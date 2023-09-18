Ретро автомобили на дорогах Лондона

От Гайд Парка старые, классические ретро-машины выстроились в один ряд и проехались по улицам Лондона. Туман придал событию особый шарм и загадочность. В мероприятии приняло участие около 500 машин. Как это было – в нашем фоторепортаже.



Владельцы ретро машин прокатились на своих любимцах по улицам Лондона.







Современный мир и старые машины с водителями, костюмы которых соответствовали той эпохе, очень органично смотрелись вместе.











Не только машины, но и другой ретро-транспорт был показан на параде. К примеру, велосипед того времени.







Так же старые автобусы выехали на улицы Лондона.























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