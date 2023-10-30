Почему Галикарнасский мавзолей считается одним из Семи чудес света

Царь Мавсол

Слева направо: Современная фотография. \ Фотография начала ХХ века (статуя правителя Гекатомнидов из Галикарнасского мавзолея, традиционно идентифицируемого как Мавсол (Британский музей).

Слева направо: Мавсол, 377-353 годы до нашей эры. \ Модель мавзолея в Галикарнасе, в Бодрумском музее подводной археологии.

Галикарнас в Древнем мире

Руины мавзолея в Галикарнасе в Карии (ныне Бодрум в Турции), построенного для царя Мавсола в середине четвёртого века до нашей эры. \ Фото: en.wikipedia.org.

Древние города Карии. \ Фото: google.com.

Ворота Миндоса. Руины укреплений Галикарнаса (современный Бодрум); четвёртый век до нашей эры. \ Фото: bing.com.

Галикарнас, Геродот и Дионисий

Рельеф Амазономахии из Галикарнасского мавзолея. \ Фото: centroculturalpabloneruda.com.

Слева направо: Персидский сфинкс из Галикарнаса, 355 год до нашей эры. \ Геродот удостоен статуи в своём доме в Галикарнасе (современный Бодрум).

Строительство древнего чуда

Мавзолей, автор Жак Пикар, около 1660 год. \ Фото: risdmuseum.org.

Осада и взятие Галикарнаса при Александре Македонском. \ Фото: bing.com.

Слева направо: Фрагмент лошади из колоссальной квадриги мавзолея в Галикарнасе, около 350 года до нашей эры. \ Деталь фриза с изображением амазонок из Галикарнасского мавзолея, изображающая конфликт между греками и амазонками.

Наследие мавзолея в Галикарнасе

Мавзолей (Усыпальница Мавсола в Галикарнасе), 1572 год. \ Фото: x-travels.net.

Руины древнего театра и Галикарнасского акрополя (современный Бодрум). \ Фото: en.wikipedia.org.