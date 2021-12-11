Красная звезда, Олимпийский Мишка и другие: Как появились самые известные символы СССР.

Олимпийский Мишка

«Рабочий и колхозница»

Символ колхозного хозяйства и рабочего класса./Фото: kudago.com

Серп и Молот

«Серп и Молот» олицетворяли единение рабочего класса и крестьян./Фото: w-dog.ru

Пионерский галстук

Зажим пионерского галстука./Фото: img-fotki.yandex.ru

Красная звезда

Эмблема олицетворяла собой единство мирового пролетариата, а красный цвет обозначал революцию и очищение кровью./Фото: zarya.lv