Как живется в Тибете – одном из самых экзотичных уголков мира

Есть среди восточных гор загадочная страна – к легендам о затерянных сокровищах она, правда, отношения не имеет, но недоумение порой вызывает, не зря Тибету посвящали многие годы жизни и ученые, и путешественники, и художники. Страна внутренней свободы и множества внешних запретов, государство, которого нет, но которое имеет лидера и отстаивает десятилетиями свое право на независимость, земля, откуда берут начало реки Брахмапутра, Янцзы и Инд: это Тибет.
Тибет – часть китайской территории
Глобализация пока еще не превратила Тибет в одно из типичных направлений для скучающего туриста, ищущего экзотики: да, многое здесь рассчитано на приезжих иностранцев, желающих сделать фото окрестных видов, попробовать национальные блюда и приобрести действительно интересные сувениры. Но от остального мира Тибет все еще остается очень далек – и дело не только в географических расстояниях и перепадах высот. Часть Китая, которая за семьдесят с лишним лет так и не стала настоящим Китаем, продолжает удерживать звание одной из самых загадочных стран на планете.
Художник Николай Рерих посвятил Тибету годы творчества. Источник: artchive.ru
Формально это, в основном, – регион Китайской народной республики – с 1951 года, когда Тибет окончательно потерял свою сомнительную независимость, провозглашенную за 38 лет до этого. Тибет занимает площадь около 2,5 миллионов кв. км на высоте в среднем четыре тысячи метров над уровнем моря. В этом смысле Тибету принадлежит ряд рекордов – например, связанных с самой высокогорной в мире железной дорогой.
Скоростная железная дорога была построена в 2001-2005 годах
Дышится здесь нелегко – сказывается недостаток кислорода. В поезде, идущем в историческую столицу Тибета Лхасу поэтому налажена дополнительная подача кислорода, подобная же услуга оказывается в отелях самого города. Гуляющим же туристам придется благоразумно расходовать силы, а еще быть готовым к яркому агрессивному солнцу и сухому воздуху – тоже признакам высокогорья. Впрочем, случайно в Тибет не попадешь и бродить где попало может не получиться: значительная часть территории находится под усиленным контролем китайских военных, а для туристов требуется специальное разрешение.
В пятидесятых территория Тибета была захвачена Китаем. Источник: pinterest.com
В некоторые районы Тибета иностранцу не попасть вообще – действует запрет, в других можно перемещаться только в сопровождении гида и уж точно не следует забывать паспорт. Такие меры безопасности предпринимаются властями якобы в целях сохранения территориальной целостности страны и пресечения антикитайских настроений: разговоры о том, что Тибету следует вернуть его независимый статус, не прекращаются. По тем же причинам на каждом шагу в тибетских городах можно увидеть китайские флаги и китайских полицейских. Впрочем, и по-настоящему тибетского увидеть, услышать и испробовать доведется немало.
Тибетский буддизм
Без типовых многоквартирных высоток Лхаса и другие города Тибета уже не обходятся. Зато в исторических центрах интересно – вход в дом и окна украшены резными карнизами и наличниками, и везде развеваются разноцветные флажки – буддийская традиция, согласно которой ветер «считывает» с полосок ткани молитвы. Если молодые тибетцы носят, в основном, обычную для современного человека одежду, то другие, не отказавшиеся от традиций (а их много, очень много), выглядят в глазах туристов действительно необычно.
Не все тибетцы спешат переодеться в китайское
Тибет – страна, в которой вся культура определяется религией. Жители исповедуют тибетский буддизм – на протяжении вот уже полутора тысяч лет. Это не самое древнее верование на этой территории – история страны начиналась тогда, когда господствовала религия бон. Некоторые тибетцы и сейчас являются ее приверженцами. Кстати, сами жители Тибета называют свое государство (или бывшее государство) «Бод» или «Бё». На китайском название территории звучит как «Сицзан».
Дворец Потала в Лхасе - храмовый комплекс. Источник: pinterest.com
В VII – IX веках Тибетское царство представляло собой огромную могущественную империю, которая не удержала власти и перешла под влияние других государств. С XVII века особую роль в жизни Тибета играл Далай-лама. Это «учитель», духовный лидер тибетцев и воплощение бодхисаттвы. Нынешний Далай-лама, четырнадцатый, сейчас живет в Индии, где он до 2011 года возглавлял правительство Тибета в изгнании. Веками Тибет находится под влиянием разных государств. В 1913 году Тибетское государство провозгласило свою независимость, а в 1951 Тибет был занят Китаем.
Буддизм, тибетская медицина, яки и национальная кухня
Несмотря на прошедшие с момента присоединения Тибета 70 лет, китайской территорией он может считаться скорее формально, сохраняя самобытность и не торопясь становиться частью мирового экономического и культурного процесса. Пусть сотовыми телефонами и автомобилями мало кого здесь удивишь, но и древние традиции сохраняются несмотря ни на что. Тибет – земля, где все определяла религия, еще не так давно четверть ее населения составляли монахи, а в Лхасе их число достигало половины. Сейчас на тибетской земле существуют большие религиозные поселения монахов – не монастыри, а скорее города.
Традиционный цвет одежды тибетских монахов - темно-бордовый
Буддизм проникает во сферы жизни тибетцев, определяет их занятость и их досуг. Религиозные обычаи диктуют правила создания графических произведений-танка, а также скульптуры, музыки и книг. Правда, грамотность среди населения не особенно высока: до 1951 года около половины жителей Тибета не владели письмом и читать не умели. Как и в средневековой Европе, знания аккумулировались тогда внутри монастырей, как и навыки врачевания: традиционная тибетская медицина благополучно сохранила позиции и в XXI веке, неоднозначно воспринимаемая в мире, но признанная как явление и нашедшая применение сразу в нескольких государствах.
Искусство Тибета подчинено правилам буддизма
Жители Тибета заняты, в основном, в сельском хозяйстве. Особую роль для них играют яки – эти животные обеспечивают тибетцев и мясом, и молоком, и маслом, а продуктами жизнедеятельности яков топят печи, ведь на высокогорье с деревьями и дровами сложно. Среди интересных национальных блюд, помимо ячменного пива чанга, туристов знакомят с «цзамба», когда требуется рукой разминать ячменную муку с маслом и тибетским чаем, пока не получится тесто; его и едят.
С точки зрения материальных богатств и технологий Тибет до присоединения к Китаю представлял собой действительно сильно отстающую от цивилизованного мира страну. Другое дело – то, что руками не потрогать и в валюте не оценить: и речь не только о пейзажах, от которых захватывает дух.
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