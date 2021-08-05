Продукты, которые не стоит есть на голодный желудок

Привычка пить кофе по утрам или освежаться апельсиновым соком — это красивая картинка в соцсетях, и неприятные последствия для твоего организма. Несмотря на то, что нутрициологи считают кофе отдельным приемом пищи, употреблять его натощак — далеко не лучшая идея.

Сегодня я расскажу, какие продукты на завтрак лучше не употреблять, и какую здоровую альтернативу им можно придумать.







ПРОДУКТЫ НА ЗАВТРАК

Кофе

Сладости

Йогурт

Апельсины

Хлопья

Сам по себе кофе не плох. Он содержит кофеин, который нас бодрит и веселит. Он улучшает физическую и умственную активность, если пить кофе в умеренных количествах, и не по утрам. На голодный желудок нельзя пить кофе, так как он способствует выделению желудочного сока. Вместо него лучше выпить зеленый чай, который богат антиоксидантами и тем же кофеином. Итак, теплую воду можно, чай можно, кофе лучше перенести на другой прием пищи. Кстати, специалисты не советуют пить кофе после употребления белковых продуктов, так как белок не усвоится организмом.Девушки, которые блюдут фигуру, с нетерпением ждут завтрак, чтобы съесть кусочек торта или шоколадную конфету. Да, углеводы за день потратятся, и лучше есть сладкое в первой половине дня, но не на голодный желудок. Если позавтракать зефиром или конфетами с чаем, то это приведет к моментальному выбросу инсулина.Вместо того, чтобы поувствовать радость от съеденной шоколадки, через полчаса появится усталость и раздражительность из-за скачков сахара.Ленивый завтрак и ничего полезного. Йогурт содержит бактерии, которые помогают пищеварению. В том случае, если есть его не на голодный желудок. Если же залить в себя сладкий йогурт натощак, то он принесет только углеводы, а не полезную микрофлору. Эта микрофлора уничтожается желудочным соком. Ничего вредного в таком завтраке нет, но и полезного тоже. Так что лучше съесть кашу на молоке с утра. Организм получит медленные углеводы, а еще калий, кальций и витамин D.Цитрусовые содержат кислоту, так их лучше приберечь на перекус, чтобы не повредить стенки желудка. По этой же причине не стоит пить воду с лимоном натощак и сырые овощи. Из-за большого количества клетчатки и той же кислоты желудок не справится с такой тяжелой пищей спросонок.Все сухие завтраки содержат много сахара. Они не насыщают организм полезными веществами, и очень быстро провоцируют голод. Поэтому, толку от такого завтрака нет. Другое дело — каши или мюсли с молоком.Завтрак должен состоять из 25 % суточного рациона. Важно приучить себя завтракать через полчаса-час после подъема. Первое время будет казаться, что ты не хочешь есть, но потом организм перестроится, и сам будет просить подзарядку после сна. А ты завтракаешь по утрам? Расскажи о своем любимом блюде, которое поднимает тебе настроение после сна.