Почему двери в СССР открывались всегда только внутрь

Многие наверняка обращали внимание, что в советских квартирах всегда открывались только внутрь. Здесь нет никакой случайности – существует даже теория, что правило было придумано для того, чтобы в любую квартиру могли войти сотрудники органов безопасности.



Сторонники теории считают, что дверь, открываемая внутрь, всегда гораздо проще во взломе, чем дверь, которая раскрывается наружу.

Однако в реальности все гораздо прозаичнее – дело в том, что советские подъезды были очень малы. Фактически в них была только лестница и узенькая лестничная площадка перед квартирами . Поэтому двери и начали делать открываемыми вовнутрь. Они просто мешали людям пройти, в случае открытия. В позднем СССР подъезды начали делать большего размера. Тогда же жильцы и стали менять двери. Теперь они начали открываться как внутрь , так и наружу. Так что сторонники теории заговора могут спать спокойно – все дело в извечной проблеме свободных квадратных метров.