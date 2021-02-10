Что приготовить из баранины: 5 вкуснейших блюд, перед которыми сложно устоять

Когда свинина, говядина и курятина порядком поднадоели, стоит переключить своё внимание на новый вид мяса – сочную и аппетитную баранину. Сегодня мы поделимся пятёркой лучших рецептов, как приготовить блюда из баранины так, чтобы неизменно хотелось добавки.
1. Жаркое из баранины
Аппетитное жаркое. / Фото: food-images.co.uk.
По-настоящему весеннее блюдо, мягко и нежное, которое хорошо сочетается абсолютно с любым гарниром – от отварного картофеля, до макаронных изделий и даже любимых каш.
Ингредиенты:
• Выделка баранья без костей – 1,2 кг;
• Мука – 2 стакана;
• Лук – 1 шт;
• Пиво – 1 стакан;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Томатная паста – 2 ст.л;
• Бульон мясной – 4 стакана;
• Морковь – 7 шт;
• Картофель – 5 шт;
• Горошек – 1,2 стакана;
• Растительное масло;
• Специи и соль – по вкусу.
Пальчики оближешь! / Фото: pinimg.com.
Способ приготовления:
• Мясо тщательно промыть под проточной водой, обтереть насухо полотенцем;
• Нарезать на небольшие куски, посыпать специями, обвалять в муке;
• Обжарить на разогретой предварительно сковороде до образования румяной корочки;
• Выложить в емкость;
• Луковицу очистить и нарезать небольшими кусочками;
• Обжарить на масле до румяности;
• Выложить в емкость для тушения на дно к мясу;
• Вылить пиво на сковороду и, помешивая лопаткой, томить несколько минут;
• После залить к мясу и размешать;
• Очистить чеснок, накрошить и добавить следом;
• Влить бульон, разбавить его томатной пастой и всыпать специи, перемешать;
• Поставить на небольшой огонь и накрыть крышкой, томить около часа;
• Спустя 60 минут накрошить морковку и картошку, всыпать в емкость, перемешать;
• Долить оставшийся бульон;
• Накрыть крышкой и тушить ещё около получаса до мягкости ингредиентов;
• Через пятнадцать минут добавить горошек, перемешать;
• Тушить ещё пару минут;
• Снять с огня и подавать горячим.
2. Мясо с овощами
Рагу из барашка. / Фото: thedefineddish.com.
Баранина – мягкое, сытное и очень пикантное мясо, которое хорошо сочетается не только со свежими овощами, но и даже с любимым вином. Порадуйте гостей и близких, приготовив это сочное и неповторимое блюдо!
Ингредиенты:
• Лопатка баранья – 1 кг;
• Лук – 3 шт;
• Помидоры – 550 г;
• Вино сухое красное – 1 стакан;
• Морковь – 2 шт;
• Бульон на мясе – 500 мл;
• Растительное и оливковое масло;
• Петрушка – пучок;
• Уксус;
• Лавр – по вкусу;
• Гвоздика – 3 шт;
• Соль, специи и перец – по вкусу.
Еда для всей семьи. / Фото: timeincuk.net.
Способ приготовления:
• Мясо промыть и нарезать кубиком среднего размера;
• Смешать немного уксуса с солью, маслом из оливок и черным перцем, образуя маринад;
• Окунуть в него мясо, накрыть и отправить в холодное место на 60 минут;
• Нарезать лук крупными кусками, предварительно сняв шелуху;
• Морковь вымыть, очистить, нарезать кружками;
• Вытащить мясо, обжарить его на масле до образования румяной корки;
• Выложить в любую емкость;
• Следом на сковороде зажарить овощи и лук до мягкости;
• Ввести следом мясо, тщательно размешав;
• Залить бульоном и вином, добавить приправы;
• Уменьшить огонь и тушить около часа под закрытой крышкой;
• Ближе к самому концу нарезать помидоры дольками и добавить к мясу;
• Тушить ещё минут десять;
• Снять с огня, разделить на порции и посыпать зеленью перед подачей.
3. Люля-кебаб с соусом
Классический люля-кебаб. / Фото: shashlychok-vago.vn.ua.
Классический люля-кебаб – простое в приготовлении блюдо, которое придётся по вкусу не только большим, но и маленьким. А ещё для его приготовления не обязательно иметь гриль, ведь сойдет даже простая духовка.
