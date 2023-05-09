Комнатные растения для спокойного сна

Большинство людей выбирают комнатные растения, ориентируясь на их декоративные качества. Но если рассмотреть вопрос более глубоко, то можно узнать, что существует большое количество растений, которые являются настоящими помощниками для нашего организма и даже помогают наладить режим сна.

К таким комнатным цветам относятся растения, которые способны очищать воздух от вредных веществ, а также растения, которые имеют ароматы, обладающие успокаивающим действием.

Если вы испытываете проблемы со сном, подумайте о том, чтобы разместить в спальне одно или несколько растений, описанных ниже.

ЖасминЦветы жасмина имеют легкий приятный аромат, который оказывает успокаивающее действие. Исследования показали, что жасмин обладает седативными свойствами и может значительно снизить уровень беспокойства, тем самым положительно влияя на качество сна.







Гардения

Хамедорея, бамбуковая пальма

Валериана

Жимолость

Фикус каучуковый

Спатифиллум

Алоэ Вера

Хлорофитум

Английский плющ

Лаванда

Сансевиерия или змеиное растение

Потос

Хойя

Исследование, проведенное в 2010 году, показало, что сладкий запах цветов гардении обладает такой же эффективностью, как и некоторые снотворные препараты. Просто поставьте горшок с гарденией в спальне, и качество сна значительно улучшится.Бамбуковая пальма — одно из растений, способных очищать воздух в помещении. Это подтверждено исследованиями НАСА, в которых хамедорея получила оценку степени очистки воздуха 8,4. Бамбуковая пальма помогает удалить из воздуха трихлорэтилен и бензол — два химических вещества, которые, как известно, вызывают проблемы с дыханием, что негативно влияет на качество сна.Все знают о том, что препараты с валерианой оказывают на организм успокаивающее действие. Но пользу можно получить и без употребления препаратов, просто вдыхая запах цветов этого растения. Валериану можно выращивать в небольших горшочках на солнченом подоконнике.Теплый мягкий аромат цветов жимолости становится более интенсивным в темное время суток. Запах цветов распространяется по комнате и помогает лучше уснуть. Для выращивания в помещении подходит карликовая кустовая жимолость.Фикус каучуковый — еще одно растение, способное очищать воздух. Доказано, что выращивание каучукового дерева в помещении полезно, так как оно очищает воздух от формальдегида.Спатифиллум, также известный как Лилия мира — декоративный цветок, который обладает удивительной способностью очищать воздух от токсичных летучих веществ. Растение также поглощает споры плесени и вредное излучение электрических приборов, что, разумеется, положительно влияет на качество сна.Алоэ Вера считается наиболее эффективным растением с точки зрения фильтрации опасных химических веществ и токсинов в воздухе. Растение выделяет кислород в ночное время, что не характерно для большинства представителей флоры. Алоэ Вера также производит летучие вещества, которые оказывают положительное влияние на иммунную систему.Это растение способно удалять до 90% вредного формальдегида из воздуха. Помимо формальдегида, оно также фильтрует бензол, ксилол и монооксид углерода. Чистый воздух — залог хорошего сна.Плющ — растение, которое прекрасно растет в тени, поэтому его можно смело выращивать в спальне. Листья плюща очищают воздух, удаляя вредные примеси, которые могут нарушать сон.Всем известно, что аромат лаванды прекрасно успокаивает. Исследование, проведенное в 2008 году, показало, что запах лаванды помогает погрузиться в стадию глубокого сна. Кроме того, исследования показали, что лаванда помогает снизить частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Чтобы улучшить сон, в качестве альтернативы растению можно использовать эфирное масло лаванды.По данным НАСА, змеиное растение входит в десятку лучших комнатных растений, помогающих фильтровать воздух. Сансевиерия поглощает углекислый газ и выделяет кислород в ночное время, что позволяет спокойно спать.Все растения, принадлежащие к семейству потосовых, очень просты в выращивании и не требуют особого ухода. Их можно выращивать в полутемных углах. Это идеальный вариант для озеленения спальни.Цветы хойи имеют сладкий аромат, который помогает успокоить нервную систему и погрузиться в стадию глубокого сна.