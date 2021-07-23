5 звёзд из «лихих 90-х», которые сумели вернуть популярность после забвения

Когда-то они были очень популярны: их песни звучали на телевидении и радио, а имена не сходили со страниц печатных СМИ и экранов телевизоров. Позже о них просто забыли, только преданные поклонники пытались отыскать сведения о своих кумирах. Однако у забытых звёзд осталось самое главное: целеустремлённость и воля к победе. Сегодня о них снова говорят. И пусть далеко не у всех получилось достичь такой же популярности, как в прошлом, но вернуть себе внимание публики им всё же удалось.
Сергей Дружко
Сергей Дружко. / Фото: www.rutube.ru
Его хорошо знали в конце 1990-х, когда Сергей Дружко вел достаточно популярные передачи с налётом мистицизма на каналах ТНТ и РЕН-ТВ. После закрытия передач о бывшем ведущем почти ничего не было слышно. В соцсети Вконтакте в 2016 году стало стремительно набирать популярность сообщество, где публиковались коротенькие видеоролики с участием Сергея Дружко, произносящего фразы для разных случаев. Сообщество заблокировали, а чуть позже актёр появился в качестве ведущего очередной передачи о мистике на канале «Москва Доверие».
Сергей Дружко. / Фото: www.vokrug.tv
Но настоящая слава пришла к ведущему после первого же выхода авторского «Дружко Шоу» на YouTube. Всего за семь дней ролик набрал больше семи миллионов просмотров и у канала за это же время появился миллион поклонников. Сегодня на канал Сергея Дружко подписано более двух с половиной миллионов человек, а каждый выпуск «Дружко Шоу» неизменно собирает по несколько миллионов просмотров.
Натали
Натали. / Фото: www.nataclub.ru
Песни, которые исполняла эта задорная белокурая красавица, были столь ритмичны и позитивны, что не подпевать им было просто невозможно. Сначала Натали покорила слушателей хитом «Ветер с моря дул», вслед за ним добавила оптимизма, весело пританцовывая под песню «Морская черепашка по имени Наташка». После этого исполнительница ещё держалась на музыкальном олимпе благодаря этим двум хитам, а вот новые песни появлялись все реже и вовсе не были очень популярными.
Натали. / Фото: www.woman.ru
Певица пыталась разобраться в происходящем, однако время её, казалось, безвозвратно ушло. Но в 2013 году её голос снова зазвучал на всех радиостанциях. Композиция «О, боже, какой мужчина» заняла первые строчки национальных хит-парадов, а о самой Натали опять заговорили. Певица даже была удостоена двух специальных премий за своё триумфальное возвращение на эстраду.
Натали с детьми. / Фото: www.rutube.ru
В 2017 году интерес публики к исполнительнице снова возрос, когда в её семье появилось пополнение. У Натали и её супруга Александра Руднева, браку с которым уже 27 лет, родился третий сын Евгений. Двум старшим, Арсению и Анатолию, уже 17 и 8 лет соответственно.
Дмитрий Маликов
Дмитрий Маликов. / Фото: www.games-of-thrones.ru
Пик славы певца, музыканта и композитора пришелся на 1990-е годы. У него была масса поклонников, его песни любили и пели на концертах вместе с ним. Однако сам Дмитрий Маликов всегда подчёркивал: наряду с исполнением песен, он всегда уделяет внимание классической музыке и игре на рояле, немалую часть его творческой деятельности занимает и сочинение музыки.
Дмитрий Маликов. / Фото: www.ljplus.ru
Однако, чем больше времени музыкант уделял роялю и композиторской деятельности, тем больше о нём забывали. Он концертировал в Германии, записывал инструментальные альбомы, проводил мастер-классы по музыке для детей по всей стране, но на его популярность это никак не влияло.
Дмитрий Маликов. / Фото: www.tyt.by
Всё изменилось в тот момент, когда Дмитрий Маликов стал активным участником в социальных сетях. Теперь в Twitter у него более 850-ти тысяч читателей, а в Instagram 430 тысяч подписчиков. Музыкант ведёт диалог со своими поклонниками, подталкивает их к размышлениям, просит советов. Несомненно, это добавило музыканту популярности среди молодёжи.
Алёна Апина
Алёна Апина. / Фото: www.beautifulrus.com
Поначалу Алёна была солисткой группы «Комбинация», затем начала свою сольную карьеру, и в обоих случаях её ждал успех. При этом певица отличалась невероятной трудоспособностью, выпускала по несколько дисков за год, постоянно колесила с гастролями по стране, принимала участие во всех значимых концертах.
Алёна Апина. / Фото: www.persons-info.com
Но в начале 2000-х годов певица пропала. У Алёны Апиной родилась дочь, и исполнительница, не обращая внимание на угасающую популярность, посвятила себя семье. Певица сделала попытку вернуться на сцену в 2012, но её композицию «С новым годом, бухгалтер!» массовый слушатель, кажется, даже не заметил. Позже стала вести авторскую передачу на радио, но былой славы у Апиной, конечно, уже не было. Зато в 2016 после развода с мужем исполнительница вдруг стала очень активной, как в творческом плане, так и в соцсетях. Она снова стала писать музыку, к 2018 году выпустила свой новый диск, все песни которого были полностью её собственного авторства.
Алёна Апина. / Фото: www.peoples.ru
Но настоящий всплеск интереса к Алёне Апиной наблюдался в момент выхода клипа на песню «Близость». Певица предстала в нём в весьма откровенном наряде и провокационных позах. Реакция со стороны поклонников последовала незамедлительно: ругали, хвалили, но не оставались равнодушными. Впрочем, сама исполнительница не видит в клипах ничего предосудительного.
Юрий Лоза
Юрий Лоза. / Фото: www.tottext.ru
Автор всенародно любимой песни «Плот» ещё до момента выхода хита в свет сделал себе имя, работая с самыми разными музыкальными коллективами: «Калейдоскоп», «Интеграл», «Зодчие». Его стиль исполнения был не похож ни на кого и являл собой своеобразный синтез авторской песни и рок-музыки, слегка облегчённых эстрадой.
Юрий Лоза. / Фото: www.woman.ru
Пик популярности Юрия Лозы пришелся на 1980-е годы, а в 1990-е уже наблюдался определённый спад. Возможно, певец мог бы оставаться в забвении, но для него своеобразной платформой для выражения своих мыслей стал Facebook. Неожиданно для всех Юрий Лоза стал весьма популярным блогером, активно комментируя практически все события, происходящие в стране и в мире. К сожалению, Юрий Эдуардович довольно резок и даже иногда груб в своих оценках.
Правда, сам Юрий Лоза печалится о том, что его мнение людям интересно, а вот творчество – практически нет. Новые композиции слушает лишь один подписчик из десяти.
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