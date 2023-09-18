От Гайд Парка старые, классические ретро-машины выстроились в один ряд и проехались по улицам Лондона. Туман придал событию особый шарм и загадочность. В мероприятии приняло участие около 500 машин. Как это было – в нашем фоторепортаже.
Владельцы ретро машин прокатились на своих любимцах по улицам Лондона.
Современный мир и старые машины с водителями, костюмы которых соответствовали той эпохе, очень органично смотрелись вместе.
Не только машины, но и другой ретро-транспорт был показан на параде. К примеру, велосипед того времени.
Так же старые автобусы выехали на улицы Лондона.
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Ретро автомобили на дорогах Лондона
От Гайд Парка старые, классические ретро-машины выстроились в один ряд и проехались по улицам Лондона. Туман придал событию особый шарм и загадочность. В мероприятии приняло участие около 500 машин. Как это было – в нашем фоторепортаже.
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