Ski Barin: высокогорный горнолыжный курорт Ирана, интригующий формами и наполнением

Когда речь заходит об Иране, у большинства современников даже если и не возникают негативные образы из новостных репортажей, то представить, что футуристический курортный комплекс Ski Barin был построен в этой стране, тоже не получится. Да и для самих иранцев подобного рода структура также кажется «пришельцем» из будущего, интригующая своим оформлением, наполнением и историей строительства, ведь проект поменяли практически на последнем этапе.
Высокогорный горнолыжный курорт Ирана, интригующий футуристическим формами и оформлением внутреннего пространства (Ski Barin). | Фото: loginbrands.com.
Курортный комплекс Ski Barin является одним из самых ярких примеров современной архитектуры Ирана, славящегося историческими памятниками Персидской империи и многими другими шедеврами, в которых отражены традиции исламского мира. Только этот проект максимально отошел от привычной для страны тематики и структуры архитектурных объектов, он больше напоминает «пришельца» из будущего или из других миров.
Футуристский горнолыжный курорт Ski Barin находится всего в получасе езды от Тегерана (Иран). | Фото: uniqhotels.com.
Хотя, когда начиналась его история, главный корпус мало отличался от традиционных построек. Кардинальные изменения произошли на том этапе, когда за дело взялись специалисты компании Reyra Consulting Engineers Group во главе с творческим тандемом Аббасом Риахи Фардом и Фариназом Разави Нику, которые в своем портфолио имеют множество отечественных и международных отраслевых наград.
10-этажный курортный комплекс Ski Barin далеко отошел от традиционных форм строительства (Иран). | Фото: venusglass.net.
В структуре здания нет ни прямых линий, ни углов (Ski Barin, Иран).
Это сейчас 10-этажный курорт, находящийся в горном массиве недалеко от столицы Ирана, составляет конкуренцию известному в стране и регионе горнолыжному курорту Шемшак. А на этапе строительства он был заурядным объектом с привычными формами стен и потолков, не обещая ничего экстраординарного или запоминающегося. Но это было до вмешательства специалистов Reyra Consulting Engineers Group, дизайнеры и архитекторы которой посчитали, что кубическая формы, да и прямые линии или углы абсолютно чужды природному горному образованию, где и планировалось реализовать амбициозный проект. Творческий коллектив взял за основу формы самой матушки природы и опыт людей, живущих в суровых условиях Заполярья и Крайнего Севера, научившихся строить органические жилища более известные как иглу.
Ski Barin – футуристический шедевр современного Ирана.
Неожиданное, как для стран Ближнего Востока увлечение экзотикой северных домов, вырубленных изо льда или сложенных из снега, привело к тому, что удивленный мир увидел футуристический объект, сливающийся с покрытым снегом горным склоном. Архитектурный объект получился больше похожим на каменное образование, которое сотни столетий создавали ветер и вода, покрывающееся льдом в зимнюю пору.
Ski Barin ярко демонстрирует инновационные идеи и технологии в строительстве (Иран).
Белый цвет, причудливо-обтекаемые формы идеально гармонируют с горным ландшафтом, особенно зимой (Ski Barin, Иран). | Фото: loginbrands.com.
Целью проекта Ski Barin стала демонстрация новых идей, которые должны изменить отношения между природой и архитектурой, отойти от слепого подражания традиционным моделям строительства и копирования исторических стилей. Идея разработчиков заключалась в том, чтобы каждый элемент процесса архитектурного проектирования был свободным, гибким, умеющим реагировать на постоянно меняющуюся окружающую среду. А природных факторов в районе строительства горнолыжного курорта хоть отбавляй. Это заснеженные вершины и склоны, характерные для этого региона, и причудливые, но плавные линии гор, окружающие архитектурный объект, который идеально гармонирует с природой, а не противостоит ей, как часто это бывает.
