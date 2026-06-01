Три свадьбы Мэрилин Монро: В чем шла под венец главная блондинка Голливуда

В отличие от своих экранных героинь, которые всегда находили истинную любовь, в реальной жизни у Мэрилин Монро складывалось все не так удачно. Знаменитая блондинка Голливуда выходила замуж трижды, но ни один брак не стал счастливым. Правда, под венец актриса всегда отправлялась в удивительных образах.
Мэрилин Монро была красивой, остроумной, утонченной и...знаменитой. Совсем неудивительно, что у нее насчитывалось огромное количество поклонников. Правда, вне света софитов урожденная Норма Джин была несчастна в любви и за свои 36 лет выходила замуж трижды. Как признанная икона стиля Мэрилин сильно повлияла на свадебную моду своего времени. Какие же наряды Монро выбирала для самых важных дней в своей жизни?
Первый блин комом
Свадьба Мэрилин Монро и Джеймса Догерти. / Фото: bazaar.ru
Первым мужем Нормы стал парень из Лос-Анджелеса Джеймс Догерти. Они встречались всего несколько месяцев и поженились сразу, как только девушке исполнилось 16 лет. Возможно, эта свадьба и не состоялась, если бы не обстоятельства.
Мать Нормы часто пребывала на лечении в психиатрических больницах и девочке приходилось подолгу жить в ужасных условиях в приютах. Видя, как малышка страдает, Грейс Макки, подруга ее матери, решила забрать будущую Мэрилин Монро к себе и оформила временную опеку. Однако семейная идиллия длилась недолго. Через несколько лет Грейс решила выйти замуж и переехать в Западную Вирджинию, но Норма не могла уехать за пределы Калифорнии, а потому стала помехой для своей приемной матери.
Норма с первым супругом. / Фото: pinterest.co.uk
Торжественное событие состоялось 19 июня 1942 года. Свадебный образ невесты полностью соответствовал моде 40-х годов: Норма надела платье в пол А-силуэта с длинными рукавами. В качестве декора служили кружевные вставки на юбке. Look завершила короткая вуаль и ретро-прическа, популярная в то время. Образ получился достаточно скромным, однако даже в таком наряде Монро выглядела изумительно.
Со стороны могло показаться, что молодые люди созданы друг для друга, однако на самом деле этот брак оказался сущей пыткой: «Мы редко разговаривали с мужем. Но не потому что поругались или были обижены. Просто нам нечего было друг другу сказать», – признавалась будущая актриса. После того, как Джеймс поступил на службу в морскую пехоту в 1943 году, отношения пары испортились окончательно. Норма вскоре заскучала и решила устроиться работать на завод, где в ее обязанности было проверять парашюты и проверять, готовы ли самолеты к полету. Благодаря снимкам, сделанным на работе, красивая брюнетка смогла начать модельную карьеру. Догерти был не в восторге от этого решения и это сильно повлияло на их дальнейшие отношения. Позже он признавался, что в их браке все было хорошо ровно до тех пор, пока Норма зависела от него. Модельная карьера позволила ей стать самостоятельной, что и привело к разводу, который оформили в 1946 году.
«Она не звезда, а моя жена»
Свадьба Мэрилин Монро с Джо Ди Маджио. / Фото: zen.yandex.ru
Через шесть лет после расторжения брака с Догерти Мэрилин познакомилась с Джо Ди Маджио, знаменитым бейсболистом. Инициатором первой встречи стал спортсмен: он увидел снимки модели и попросил фотографа организовать с ней свидание. Изначально Монро была не в восторге от этой идеи, однако согласилась. Позже она ни разу не пожалела о своем решении и признавалась, что Джо сразу покорил ее. 37-летний экс-бейсболист выигрышно смотрелся на фоне юнца Догерти – он уважал мнение Мэрилин, ее желание добиться успеха в карьере, любил и оберегал ее от всех невзгод. К тому же Джо был вхож в те круги, в которая начинающая модель всегда мечтала попасть. Пара встречалась два года прежде, чем пожениться.
На свадьбе Монро появилась с изысканном костюме цвета шоколада с белым воротником из горностая. Многие удивились такому выбору, учитывая, что гардероб Норы состоял в основном из приталенных силуэтов и платьев с глубоким декольте. Скорее всего, модель хотела порадовать мужа, который больше всего ценил в девушках скромность и утонченность. Интересно, что этот наряд не был новым и не шился специально для дня бракосочетания. Этот же костюм Мэрилин надевала на встречу с королем Греции, которая состоялась за два месяца до свадьбы.
Супруги прожили в браке 9 месяцев. / Фото: in-w.ru
Увы, счастье было недолгим. Супруги прожили вместе всего девять месяцев. Монро говорила, что муж ревновал ее к поклонникам и был не в восторге от стремления жены быть в центре внимания, посещать яркие мероприятия, знакомиться с новыми людьми. Консервативный Джо предпочитал проводить время дома и это была серьезная причина для размолвок. Ходили слухи, что они хотели повторно пожениться в августе 1962 года, однако в тот месяц Мэрилин умерла.
Союз красоты и ума
Мэрилин Монро с третьим супругом Артуром Миллером. / Фото: pinterest.ru
Третьим мужем знаменитой блондинки стал драматург Артур Миллер. Несмотря на то, что мужчина находился под пристальным вниманием ФБР и все вокруг уговаривали Монро не связываться с ним, актриса поступила по-своему. Они сыграли свадьбу 29 июня 1956 года и прожили в браке рекордно долгое для Мэрилин время – 5 лет.
Платье для этой свадьбы Нора выбирала особо тщательно: наряд чуть ниже колена с присборенными полупрозрачными рукавами сочетал в себе гламур, женственность и элегантность, а облегающий лиф подчеркивал все достоинства фигуры. Завершающим штрихом стали перчатки и игривая вуаль. Будущие супруги захотели, чтобы на их кольцах была выгравирована надпись «Теперь навсегда». Однако даже она не смогла спасти их брак. В 1961 году Миллер и Монро подали на развод. В документах причиной расставания значилось несходство характеров.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии