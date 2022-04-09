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Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


Уличные забавы английских детей 1950-х годов.

Уличные забавы английских детей 1950-х годов.

Глядя на фотографии, сделанные в Великобритании в 1950-х, кому-то может показаться, что сделаны они были в его родном городе и совсем недавно. Ведь дети всегда дети. Правда, сегодня они всё чаще засиживаются дома с гаджетами в руках. А ведь ещё лет этак 40-60 назад на улицах раздавались радостные детские голоса.


1. Дети, играющие со старой шиной на улицах Солфорда, Манчестер, 1951 год


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

2. Катание на трехколесных велосипедах по улице городка, Англия, 1955 год


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

3. Дети, гуляющие по Гибралтарскому замку, 1956 год


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

4. Полицейский помогает ребенку отправить письмо, Англия, 1950 год


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

5. Детская уличная драка, 1955 год


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

6. Водитель автобуса предлагает угощение ребенку в костюме ковбоя, 1953 год


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

7. Гонки на улицах Лондона, 1950-е года


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

8. Дети возле витрины кондитерской, Стратфорд-на-Эйвоне, 1954 год


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

9. Три скаута, полирующих обувь на улице Кингсвей, Лондон, около 1950 года


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

10. Девочки играют на улице, район Бетнал Грин, Лондон, 1939 год


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

11. Дети, играющие с весовой машиной на Плимутской набережной, Девон, 1954 год


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

12. Маленькая девочка угощает дикобраза в Лондонском зоопарке, Лондон, 1953 год


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

13. Детская рыбалка в парке Виктория, Лондон, 1953 год


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

14. Мальчики разжигают огонь на песке пляжа в Сент-Айве, Корнуолл, 1954 год


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

15. Водные процедуры на свежем воздухе, около 1950 года


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

16. Дети возле витрины с фейерверками, 1959 год


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

17. Уличные развлечения, Манчестер, 1943 год


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

18. Человеческая пирамида на смотровой башне спасателя в лагере отдыха «Бутлин», 1950 год


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

19. Конные прогулки верхом на пони, 1950-е года


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

20. Девочка, кормящая голубей на площади, 1950-е года


Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов


 

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Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов

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Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годовПодписаться на мой Instagram
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