Центральный вестибюль горнолыжного курортного комплекса Ski Barin (Иран). | Фото: venusglass.net.
Дизайн интерьера соответствует общей идеи проекта (Ski Barin, Иран).
Стоит отметить, что эффектным и логическим продолжением особого дизайнерского подхода к проектированию, стала организация внутреннего пространства. Здесь также не увидишь ни прямых линий, ни кубических форм или острых углов, каждое помещение от вестибюля, лестничных пролетов и коридоров, до номеров и общественных пространств имеют органичные, больше похожие на пещерные образования формы, создающие интригующую и довольно расслабляющую обстановку.
Белый цвет и органичные формы перекочевали и внутрь здания (Ski Barin, Иран).
Лестницы и коридоры призывают к исследованиям пространства (Ski Barin, Иран).
Структуре здания и помещения под стать и формы окон, больше напоминающие огромных размеров гальку. Они стали связующим звеном между внешним окружением и внутренним пространством для каждого гостя, преступившего порог главного корпуса курорта. Из каждого окна в номере или общественной зоне открывается потрясающий вид на горный хребет, меняющий свой облик в зависимости от времени года и даже суток. А это, действительно завораживающее зрелище, особенно во время непогоды, когда постояльцы находятся в тепле и полной безопасности, а над вершинами проносится ураган или молнии разрезают небосвод, освещая вершины и склоны. Хотя и закаты не менее привлекательны для романтиков.
Впечатляющий интерьер одного из номеров курортного комплекса (Ski Barin, Иран). | Фото: buildingcentre.co.uk.
Из каждого номера есть выход на балкон или террасу (Ski Barin, Иран). | Фото: buildingcentre.co.uk.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что именно эти факторы делают горнолыжный курорт Ski Barin целостным архитектурным объектом, дополняющим естественную среду, подчеркивая ее красоту без ущерба для своей значимости. Благодаря креативному подходу и использованию инновационных технологий, позволивших реализовать настолько сложный в исполнении проект, его заметили не просто пользователи Сети и путешествующие. Вскоре после открытия, курорт Ski Barin получил награду Всемирного фестиваля архитектуры WAF, а чуть позже проект отметило компетентное жюри профильного издания, вручив архитектурную премию и денежный приз.
Неординарная эстетика номеров Ski Barin (Иран).
Пока специалисты разбирались в тонкостях проектирования, процессах строительства, соответствии устойчивым стандартам, простые постояльцы, переступив порог футуристического объекта, исследовали причудливые маршруты коридоров и лестниц и погружались в мир «пещерных» номеров. А они являются особенной темой для разговора. Как оказалось, отдельные комнаты, каждая из которых имеет свой размер, кажутся высеченными в горной породе, точнее сказать в гигантской ледяной глыбе, поскольку стены и потолки предусматривают белый цвет.
В каждом номере видны топографические кольца, напоминающие естественные пещерные образования (Ski Barin, Иран).
Больше напоминающие естественные пещеры номера, предусматривают сразу несколько «высеченных камер» (основное пространство, благоустроенная ванная комната, кухня и балкон/терраса). Они повторяют форму купола иглу с горизонтальными топографическими слоями, чтобы усилить ощущение теплой, домашней атмосферы, где легко можно расслабиться после прогулок по горным склонам или катания на лыжах.
Все системы хранения спрятаны в конструкции изогнутых стен, чтобы исключить обыденность (Ski Barin, Иран).
Примечательным является тот факт, что ни в одном номере не увидишь ни шкафов, ни комодов, ни тумбочек (исключение составляет лишь встроенный кухонный гарнитур), все они спрятаны в пустотах тех самых наклонных стен, которые вырезались лазером станками с ЧПУ, ведь такую форму создать вручную даже самому искусному мастеру не под силу. Также дела обстояли и с изготовлением бетонных конструкций, которые отливались после тщательных расчетов и с помощью специального запрограммированного оборудования.
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