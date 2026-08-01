Не только ром и сокровища: удивительные обычаи пиратов



/ Фото: golos.id. / Фото: golos.id.

Пиратство и пираты в целом являются интересной темой, которой интересует огромное количество людей. Считается, что их жизнь была сплошной романтикой, пусть грозной и опасной. Но всё равно, проводить большую часть жизни в море, быть свободными словно ветер — это то, о чём некоторые мечтают до сих пор. Пиратство и пираты в целом являются интересной темой, которой интересует огромное количество людей. Считается, что их жизнь была сплошной романтикой, пусть грозной и опасной. Но всё равно, проводить большую часть жизни в море, быть свободными словно ветер — это то, о чём некоторые мечтают до сих пор.А уж сколько у пиратов было собственных традиций, интересных, необычных и даже тех, о которых многие и вовсе не знают.



Пираты. / Фото: nationalgeographic.com. Пираты. / Фото: nationalgeographic.com.

Пожалуй, кроме красивой картинки, которую представляет нам литература и кино, пиратов хорошими людьми назвать нельзя. Ведь все прекрасно знают, что именно они были одними из самых жестоких разбойников во всей истории. Они не боялись устраивать сражения прямо в море и часто выходили из них победителями. А многие торговцы и простые путники, которые могли переправиться только по воде, ужасно их боялись.



Пиратский кодекс. / Фото: piratesonline.fandom.com. Пиратский кодекс. / Фото: piratesonline.fandom.com.

Пираты хоть и были разбойниками, не подчинявшимися общепринятым правилам, они всё же имели и свои законы. Их кодекс был скорее сводом правил, а вот кодекс чести уже не позволял их нарушать. Они заключали такие соглашения межу собой, чтобы сохранить некий порядок в море. Он включал в себя не только запреты, но и также правила внешнего вида, что носить было можно или нельзя, а что просто необходимо. Также правила поведения вне сражений и даже то, как сами эти сражения обязаны были проходить.

И кроме того, есть также и те своды правил, которые со временем стали визитной карточкой пиратов.



Громкое оружие. / Фото: pinterest.com. Громкое оружие. / Фото: pinterest.com.

Были среди этих сводов и совсем банальные на первый взгляд правила, которые в современной культуре совсем потеряли свой изначальный смысл. Это касается серёг. Практически все пираты носили в ушах серьги, но они не были показателем богатства или статуса как такового, скорее выполняли более простую роль.

Раньше всё оружие на кораблях было в основном пушками, ведь именно благодаря им была возможность захватить или потопить корабль противника. И чем больше их было, тем более громкий шум от них исходил. Пушечные залпы сопровождались не только дымом от пороха, но и громкими звуками, которые реально могли оглушить любого, кто располагался близко к ним. А вот как раз для того, чтобы этого не произошло, пираты носили в серьгах затычки на подобии беруш, которые были сделаны из простого воска. И благодаря им, не боялись потерять свой слух.



Не просто украшение. / Фото: reitingi.lv. Не просто украшение. / Фото: reitingi.lv.

Конечно же, серьги не могли выполнять исключительно бытовую функцию, они были необычным украшением и потому их наделяли очень большим магическим эффектом. Огромное количество суеверий не могло не быть связано с серьгами. Для одних они помогали избавиться от вечного спутника морских путешествий — морской болезни, для других своеобразным помощником в лечении плохого зрения, ведь считалось, что именно драгоценные металлы помогают в этом деле как нельзя лучше. И конечно же, золотые украшения помогали сохранить жизнь, если носишь их, защищаешь себя от опасности потонуть.

Кроме того с их помощью можно было и расплачиваться, но не за привычные нам вещи. Пираты очень боялись, что после гибели они окажутся просто за бортом и пойдут ко дну. Потому наличие серьги в ухе, было гарантией того, что их доставят хотя бы до берега и погребут надлежащим образом. А серьги из драгоценных металлов всегда можно было просто переплавить тем, кто и будет этим заниматься. Те же кто хотел оказаться именно дома в этот момент, гравировали название родного порта на обратной их стороне.



Устрашающий флаг. / Фото: equalexperts.com. Устрашающий флаг. / Фото: equalexperts.com.

Флаг с черепом и перекрещенными костями тоже имел не простое значение. Его не всегда вывешивали, ведь именно он показывал, что пираты готовы к сражению и точно не пощадят своих врагов, и к тому же не будут брать пленных. И был он часто не чёрный, а наоборот красный, а сам Весёлый Роджер, именно такое название и носит череп с костями, очень пугал людей. Многие не желали оказываться в одной схватке с такими разбойниками и предпочитали просто покинуть корабль. Прыгали в воду, в надежде либо добраться до берега, либо, что их заметят и помогут проходящие мимо суда. Но, как правило, они всё равно были обречены на погибель.



Не всегда была нужна для маскировки. / Фото: iron-throne-role-play.fandom.com. Не всегда была нужна для маскировки. / Фото: iron-throne-role-play.fandom.com.

А вот повязка на глаз у некоторых пиратов была не только для того, чтобы скрыть шрам, к примеру, но и для практической цели. Им было необходимо постоянно держать один глаз в темноте, чтобы при необходимости он тут же был приспособлен. В трюме, куда время от времени необходимо спускаться, было очень темно, а такой подход помогал хорошо ориентироваться в пространстве. Это было удобно при захвате другого корабля, когда внутреннее обустройство трюма было незнакомо, а время ограничено.

При захватах кораблей пиратам также попадались и очень знаменитые люди, которых они уже точно брали в заложники ради выкупа. Одним из таких пленников был никто иной, как сам Юлий Цезарь, и он лично попросил за себя выкуп в половину больше того, что хотели пираты.