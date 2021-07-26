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Полезное приспособление для ровной строчки

Если вы только учитесь шить, или же у вас не получается делать ровные строчки на швейной машине, то это простое приспособление, сделанное своими руками, станет незаменимым помощником в работе. Это приспособление с легкостью сможет заменить специальную лапку для швейной машины.

Вырежьте из самоклеящейся бумаги три одинаковых квадрата. На расстоянии 1 см от края одного квадрата отложите линию.
Полезное приспособление для ровной строчки
Срежьте 1 см у второго квадрата и приклейте его к первому, оставляя очерченную полосу свободной. Аналогичным образом приклейте к заготовке третий квадрат.
Полезное приспособление для ровной строчки
Слегка скруглите один край очерченной полосы.
Полезное приспособление для ровной строчки
Обрежьте полосу так, как показано на рисунке и закруглите острый угол. Теперь уникальное приспособление готово к использованию.
Полезное приспособление для ровной строчки
Закрепите заготовку на швейной машине и поместите ткань под выступающую часть.
Полезное приспособление для ровной строчки
Теперь вы с легкостью сможете делать ровную строчку на швейной машине даже без специальной лапки. При этом вы можете легко регулировать расстояние строчки от края ткани просто перемещая заготовку.

Полезное приспособление для ровной строчки
Подробное описание процесса изготовления устройства для ровной строчки можно посмотреть на видео:


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