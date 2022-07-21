Реальные случаи, которые стали сюжетами «Секретных материалов»

Одним из немаловажных моментов всемирной любви к сериалу «Секретные материалы» был тот факт, что многие из эпизодов снимались на основе реальных событий. Сценаристы сериала очень серьезно подошли к делу и отыскивали сюжеты там, где никто не догадался бы искать вдохновения. Но у них это получилось мастерски. Мы нашли реальные аллюзии в сюжете «Секретных материалов».



Колба Эрленмейера

Кровь

Одно дыхание

Одинокие стрелки

Лед

Маленькие зеленые человечки

Блок 731

Инцестные мутанты