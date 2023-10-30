Почему Галикарнасский мавзолей считается одним из Семи чудес света

Галикарнасский мавзолей - это погребальный памятник, возвышавшийся на небольшом холме с видом на гавань. Его строительство было завершено в 350 году до н.э. и окончательно он был снесен в пятнадцатом веке, после того как его камни были повторно использованы для строительства замка Святого Петра. Будучи архитектурной гордостью королевства Кария, гробница карийского сатрапа Мавсола была причислена к Семи чудесам света, но не из-за её размеров и величия, а из-за красоты внешнего вида и того, как она была украшена скульптурами и орнаментами.
Царь Мавсол
Слева направо: Современная фотография. \ Фотография начала ХХ века (статуя правителя Гекатомнидов из Галикарнасского мавзолея, традиционно идентифицируемого как Мавсол (Британский музей).
Несмотря на то, что древние греки причислили его к чуду древнего мира, история Галикарнасского мавзолея начинается в Персидской империи. На рубеже четвёртого века до нашей эры Галикарнас был главным городом королевства Кария. С середины шестого века он был сатрапией (то есть провинцией) империи Ахеменидов, династии персидских правителей, в которую входили Кир Великий, Дарий и Ксеркс, и которая закончилась в 330 году до н.э., когда Дарий III был убит при попытке бежать от победоносных войск Александра Македонского.
Слева направо: Мавсол, 377-353 годы до нашей эры. \ Модель мавзолея в Галикарнасе, в Бодрумском музее подводной археологии.
В 377 году до н.э. умер фактический правитель Карии Гекатомн из Миласа, который был сатрапом (то есть губернатором) при царе Ахеменидов Артаксерксе II, но он также сам по себе являлся могущественной фигурой. Административные структуры Персидской империи часто полагались на использование этих выдающихся местных деятелей, а не на навязывание новых правителей. После его смерти в 377 году до н.э. власть в Карии перешла к сыну Гекатомна Мавсолу. Новый правитель приступил к осуществлению амбициозной программы по укреплению своего первенства за счёт расширения влияния Карии в западной части Малой Азии, а также за счёт возвеличивания города Галикарнас. Именно благодаря этим усилиям создать город, подходящий для его притязаний, появилось чудо, которое сохранится на века: Галикарнасский мавзолей.
Галикарнас в Древнем мире
Руины мавзолея в Галикарнасе в Карии (ныне Бодрум в Турции), построенного для царя Мавсола в середине четвёртого века до нашей эры. \ Фото: en.wikipedia.org.
Благодаря географии, город Галикарнас, расположенный на западном побережье Малой Азии (современная Турция), оказался в центре напряжённости в древнем мире. Этот город, как и многие другие в Анатолии, имел тесные политические и культурные связи как с греками на западе, так и с персами на востоке. Например, некоторые из самых ранних археологических свидетельств в этом районе относятся к микенскому периоду, включая гробницы, датируемые 1500 и 1200 годами до нашей эры.Аналогичным образом, очень ранние нумизматические свидетельства помогли историкам и археологам прийти к общему мнению о том, что город первоначально был основан как колония дорийских греков.
Древние города Карии. \ Фото: google.com.
Согласно географу Страбону, город был основан Антасом (он же Анфас), легендарным сыном Посейдона. Однако после того, как он был включён в состав персидской империи Кира Великого, город оказался в более тесном союзе со своими новыми правителями. Со своим монархическим правительством Галикарнас оставался верен Персидской империи во время Ионийского восстания в 499 году до нашей эры. Именно во время последовавших персидских войн Артемисия, правительница города прославилась как флотоводец в битве при Саламине в 480 году до н.э., которую греки решительно выиграли.
Ворота Миндоса. Руины укреплений Галикарнаса (современный Бодрум); четвёртый век до нашей эры. \ Фото: bing.com.
Напряжённость между греческим и персидским влияниями сохранялась на протяжении всей классической эпохи и в эллинистический период, продолжаясь и после правления Мавсола. Город перешёл под контроль Александра Македонского. Но после смерти великого город, как и большая часть его империи, подвергся раздорам между различными его преемниками. Галикарнас продолжал занимать видное место и в римскую эпоху, а в 58 году до н.э. он был аннексирован и стал частью провинции Асия (Азия).
Галикарнас, Геродот и Дионисий
Рельеф Амазономахии из Галикарнасского мавзолея. \ Фото: centroculturalpabloneruda.com.
Галикарнас был родиной «Отца истории» Геродота. Родившийся в Галикарнасе в начале пятого века до нашей эры Геродот покинул свой город, потому что Лигдамис II, внук Артемисии I, приказал казнить своего родственника, поэта Паньяссиса. Несмотря на то, что многие элементы его историй кажутся сомнительными (рассказы о гигантских муравьях-золотоискателях из Индии, возможно, были одной из причин более поздней резкой критики Плутарха), работа Геродота представляет собой важное повествование о древнегреческом мире в пятом веке до нашей эры. В частности, его работа охватывает события персидских войн, и именно от него современные историки могут узнать о событиях при Марафоне, Фермопилах, Саламине и Платеях.
