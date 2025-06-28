Ski Barin: высокогорный горнолыжный курорт Ирана, интригующий формами и наполнением

Высокогорный горнолыжный курорт Ирана, интригующий футуристическим формами и оформлением внутреннего пространства (Ski Barin). | Фото: loginbrands.com.

Футуристский горнолыжный курорт Ski Barin находится всего в получасе езды от Тегерана (Иран). | Фото: uniqhotels.com.

10-этажный курортный комплекс Ski Barin далеко отошел от традиционных форм строительства (Иран). | Фото: venusglass.net.

В структуре здания нет ни прямых линий, ни углов (Ski Barin, Иран).

Ski Barin – футуристический шедевр современного Ирана.

Ski Barin ярко демонстрирует инновационные идеи и технологии в строительстве (Иран).

Белый цвет, причудливо-обтекаемые формы идеально гармонируют с горным ландшафтом, особенно зимой (Ski Barin, Иран). | Фото: loginbrands.com.

Центральный вестибюль горнолыжного курортного комплекса Ski Barin (Иран). | Фото: venusglass.net.

Дизайн интерьера соответствует общей идеи проекта (Ski Barin, Иран).

Белый цвет и органичные формы перекочевали и внутрь здания (Ski Barin, Иран).

Лестницы и коридоры призывают к исследованиям пространства (Ski Barin, Иран).

Впечатляющий интерьер одного из номеров курортного комплекса (Ski Barin, Иран). | Фото: buildingcentre.co.uk.

Из каждого номера есть выход на балкон или террасу (Ski Barin, Иран). | Фото: buildingcentre.co.uk.

Неординарная эстетика номеров Ski Barin (Иран).

В каждом номере видны топографические кольца, напоминающие естественные пещерные образования (Ski Barin, Иран).

Все системы хранения спрятаны в конструкции изогнутых стен, чтобы исключить обыденность (Ski Barin, Иран).