Ингредиенты:
• Бараний фарш – 500 г;
• Свиной фарш – 500 г;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Петрушка – пара веточек;
• Соль и специи – по вкусу.
Для соуса:
• Йогурт – 350 мл;
• Чеснок – 1 зубочек;
• Масло сливочное – 2 ст.л;
• Зелень – по вкусу;
• Огурец – 1-2 шт;
• Соль и перец – по вкусу.
Отличный вариант для перекуса. / Фото: wikimedia.org.
Способ приготовления:
• Фарш соединить в одной ёмкости;
• Очистить и накрошить лук, нарубить зелень и добавить к мясу;
• Сдобрить солью и перцем, перемешать;
• Вручную сделать продолговатые котлетки, надевая их на шампуры;
• Обжарить на гриле (можно использовать духовку) до готовности и румяной корочки;
• Йогурт смешать с зеленью, выдавить туда чеснок;
• Промыть и нарезать мелким кубиком огурцы, добавить в соус;
• Влить следом масло сливочное, предварительно его растопив в микроволновке;
• Перемешать тщательно до однородности, можно добавить приправы;
• Полить соусом получившиеся котлетки и подавать горячими.
4. Каре из ягненка
Блюдо ресторанного уровня. / Фото: pinimg.com.
Каре считается, пожалуй, самым оригинальным мясным блюдом, которое можно отыскать только в лучшем ресторане. А потому, чтобы не переплачивать за аппетитные рёбрышки, можно приготовить их дома без особых усилий.
Ингредиенты:
• Мясо ягненка на ребре – 1 кг;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Кинза – пара веточек;
• Растительное масло;
• Специи и соль – по вкусу.
Нежнейшее каре из ягненка. / Фото: taste.com.au.
Способ приготовления:
• С чеснока снять шелуху, нарезать небольшими кусочками, можно на слайсы;
• Мясо промыть и просушить;
• Между ребрами сделать небольшие углубления ножом, вставив туда чеснок;
• Мясо тщательно обтереть специями и солью;
• Косточки завернуть в фольгу;
• Остальное мясо смазать маслом и выложить на противень;
• Печь около сорока минут при 170 градусах, периодически переворачивая мясо;
• Подавать к столу с зеленью.
5. Пастуший пирог
Сытно и очень просто. / Фото: taste.com.au.
Надоело постоянно стоять у плиты и готовить очередные шедевры, подбирая гарнир под мясное блюдо и наоборот? Тогда берите на вооружение рецепт пастушьего пирога – аппетитной картофельно-мясной запеканки с овощами.
Ингредиенты:
• Бараний фарш – 500 г;
• Бульон – 500 мл;
• Мука – 2 ст.л;
• Морковь – 1 шт;
• Молоко – 130 мл;
• Масло сливочное – 50 г;
• Картофель – 700 г;
• Томатная паста – 2 ст.л;
• Соус (вустерский) – 1 ст.л;
• Лук – 1 шт;
• Оливковое масло – 1 ст.л;
• Сельдерей – 2 стебля;
• Лавр – пара листочков;
• Соль и специи – по вкусу.
Блюдо, которое понравится всей семье. / Фото: jernejkitchen.com.
Способ приготовления:
• Масло разогреть в глубокой сковородке;
• Очистить и накрошить морковку, добавить следом;
• Измельчить стебли сельдерея, всыпать к овощам;
• Снять шелуху с лука, нашинковать, добавить к овощам;
• Протушить ингредиенты около пяти минут до мягкости;
• Затем всыпать фарш, перемешать лопаткой, накрыть крышкой и готовить пять минут;
• Всыпать в сковороду муку, размешать и тушить пару минут;
• Ввести бульон вместе с пастой, соусом и лавром;
• Прокипятить, затем убавить уровень огня до минимального и тушить полчаса до густоты;
• Сдобрить специями;
• Отдельно сварить картошку до полной готовности, сформировать пюре на масле и молоке;
• Размешать до однородности, избегая комков;
• Смазать форму, выложить на дно фарш, следом – пюре;
• Поверх можно дополнительно положить несколько кусочков масла, чтобы корочка не была хрустящей и жесткой;
• Отправить на двадцать-тридцать минут печься при 200 градусах;
• К столу подавать горячим.
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