Слева направо: Персидский сфинкс из Галикарнаса, 355 год до нашей эры. \ Геродот удостоен статуи в своём доме в Галикарнасе (современный Бодрум).
Геродот был не единственным известным историком древнего мира родом из Галикарнаса. Город также был родиной Дионисия, историка и преподавателя риторики, который был активен в конце первого века до нашей эры. Родившийся примерно в 60 году до н.э., Дионисий пережил травмы римских гражданских войн, которые, подстёгнутые возвышением и падением Юлия Цезаря, закончились с концом республики и воцарением Августа в качестве первого императора. Самая важная из сохранившихся работ Дионисия - «Римские древности», которая повествует об истории Рима от его мифического начала с Ромула и Рема и до первой Пунической войны (264-241 годы до н.э.). Она бесценна как источник по истории раннего Рима, наряду с такими работами, как «Ad Urbe Condita» Ливия.
Строительство древнего чуда
Мавзолей, автор Жак Пикар, около 1660 год. \ Фото: risdmuseum.org.
В рамках своих усилий по превращению Галикарнаса в один из самых великолепных городов древнего Средиземноморья Мавсол (и его жена Артемисия) также стремились расширить территорию, находящуюся под их контролем. Это шло рука об руку с взиманием высоких налогов и использованием мрамора и произведений искусства для прославления города. Выйдя за пределы городских стен, они распространили своё владычество на юго-западное побережье Анатолии. Частично это касалось аннексии территории Ликии. Это было важно, потому что это привело Мавзолей в непосредственный контакт с монументальными гробницами, характерными для региона, такими как гробницы в Ксантосе, включая памятник Нереиде, который сейчас находится в Британском музее, и гробницу Пайавы.
Осада и взятие Галикарнаса при Александре Македонском. \ Фото: bing.com.
Известные художники из греческого мира были приглашены в Галикарнас, чтобы внести свой вклад в создание гробницы. Среди них был Скопас, человек, который руководил восстановлением храма Артемиды в Эфесе (ещё одно из Семи чудес Древнего мира, не путать с храмом Артемиды на Корфу). Сама гробница была возведена на холме с видом на город Галикарнас. Сооружение располагалось внутри закрытого внутреннего двора, в центре которого на большой каменной платформе возвышался мавзолей. Посетителям мавзолея нужно было подняться по монументальной лестнице, по бокам которой стояли мраморные львы. Сама платформа была украшена статуями богов и богинь из классического мира. Гробница, расположенная в центре этой каменной платформы, представляла собой огромное мраморное сооружение.
Слева направо: Фрагмент лошади из колоссальной квадриги мавзолея в Галикарнасе, около 350 года до нашей эры. \ Деталь фриза с изображением амазонок из Галикарнасского мавзолея, изображающая конфликт между греками и амазонками.
Сужаясь к вершине, мавзолей достигал высоты сорока пяти метров. Сооружение было богато украшено барельефами и другими скульптурными произведениями. Они описаны Плинием Старшим, который отмечает, что именно художественные достоинства этих работ, а не колоссальные размеры мавзолея, сделали его чудом древнего мира. Рельефы носили повествовательный характер и изображали ряд мифологических сцен, включая кентавромахию (битву между кентаврами и лапифами) и амазономахию (битву между греками и амазонками). Часто эти сюжеты использовались в качестве аллегорий конфликта между востоком и западом. Таким образом, они были уместны на памятнике, который был жемчужиной в короне города, воплотившего это напряжение.
На вершине мавзолея, гордо выставленного на пирамидальной крыше, стояла квадрига. Это колесница, запряженная четвёркой лошадей, часто ассоциирующаяся с триумфальным шествием в Древнем Риме. Квадригу на мавзолее тянули четыре массивных мраморных коня (которые сохранились во фрагментарном виде).
Наследие мавзолея в Галикарнасе
Мавзолей (Усыпальница Мавсола в Галикарнасе), 1572 год. \ Фото: x-travels.net.
Помимо Великой пирамиды в Гизе, Галикарнасский мавзолей был самым долгоживущим из всех традиционных чудес древнего мира. Завоевание Александра Македонского в четвёртом веке до нашей эры не коснулось его, как и римская аннексия Малой Азии. Потрясения средневековья также не привели к разрушению древнего чуда.
Материалы из мавзолея были переработаны рыцарями Святого Иоанна Иерусалимского при строительстве крепости в Бодруме. Вполне вероятно, что землетрясение в четырнадцатом веке нанесло сооружению значительный ущерб, хотя некоторые скульптурные фрагменты были спасены и выставлены в Бодрумском замке.
Руины древнего театра и Галикарнасского акрополя (современный Бодрум). \ Фото: en.wikipedia.org.
Однако остаётся аргумент в пользу того, что наследие Мавзолея может почти соответствовать наследию Великой пирамиды. Архитектурный проект, предложенный монументальной гробницей Мавзолея, имитировался во всем мире на протяжении веков. Некоторые даже предположили, что гробница династии Кариан вдохновила мавзолей Августа в Риме. Многие города в США сегодня также свидетельствуют о наследии Галикарнасского мавзолея, не в последнюю очередь масонский дом Храма в Вашингтоне, округ Колумбия, который даёт отличное представление о форме древнего сооружения.
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