Самые известные натурщицы викторианской эпохи, или Рыжеволосые музы художников-прерафаэлитов

24 мая 1819 г. родилась королева Виктория – женщина, именем которой называют целую эпоху в британской истории и культуре. Ко времени ее правления относится деятельность прерафаэлитов – художников, чье творчество произвело революцию в искусстве того времени. Их называли авангардом викторианской эпохи. Братство прерафаэлитов провозгласило совершенным особый тип женской красоты. Его живым воплощением были рыжеволосые девушки, ставшие музами художников.













Слева – Артур Хьюз. Офелия, 1863. Справа – Уильям Холман Хант. Далекая нежность, 1866



По мнению прерафаэлитов, академическая живопись зашла в тупик и постепенно близилась к своей гибели. Единственным выходом им представлялось возвращение к искренности и простоте искусства раннего итальянского периода – до Рафаэля, которого художники считали основателем академизма. Так появилось «Братство прерафаэлитов» – общество, противостоящее официальным художественным течениям.







Данте Габриэль Россетти. Sancta Lilias, 1874. Фрагмент



Прерафаэлиты считали, что нужно писать с натуры, и на своих полотнах изображали своих знакомых и близких. При этом социальному статусу моделей они не придавали никакого значения. Главным критерием был определенный тип красоты – отрешенный, спокойный, таинственный, ассоциировавшийся у прерафаэлитов с эпохой Средневековья и раннего Возрождения.

Это средневековый идеал женственности, достойной поклонения и восхищения.Джон Эверетт Милле. Офелия , 1852Данте Габриэль Россетти. Слева – Блаженная Беатриче, 1864-1870. Справа – Блаженная Беатриче (второй вариант картины), 1882. Посмертный портрет Элизабет СиддалМузой для большинства художников братства стала Элизабет Элеонор Сиддал – натурщица, поэтесса, художница, портреты которой писали Данте Габриэль Россетти, Уолтер Хоуэлл Деверелл, Уильям Холман Хант и Джон Эверетт Милле. Самой известной картиной, на которой изображена Элизабет, стала «Офелия» Милле. Она была единственной женщиной, участвовавшей в выставке прерафаэлитов в 1857 г.Данте Габриэль Россетти. Слева – Ramoscello, 1865. Справа – Мона Ванна, 1866Слева – Уильям Моррис. Прекрасная Изольда (Королева Джиневра), 1858. Натурщица – Джейн Берден. Справа – Данте Габриэль Россетти. Возлюбленная (Невеста), 1865-1866С Россетти Элизабет связывали не только творческие, но и сложные личные взаимоотношения. Они познакомились в 1852 г. в мастерской Милле. В течение нескольких лет, несмотря на любовь к Элизабет, Россетти не мог порвать связи с другими женщинами. Он изобразил ее на картинах «Паоло и Франческа да Римини», «Любовь Данте», «Явление Данте Рахили и Леи». Их свадьба состоялась в 1860 г., а через два года больная туберкулезом девушка умерла от передозировки лауданума – лекарственного препарата, содержащего опиум. Россетти не мог простить себе ее гибели и до конца дней страдал от приступов депрессии и кошмаров, находя забвение в алкоголе и наркотиках.Данте Габриэль Россетти. Портреты Джейн БерденДанте Габриэль Россетти. Слева – Прозерпина, 1874. Натурщица – Джейн Берден. Справа – Портрет Джейн БерденДжейн Берден – еще одна муза прерафаэлитов. Она была дочерью конюха и не получила образования, но после частных уроков так преобразилась, что сумела войти в высшее общество. Есть версия, что она послужила прототипом героини «Пигмалиона» Б. Шоу. Ее красота вдохновляла Россетти и Уильяма Морриса, женой которого она стала. Одно время ее связывали любовные отношения и с Россетти, но с мужем она оставалась до его смерти.Данте Габриэль Россетти. Слева – Bocca Baciata, 1859. Справа – Леди Лилит, 1868. Натурщица – Фанни КорнфортПрерафаэлиты переосмыслили традиционную викторианскую концепцию женственности: они утверждают право женщины испытывать сексуальное желание и страсть, которая часто становится губительной и даже приводит к трагической гибели. При этом внешность женщин напоминает средневековый идеал: белокожие рыжеволосые красавицы изображены на большинстве полотен. Даже если девушка вела себя вульгарно – это не имело значения . Фанни Корнфорт шокировала простонародным акцентом и развязным поведением, зато у нее была царственная осанка и золотые волосы. В ней Россетти видел воплощение сексуальности, а в Джейн Берден – романтический образ небесной богини.Данте Габриэль Россетти. Возлюбленная (Невеста), 1865-1866. ФрагментДжон Уильям Уотерхаус. Леди из Шалот , 1888Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)