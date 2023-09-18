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Ретро автомобили на дорогах Лондона

От Гайд Парка старые, классические ретро-машины выстроились в один ряд и проехались по улицам Лондона. Туман придал событию особый шарм и загадочность. В мероприятии приняло участие около 500 машин.  Как это было – в нашем фоторепортаже.

Владельцы ретро машин прокатились на своих любимцах по улицам Лондона.

Ретро автомобили на дорогах Лондона

Современный мир и старые машины с водителями, костюмы которых соответствовали той эпохе, очень органично смотрелись вместе.

Ретро автомобили на дорогах Лондона

Ретро автомобили на дорогах Лондона

Не только машины, но и другой ретро-транспорт был показан на параде. К примеру, велосипед того времени.

Ретро автомобили на дорогах Лондона

Так же старые автобусы выехали на улицы Лондона.

Ретро автомобили на дорогах Лондона

Ретро автомобили на дорогах Лондона

Ретро автомобили на дорогах Лондона

Ретро автомобили на дорогах Лондона

Ретро автомобили на дорогах Лондона

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