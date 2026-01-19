Секрет древнего искусства Дагестана, которое сохранилось только в одном селе: Балхарская керамика

В Дагестане есть несколько мест, славящихся своими мастерами по лепке из глины – искусству, которое за многие сотни лет достигло здесь невероятно высокого уровня. Аул Балхар – один из таких центров гончарного искусства. Увы, он не очень широко известен за пределами республики, однако если вам доведется побывать в Дагестане, непременно загляните в это горное село, чтобы собственными глазами увидеть затейливо расписанную посуду и удивительные самобытные фигурки.
Искусство древнего аула. /Фото:welcomedagestan.ru
Считается, что изготавливать изделия из глины в Дагестане начали еще во времена неолита. По крайней мере, некоторые черепки, которые находят в этих краях, датируются несколькими тысячелетиями до нашей эры. Согласно древней легенде, гончарное искусство открыл местному населению бедняк по имени Калкуччи, который однажды увидел на берегу водоема ребятишек, лепивших что-то из глины, и решил последовать их примеру. Овладев этим мастерством в совершенстве, он рассказал, как обращаться с глиной, остальным, причем лучше всего этот вид искусства давался женщинам. И действительно, с давних времен гончарное дело здесь было исключительно женским ремеслом.
Эти фигурки обладают особым обаянием. /Фото:livemaster.ru
В последние годы балхарской керамикой в Дагестане заинтересовались мастера-мужчины и, надо сказать, у них стало неплохо это получаться.
Фигурки до нанесения росписи. /Фото:livemaster.ru
Аул Балхар расположен в Акушинском районе Дагестана. Этот край славится большими залежами глины, причем, нескольких видов. Живут здесь лакцы – древний кавказский народ. Их жизненный уклад, стиль одежды, менталитет не сильно изменились за долгие годы существования этого аула.
Местные пастухи. /Фото:shandi1.livejournal.com
Высокогорный аул. /Фото:shandi1.livejournal.com
Местные мастерицы также чтут традиции, используя технологию предков. Их керамические изделия лаконичны, в них чувствуется скромность и простота, что очень гармонично сочетается с изысканностью и самобытностью.
В Балхаре делают из глины всё: кувшины, кружки и другие расписные сосуды, сувенирные колокольчики, детские свистульки, фигурки людей и домашних животных (конечно же, коней и осликов) и даже целые художественные композиции.
Шедевр искусства лакцев. /Фото:shandi1.livejournal.com
Балхарские мастерицы часто изображают людей, лошадей и осликов, бытовые сценки. /Фото:welcomedagestan.ru
Интересно, что местные мастерицы, работающие на гончарном кругу, не вытягивают глину из единого куска, а наращивают форму, используя глиняные жгуты. Поверхность сосудов шлифуют чаще всего при помощи кусочка сердолика.
Изготовление посуды. /Фото:livemaster.ru
Посуду мастерицы-лакцы украшают, как правило, узорами белого цвета, используя штриховку, волнистые линии, точки и другие элементы. Для росписи фигурок делают раствор из глины разных цветов (красной, охристой, желтой, белой). Рисуют сразу, без набросков – на глаз. Роспись балхарской посуды и фигурок – это чистая импровизация и полет фантазии.
Посуда балхарских мастериц. /Фото:livemaster.ru
Изготовление и роспись изделий - это всегда импровизация. /Фото:livemaster.ru
Запекают керамические изделия в печах, называемых местными жителями «чара». На первом уровне такой печи располагается пламя, а на втором устанавливают изделия для обжига. Растапливать печку принято на кизяке.
Балхарская печь для обжига. /Фото:shandi1.livejournal.com
Все, кто видел фигурки лакцев, отмечают, что глиняные персонажи очень добрые и обладают какой-то особой энергетикой. У посуды тоже свои особенности: она тонкая, изящная, легкая и в то же время прочная.
Удивительно прочная и изящная балхарская посуда. /Фото:livemaster.ru
Историки отмечают, что керамика жителей Балхара по своему стилю очень сходна с античной, а также с гончарными изделиями крито-микенской культуры, развивавшейся в 3-2 тысячелетиях до нашей эры.
У колыбели. Конец XX века. Автор П. Шаммадаева.
Теперь балхарскую керамику все чаще можно встретить на выставках. На нее обратили свое внимание ценители гончарного искусства не только из России. И даже удивительно, что это самобытное направление в керамике многие годы оставалось «камерным».
Олик. /Фото:livemaster.ru
Бычок. /Фото:livemaster.ru
Мастерицы хранят древние традиции. /Фото:livemaster.ru
Текст: Анна Белова
