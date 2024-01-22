Потомки половцев в наши дни

Половцы – один из самых загадочных степных народов, вошедший в русскую историю благодаря набегам на княжества и неоднократным попыткам правителей русских земель если не победить степняков, то хотя бы с ними договориться. Сами половцы были разбиты монголами и расселились по значительной части территории Европы и Азии. Сейчас нет народа, который мог бы прямо возводить свою родословную к половцам. И всё же потомки у них, безусловно, есть.









В степи (Дешти-Кипчак – Кипчакская, или Половецкая степь) жили не только половцы, но и другие народы, которых то объединяют с половцами, то считают самостоятельными: например, куманы и куны. Скорее всего, половцы не были «монолитным» этносом, а делились на племена. Арабские историки раннего Средневековья выделяют 11 племен, русские летописи также свидетельствуют о том, что разные племена половцев жили западнее и восточнее Днепра, восточнее Волги, около Северского Донца.







Карта расположения кочевых племён.



Потомками половцев были многие русские князья – их отцы нередко брали в жены знатных половецких девушек. Не так давно разгорелся спор о том, как на самом деле выглядел князь Андрей Боголюбский. По реконструкции Михаила Герасимова, в его внешности монголоидные черты сочетались с европеоидными. Однако некоторые современные исследователи, например, Владимир Звягин, полагают, что монголоидных черт в облике князя вовсе не было.







Как выглядел Андрей Боголюбский: реконструкция выполненная В.Н. Звягиным (слева) и М.М. Герасимовым (спрва).



Как выглядели сами половцы?

Венгерский король из половцев и «половецкие венгры»

Половцы в Болгарии

Половецкая кровь в казахах, башкирах, узбеках и татарах