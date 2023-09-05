В чем загадка 10 известных картин эпохи Ренессанса, которыми любуются на протяжении веков

Леонардо да Винчи, Микеланджело, Сандро Боттичелли и многие другие художники эпохи Ренессанс, вошедшие в историю культурного движения в период с XIV по XVII век, покорили сердца не только знатоков искусства, но и простых людей, мало что понимающих в технике и манере исполнения. А ведь не спроста эти воодушевляющие картины и по сей день производят неизгладимое впечатление даже на современное поколение, что с интересом рассматривает красочные полотна с невероятно одухотворёнными лицами и захватывающими сюжетами, вокруг которых ходят сотни тысяч различных историй, подтолкнувших художников их созданию.
1. Весна
Весна (1482 г.) - Боттичелли.
«Primavera» означает «весенний сезон», а данное полотно иногда называют «аллегорией весны». Также существовали различные интерпретации картины, но в целом бытует мнение, что на каком-то уровне это произведение представляет собой сложную мифологическую аллегорию растущего плодородия мира. Соответственно, «Весна» является одной из самых сложных и противоречивых работ в мире, сделавшей её ярким и изящным примером раннего искусства Возрождения.
2. Поцелуй Иуды
Поцелуй Иуды (1306 г.) - Джотто.
Многие критики считают Джотто первым гением современной живописи, а некоторые утверждают, что ни один художник не превзошёл его, за исключением лишь немногих живописцев. Его цикл фресок в часовне Скровеньи - один из самых важных шедевров западного искусства, а «Поцелуй Иуды» - самая известная картина цикла, на которой запечатлён момент предательства, когда Иуда отождествляет Иисуса с солдатами, целуя его. Джотто мастерски улавливая драму и замешательство во время ареста Христа, ловко передал выражение лиц Иисуса и Иуды в тот самый момент, когда они смотрят друг на друга, всё ещё не особо веря в происходящее.
3. Афинская школа
Афинская школа (1509 г.) - Рафаэль.
«Афинская школа» - это поистине шедевральная картина, авторство которой принадлежит всемирно известному Рафаэлю. Она входит в состав фресок Stanze di Raffaello, что выставлены в Ватикане, в одном из крупнейших дворцов, а именно – в Апостольском. Принято считать, что эта картина является самым ярким представителем эпохи Высокого Возрождения. Несколько фресок, размещенных во дворце, представляют собой воплощение основных наук, а именно – философии, поэзии, теологии и, конечно же, права. Сама же «Афинская школа» - это глубокая философия в чистом виде. Мировые искусствоведы и критики предполагают, что двадцать одна изображенная фигура – это самые выдающиеся философы всех времён и народов, а посему, если присмотреться, то можно отыскать там знакомые очертания. Правда, это всего лишь теория, поскольку на сегодняшний день официально подтверждены только Платон с Аристотелем, что и являются центральной частью этого исторического шедевра.
4. Тайная вечеря
Тайная вечеря (1498 г.) - Леонардо да Винчи.
В «Тайной вечере» Леонардо мастерски изображает недоумение и растерянность, которые возникают среди учеников Иисуса, когда он объявляет, что один из них предаст его. Детальное знание да Винчи анатомии, света, тонкой градации тона, ботаники и геологии, а также его безудержный интерес к тому, как люди проявляют свои эмоции в выражениях и жестах, мастерски изображённых на полотне, сделали эту картину одной из самых знаменитых и почитаемых работ всех времён и народов, о которой говорят по сей день.
5. Рождение Венеры
Рождение Венеры (1486) - Боттичелли.
«Рождение Венеры» - миф о прекрасной богине, чьё имя звучит практически у всех на устах вот уже долгое время. На картине запечатлена достаточно зрелая женщина, находящаяся на берегу моря. И несмотря на то, что большинство учёных по-разному трактуют эту картину, тем не менее, есть те, кто сходится к единому мнению, поговаривая о том, что именно таким образом Боттичелли представлял и изображал неоплатоническую идею божественной любви в виде обнажённой Венеры, рождённой из ракушки. И совсем неудивительно, что именно это произведение остаётся одним из самых ценных произведений эпохи Возрождения, вдохновляя современников на некий плагиат и подражание, став любимым прообразом у художников и фотографов, желающих заполучить в свои сети прекрасную Венеру.
6. Сотворение Адама
Сотворение Адама (1512 г.) - Микеланджело.
«Сотворение Адама» - самая известная фресковая панель шедевра, выполненного на потолке Сикстинской капеллы. По популярности эта картина уступает лишь только «Моне Лизе» и наряду с «Тайной вечерей» считается одной из самых тиражируемых религиозных картин всех времён. Образ почти соприкасающихся рук Бога и Адама стал символом человечества, который имитировали и пародировали на протяжении многих веков.
7. Страшный суд
Страшный суд (1541 г.) - Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд» - одно из самых влиятельных произведений фрески в истории западного искусства. На стене алтаря Сикстинской капеллы в Ватикане изображено Второе пришествие Христа (будущее возвращение Иисуса на землю) и окончательный вечный суд Бога всего человечества. Иисус показан в центре картины и окружён выдающимися святыми, в то время как Воскресение мёртвых и Сошествие Проклятых в Ад показаны в зоне ниже, тем самым как бы разделяя и отделяя мир мёртвых от мира живых тонкой гранью.
8. Мона Лиза
Мона Лиза (1517 г.) - Леонардо да Винчи.
«Мона Лиза» была признана самой популярной и самой пародируемой работой в мире. Её всемирная известность, в частности, основана на неуловимой улыбке на лице загадочной женщины, поэтому данная картина также известна как «Джоконда», или смеющаяся. Данное произведение было для художника неким вызовом, с которым он «состязался» практически на протяжении всей своей жизни. Ко всему прочему, стоит отметить тот факт, что в Книге рекордов Гиннесса «Мона Лиза» отмечена как самая дорогая картина в мире за всю историю человечества.
9. Успение Богородицы
Успение Богородицы (1518 г.) - Тициан.
На картине изображено «Успение Богородицы», которое отмечается каждый год 15 августа и ознаменовывает восхождение Марии на небеса до распада её тела. Дева Мария поднимается к небесам в сопровождении херувимов. Стоя на облаке, она смотрит вверх, раскинув руки в благоговейном жесте. Это произведение считается величайшим шедевром Тициана, одного из самых универсальных и популярных художников в истории эпохи Ренессанса, которое даже в современном мире представляет огромную культурно-историческую ценность.
10. Сикстинская Мадонна
Сикстинская Мадонна (1512 г.) - Рафаэль.
«Сикстинская Мадонна» изображает Мадонну с младенцем Христом в окружении святого Сикста и святой Варвары. Также под Марией есть два крылатых херувима, которые, пожалуй, самые известные, узнаваемые и присутствующие практически на любой картине. Ко всему прочему, существует множество различных легенд о том, как именно Рафаэль их нарисовал. А ещё «Сикстинская Мадонна» признана одной из самых лучших картин многими известными критиками, знающими толк в искусстве, обретшей наибольшую популярность в Германии, где она была названа наилучшей среди картин, получив эпитет «божественная».
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