Как технологии влияют на химию мозга

Мы все знаем это чувство. Вы суете руку в карман или сумку, чтобы достать телефон, но его там не оказывается. И сразу же сердце делает сальто. Где я мог его оставить? В офисе? В баре? Завалился под сиденье в машине? Начинается паника. Чем бы вы не были заняты в этот момент, это уже не имеет значение – главное, это найти свой телефон, причем немедленно.



Почему мы ведем себя как истеричные шизофреники, когда теряем свою любимую игрушку? Почему так сложно держать себя в руках и не заходить в привычные социальные сети хотя бы день? Оказывается, современные технологии сильно повлияли на химию нашего мозга, да так, что мы уже стали несильно отличаться от кокаиновых наркоманов. Мы расскажем, что именно творится в мозгу, когда вы используете свои любимые гаджеты.









Гаджеты вызывают стресс, а не снимают его

Вы больше узнаете, но быстрее забываете

Яркий экран нарушает сон

Интернет делает нас глупее

Интернет – тот же кокаин

Плюсы: видеоигры могут улучшить мыслительный процесс