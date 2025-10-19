7 домашних соусов к мясу, которые также подойдут к рыбе и морепродуктам

Блюда из мяса хороши и сами по себе, но, чтобы добавить им пикантности или наоборот, нежности вкуса и аромата используют, как правило, оригинальные соусы. А чтобы не нужно было приобретать их в магазине – можно попробовать приготовить их самостоятельно. Вашему вниманию – семёрка лучших соусов, которые подойдут к мясу, рыбе и морепродуктам.
1. Сливочный с грибами
Сливочный с грибами. \ Фото: pinterest.pt.
Такой соус по праву считается наиболее популярным и хорошо известен своей универсальностью. Так, использовать его можно не только с курицей, уткой или индюшкой, но и с любыми видами мяса и даже с пастой.
Ингредиенты:
• Шампиньоны – 7 шт;
• Сливки жирные – 4,5 ст.л;
• Коньяк – 2 ст.л;
• Горчица – 1 ч.л;
• Чеснок – зубочек;
• Масло оливок – 1 ст.л.
Сливочно-грибной соус. \ Фото: blogspot.com.
Способ приготовления:
• Промыть и накрошить грибы;
• Нагреть предварительно масло;
• Обжарить грибы до румяной корочки;
• Очистить и нашинковать чеснок;
• Бросить в сковородку;
• Залить коньяком;
• Томить до выпарения жидкости;
• Залить сливками с горчицей;
• Довести огонь до минимального;
• Томить ещё три-четыре минуты;
• Снять с огня и дать остыть.
2. Сырный
Сырный. \ Фото: embeelifestyledocs.com.
Среди самых популярных соусов невозможно не упомянуть сырный. Он хорошо сочетается с нежной, сочной говядиной, а также такими блюдами, как стейк и мясо барбекю.
Ингредиенты:
• Сыр – 55 г;
• Масло сливочное – 30 г;
• Мука – 1,2 ст.л;
• Молоко – 155 мл;
• Специи – по вкусу.
Соус из сыра. \ Фото: michelpoudrier.com.
Способ приготовления:
• Масло предварительно растопить;
• Всыпать муку;
• Помешивая, довести до однородности;
• Тонкой струйкой влить молоко;
• Постоянно помешивать лопаткой;
• Дать закипеть;
• Натереть сыр на тёрке или нарезать кусочками;
• Ввести в смесь на сковороде;
• Размешать;
• Готовить до густоты и плавления сыра;
• Сдобрить специями и убрать с огня.
3. Горчичный
Горчичный соус. \ Фото: wokandroll.ir.
Такой вариант соуса подойдет для людей, которые не любят заморачиваться с приготовлением заправок. Всего два ингредиента, несколько минут времени – и заправка к мясу готова!
Ингредиенты:
• Горчица дижонская – 4,5 ст.л;
• Масло сливочное – 105 г.
Соус из горчицы. \ Фото: sekunde.lt.
Способ приготовления:
• Масло прогреть на сковороде;
• Дать растаять;
• Добавить горчицу;
• Тщательно помешивая лопаткой, томить до закипания;
• Снять с огня и выложить в соусницу.
4. Винный
Винный соус. \ Фото: thespruceeats.com.
Классический винный соус подойдет абсолютно к любому мясу вне зависимости от манеры его приготовления. Небольшое количество ингредиентов и быстрота приготовления порадуют любую хозяйку.
Ингредиенты:
• Бульон мясной – 255 мл;
• Вино красное – 135 мл;
• Сахар – 2 ч.л;
• Уксус бальзамик – 1 ч.л.
Соус к мясу. \ Фото: foodandwine.com.
Способ приготовления:
• Бульон отправить в кастрюлю;
• Дать закипеть;
• Томить до уменьшения в объеме в два раза;
• Влить тонкой струйкой вино;
• Добавить сахар;
• Размешать;
• Проварить до однородности;
• Ввести уксус;
• Дать закипеть;
• Увеличить огонь до максимального;
• Готовить около десяти-двенадцати минут до уменьшения объемов вдвое.
5. Беарнский
Беарнский соус. \ Фото: agernrestaurant.com.
В категории густых, насыщенных и ароматных сливочных соусов особенно выделяется беарнский. Он пришел к нам из солнечной Франции, где его подают вместе с обжаренным или тушеным мясом.
Ингредиенты:
• Вино белое сухое – 65 мл;
• Уксус винный – 65 мл;
• Лук – 1 шт;
• Эстрагон – 1 ст.л;
• Желтки – 4 шт;
• Масло сливочное – 125 г;
• Зелень и специи – по вкусу.
Густой и ароматный. \ Фото: cookidoo.international.
Способ приготовления:
• Сто грамм масла выложить на сковороду;
• Растопить;
• Очистить луковицу, нашинковать;
• Промыть эстрагон;
• Нарезать;
• Добавить на сковородку вместе с луком;
• Влить вино с уксусом;
• Выставить огонь на среднюю отметку;
• Дать закипеть;
• Готовить до выпарения жидкости;
• Убрать с огня;
• Дать остыть;
• Желтки взбить венчиком;
• Через сито процедить жидкую смесь к желткам;
• Удалить зелень и лук;
• Размешать до однородности;
• В отдельную ёмкость добавить половину оставшегося масла;
• Нагреть;
• Постоянно помешивать до однородности;
• Довести до густоты желтков;
• Добавить остатки масла;
• Размешать;
• Медленно ввести в смесь разогретое масло;
• Тщательно взбивать венчиком до средней густоты;
• Добавить специи;
• Ещё раз перемешать.
6. Сальса-Верде
Соус Сальса-Верде. \ Фото: frommybowl.com.
Если вы готовите стейк – то вам не обойтись без пикантного, оригинального соуса родом из Италии. Всего десять минут времени – и яркая, зеленая заправка к мясу будет готова.
Ингредиенты:
• Петрушка – 2 пучка;
• Порей – 2 пучка;
• Мята – пара веточек;
• Каперсы – 1,2 ч.л;
• Анчоусы – 4 шт;
• Чеснок – зубочек;
• Лимон – 1 шт;
• Масло оливок – 2,5 ст.л.
Вкуснейший итальянский соус. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Лимон промыть;
• Отжать на сок;
• Промыть зелень;
• Нашинковать;
• Добавить листочки мяты;
• Соединить зелень между собой;
• Всыпать каперсы;
• Измельчить анчоусы;
• Добавить следом;
• Удалить шелуху из чеснока;
• Нашинковать;
• Всыпать следом;
• Залить соком из лимона и маслом из оливок;
• Тщательно размешать.
7. Терияки
Соус Терияки. \ Фото: lakpura.com.
Нельзя не упомянуть и традиционный японский соус. Терияки хорошо известен кулинарам своим сладким вкусом, а потому просто идеально подойдет для приготовления морепродуктов, рыбы и свинины.
Ингредиенты:
• Соевый соус – 4 ст.л;
• Саке – 3 ст.л;
• Имбирь – несколько колечек;
• Рисовое вино – 2,5 ст.л;
• Мёд – 1 ч.л;
• Лук – 1 шт.
С этим соусом любое блюдо станет в разы вкуснее. \ Фото: cookist.com.
Способ приготовления:
• С лука снять шелуху;
• Нашинковать;
• Очистить имбирь ложкой;
• Нарезать мелкими колечками;
• Отправить в кастрюлю;
• Залить оставшимися ингредиентами;
• Довести до кипения;
• Проварить около шести минут до густоты;
• Убрать с огня и дать остыть.
