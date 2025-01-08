Какие растения посадить в саду, чтобы радовали глаз даже в снежную зиму

Любой дачник хочет иметь у себя на участке красивый и ухоженный сад. А если он будет ещё и зелёный круглый год, даже зимой, это точно сделает его уникальным. Кроме растений, которые красиво цветут весной можно засадить территорию и вечнозелёными кустарниками, чтобы с наступлением холодов пространство вокруг не казалось пустым.

1. Туя, кипарисовик, можжевельник, тис

2. Самшит

3. Шиповник

4. Барбарис

5. Пираканта

6. Рододендрон

7. Гаультерия

8. Эрика

9. Кизильник

10. Камелия

Такие растения способны добавит много ярких красок и свежести в сад, поддерживая живописный ландшафт. Особенно это актуально, если хозяева проживают на даче даже в зимние месяцы.ТуиЧто может быть лучше, чем посадить на участке красивые хвойные растения. Туя будет самым популярным вариантом, она относится к семейству сосновых. Ей легко формировать крону, она проста в уходе и быстро растет, имеет стойкость к морозам и засухе, а также загрязнению воздуха. Это может быть как карликовая, так и раскидистая туя. Есть компактные варианты — пирамидальные и даже шаровидные. По оттенкам они тоже различаются. Японская, корейская с серебристой листвой, западная и складчатая, имеющая плоские побеги, наиболее популярны у садоводов. Туи имеют плотную, конусовидную форму, что делает их отличным барьером для посторонних глаз.Кипарисовик очень разнообразен по размеру и форме. Они станут красивым акцентом в зимнем саду на долгое время. Потому что медленно растут и практически не требуют ухода.КипарисовикМожжевельники — достаточно разнообразная группа растений. Они имеют как низкую форму так и могут быть высокими деревьями. — А его игловидные листья точно придадут саду необычный вид. Кстати, можжевельник плодоносит.МожжевельникТисы — это медленно растущие деревца, тоже относящиеся к семейству сосновых. Обычно их высота не превышает двух с половиной метров. Насколько медленно они развиваются, настолько же долго и живут, а происходит это из-за красноватой древесины, которая обладает бактерицидными свойствами. Потому иногда тис даже называют красным деревом. Обычно дачники высаживают ягодный тис, он наиболее декоративен. Из-за мягкой и густой хвои, а также кроне в виде шара. Тисам необходима плодородная почва и хорошо увлажнённая. А вот условия освещения им не очень важны, но они не переносят сквозняки. Зато из них можно формировать разнообразные фигуры.Самшит идеален для зимнего садаСамшит — очень красивый и небольшой кустарник, имеющий мелкие темно-зеленые листья. Обычно его высаживают для придания бордюрам границы, а также для создания фигурных композиций. Он также медленно растет и вечнозелёный. У него плотная крона, блестящая листва, и он также хорошо поддаётся обрезке, потому из него можно формировать разные фигуры.Колхидский, мелколистный, а также балеарский самшит сажают чаще всего. Они хорошо адаптированы к условиям средней полосы, выдерживает сильные морозы. Но вырастет небольшим, только до полутора метров. Однако он требует большого ухода, всё же являясь теплолюбивым растением. Ему нужна плодородная почва со слабокислой средой, а также солнце. Самшит хорошо размножается черенками.ШиповникШиповник тоже может подойти для создания красивой картины зимнего сада. Он не только колючий, но ещё и полезный. Ягоды богаты витаминами, а красивый и яркий внешний вид из-за красных плодов будет радовать глаз и в холодные периоды. Особенно, когда выпадет снег.БарбарисБарбарисы различают по листве, вечнозеленые тоже есть в их числе. Некоторые барбарисы имеют декоративные цветы и плоды, а не только листья. Узколистный, бородавчатый, средний, лолгенский, самшитолистный и т.д. относятся к вечнозеленым. Среди этих кустарников можно найти и совсем карликовые варианты, тогда их высота будет до сорока сантиметров. В свою очередь, обычные растения достигают двух метров. Они могут расти как быстро, так и медленно, цвести весной или летом и иметь различные оттенки листьев.Для барбариса почва особо не важна, но им нужен дренаж и ни в коем случае не переувлажнение. Устойчивы к засухе и сквознякам, а также легко переносят обрезку. Однако даже вечнозеленые сорта могут померзнуть, это станет ясно, когда они сбросят листву.Цветущая ПиракантаЭто кустарник, имеющий яркие ягоды, благодаря чему станет отличным украшением осенью и зимой. Растение морозостойкое и не требует особого ухода. Он вечнозеленый, колючий и особо ценится за яркое цветение весной, а осенью хорошее плодоношение. Плоды у него бывают как красные, так и желтые.Алая и узколистная пираканта подходит лучше всего, потому что она наиболее приспособлена для зимовки в средней полосе. И может выдержать морозы до минус двадцати градусов. Он хорошо подходит для создания живых изгородей и радует глаз яркой листвой круглый год, даже когда покрыт снегом. Ухода растение не требует, оно быстро растёт в любой почве, умея адаптироваться, но отдаёт предпочтение солнечным местам на участке.РододедронУ него есть как листопадные, так и вечнозеленые виды. Кавказский, японский и каролинский, также колокольчатый и золотистый как раз относятся к тем, которые можно сажать именно для зимы. Есть как кустарники, так и маленькие деревья. Они имеют гладкие или чешуйчатые листья и незаметный аромат. Но при цветении образуют большие цветы разнообразных оттенков.Для хорошего роста им нужны влажные и кислые почвы, а также небольшая тень. Они вполне способны выживать в средней полосе и могут выдержать морозы до минус двадцати.ГаультерияМаленький кустарник, вырастающий всего лишь до полутора метров. Осенью он становится из зеленого карминными и так уходит на зимовку. А вот весной цветы бывают белыми или розовыми, как одиночными, так и в виде висящих кистей. Обычно садоводы высаживают лежачую шаллон и остроконечную гаультерию. Для их хорошего роста почва должна быть слабокислой и без прямых солнечных лучшей.ЭрикаЭрика невысокий кустарник, имеющий такие же мелкие игольчатые листья, но зато с обильным цветением осенью. Обычно в оттенках розового и белого. Цветки у неё в форме колокольчиков и они цветут до того момента, пока не выпадет снег. А с приходом весны цветы оказываются на своих местах и эрика вновь продолжает цвести в апреле и мае. Для эрики нужна хорошо дренированная почва, а также много солнечного света.КизильникЭто совсем неприхотливое и медленнорастущее растение. Он относится к семейству розовых, но колючек совсем не имеет. Есть как вечнозеленые, так и листопадные виды растения. Иволистный, спиральный и мелколистный как раз относятся к вечнозеленым и будут радовать хозяев зимой. Ведь озеленение не спадает и показывается даже после того, как выпал снег. Весной они цветут мелкими цветами и начинают распускаться поздно — в мае и июне. А с приходом осени на ветвях созревают красные или черные ягоды, похожие на маленькие яблочки. Это привлекает птиц.Растение отдаёт предпочтение солнечным местам, а вот почва им практически не важна. Имеет хорошую морозостойкость и долго сохраняет заданную форму после обрезки.КамелияКитайская камелия — самый популярный вид, из её листьев обычно делают чай. А вот в средней полосе растение может произрастать только в теплицах, в открытом грунте оно не выживет, слишком теплолюбиво. Оно негативно относится как к слишком резким потеплениям, так и к морозам. Но если зима мягкая оно вполне может прижиться. Для камелии подходит полутень и высокая влажность, ведь оно из субтропиков.Зимой сад тоже может цвести