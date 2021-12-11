Красная звезда, Олимпийский Мишка и другие: Как появились самые известные символы СССР.
Многие символы постсоветского пространства до сих пор узнаваемы не только жителями бывшего СССР, но и теми, кто родился уже в новых государствах. С самого детства их можно увидеть в фильмах, передачах, мультфильмах, встречая на постерах, транспарантах и плакатах. Прочно засев в нашем сознании, они стали отличительной чертой прошлого столетия. Предлагаем вспомнить популярные символы СССР и окунуться в историю их создания.
Олимпийский Мишка
Олимпийский Мишка был не просто символом спортивных соревнований, но и главным спортивным талисманом СССР. Его «родителем» стал 42-летний художник Виктор Чижиков, известный иллюстратор детских книжек. Поскольку животному были присущи многие спортивные качества, было решено, что именно медведь сможет отразить упорство, силу, добродушность и гостеприимство советского народа.
В 1977 году Оргкомитетом олимпиады был объявлен конкурс на лучший эскиз медведя. В число отобранных рисунков попал один из набросков Чижикова. Его попросили сделать изображение в цвете. Однако медведю не хватало одной важной детали — символики. Через несколько месяцев решение пришло само, и медведю дорисовали пояс с олимпийскими кольцами. Через полгода Мишку официально утвердили талисманом XXII олимпиады, после чего он завоевал признание всего мира. Его изображение использовали везде, где только можно: на плакатах, вымпелах, марках, конвертах, значках.
Талисман XXII Олимпийский Игр./Фото: www.4lapy.by
Особенно запомнился шестиметровый медведь на воздушных шарах, который должен был ознаменовать конец XXII Олимпийский Игр. Взлетев ввысь и исчезнув за пределами стадиона, талисман вызвал бурю эмоций у зрителей: они провожали Мишку со слезами на глазах. До сих пор точно не известно, где он приземлился и что с ним случилось.
«Рабочий и колхозница»
Одним из самых известных символов СССР является монументальный памятник «Рабочий и Колхозница». Скульптура высотой 34.5 метров изображала парня и девушку, державших над головами эмблему союза — серп и молот. Изображение памятника часто использовали в кинематографе, печатали на марках, изображали на медалях.
Символ колхозного хозяйства и рабочего класса./Фото: kudago.com
В 1936 году Советский Союз принимал участие во Всемирной выставке искусств, проходившей в Париже. Именно к этому событию архитектором Борисом Иофаном было предложено выполнить ступенчатый павильон, динамично устремляющийся вверх, крышу которого возглавляла бы скульптура. В его представлении постройка должна была олицетворять прогресс республики, жизнерадостность, процветание и энтузиазм. А вот сама скульптура виделась легкой, как Луврская Ника — крылатая победа, но идея долго не приходила в голову. Тогда был объявлен конкурс на создание скульптуры, в котором победила Вера Мухина. Так появился монумент «Рабочий и Колхозница», впоследствии ставший символом простого народа.
Серп и Молот
Наиболее распространенной эмблемой в СССР считался «Серп и Молот», олицетворявший единение рабочего класса и крестьян. Ее часто изображали на гербах, флагах советской республики, марках, солдатской форме, денежных знаках, печатных изданиях.
Первым, кто предложил его к использованию, был художник Евгений Казмолкин. Готовясь к первомайским торжествам, он должен был представить плакат с изображением единства народа. Поскольку молот всегда был олицетворением рабочей силы с давних времен, а серп использовался крестьянами, решение пришло само собой. В тот же день Казмолкин отправил эскиз в Моссовет, где сразу стал главным претендентом на победу. Официально символ «Серп и Молот» был утвержден V съездом Советов в июле 1918 года, а имя художника забыли.
«Серп и Молот» олицетворяли единение рабочего класса и крестьян./Фото: w-dog.ru
После развала Союза эмблему часто использовали другие страны, в том числе входившие ранее в его состав. На данный момент, символика запрещена в Украине, Венгрии, Польше, Латвии, Литве, Чехии и Грузии. В некоторых из них ее использование влечет уголовную ответственность.
Пионерский галстук
Наличие красного галстука говорило о том, что ребенок является частью пионерской организации. По внешнему виду он выглядел как треугольный платок, концы которого обозначали единство трех поколений: пионеров, комсомольцев, партийцев.
Хотя бытовало мнение, что в пионеры берут только самых послушных и сообразительных детей, на самом деле вход был открыт для всех желающих. Изначально в пионеры принимались только отличники, затем стали приниматься хорошисты, и уж в самую последнюю очередь двоечники и непоседы. Концы галстука скреплялись специальным зажимом, от которого вскоре пришлось отказаться и заменить обычным узлом. Кстати говоря, неправильно повязанный платок считался позором для пионера.
Зажим пионерского галстука./Фото: img-fotki.yandex.ru
Существует несколько версий появления платка-галстука. На момент создания пионерской организации у ее членов не было отличительных атрибутов или символики. Во время очередного съезда или митинга рабочие женщины сняли косынки со своих голов и повязали их своим детям на шеи, как символ памяти и гордости за свою родину.
Мнение историков по этому поводу расходятся. Некоторые из них утверждают, что галстук был заимствован у английских скаутов, как и другие атрибуты пионерской организации.
Красная звезда
Наряду с «Серпом и молотом» главным символом СССР являлась Красная звезда Красной Армии. Ее изображали на военной форме, знамени, гербе и флаге Советского Союза. Эмблема олицетворяла собой единство мирового пролетариата, а красный цвет обозначал революцию и очищение кровью. В центре символа были изображены плуг и молот (потом серп и молот).
Эмблема олицетворяла собой единство мирового пролетариата, а красный цвет обозначал революцию и очищение кровью./Фото: zarya.lv
На сегодняшний день о создателе Красной звезды известно немногое. Некоторые утверждают, что автором символа был комиссар Московского военного округа, другие — член Всероссийской коллегии по управлению и организации РККА. Однако документального подтверждения эти версии не имеют.
Хотя звезда как символ Красной Армии появилась в 1918 году, известно, что она использовалась еще в царской армии. В 1827 году символ присутствовал на генеральских и офицерских эполетах, а в 1854 — на погонах. После прихода большевиков к власти все атрибуты императорской армии были уничтожены. А Красная звезда стала символизировать освобождение трудящихся от войны, голода, нищеты и рабства.
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