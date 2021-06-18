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17 милых вещичек для дома, которые быстро можно сделать своими руками

17 милых вещичек для дома, которые быстро можно сделать своими руками

Если вы не мыслите своей жизни без творчества и любите всякие милые вещички, то вам, наверняка, понравятся эти веселые хенд-мейд идеи, которые можно воплотить вместе со своими детьми.

И это будут самые необычные и душевные подарки для ваших близких.

17 милых вещичек для дома, которые быстро можно сделать своими руками

1. Милые совы

Потрясающе милые фигурки сов из шишек и фетра для украшения дома.

Потрясающе милые фигурки сов из шишек и фетра для украшения дома.

2. Настенное украшение

Объемная дождевая тучка из ткани, ниток и бусин, которой можно украсить стены детской.

Объемная дождевая тучка из ткани, ниток и бусин, которой можно украсить стены детской.

3. Ваза для сладостей

Необычная ваза для фруктов или конфет, которую можно сделать самостоятельно с помощью обыкновенного воздушного шарика, клея и конфетти.

Необычная ваза для фруктов или конфет, которую можно сделать самостоятельно с помощью обыкновенного воздушного шарика, клея и конфетти.

4. Осенние подсвечники

Оригинальные подсвечники из обыкновенных стеклянных банок, украшенных желтыми листьями.

Оригинальные подсвечники из обыкновенных стеклянных банок, украшенных желтыми листьями.

5. Подвеска с бабочками

Изумительная подвеска с бабочками, сложенными из бумаги станет отличным украшением для любой комнаты.

Изумительная подвеска с бабочками, сложенными из бумаги станет отличным украшением для любой комнаты.

6. Подсвечник-торшер

Удивительный подсвечник из стеклянного бокала и красивой плотной бумаги, который можно сделать за пять минут.

Удивительный подсвечник из стеклянного бокала и красивой плотной бумаги, который можно сделать за пять минут.

7. Мини-сад

Собственный сад в маленькой кофейной чашке с нарисованной мордочкой.

Собственный сад в маленькой кофейной чашке с нарисованной мордочкой.

8. Подушка для иголок

Забавная подушечка для иголок в виде яркого кексика, связанная крючком из остатков пряжи.

Забавная подушечка для иголок в виде яркого кексика, связанная крючком из остатков пряжи.

9. Домашняя кофта

Обновить домашнюю кофту можно с помощью простой вышивки.

Обновить домашнюю кофту можно с помощью простой вышивки.

10. Мягкий брелок

Умилительный брелок «Тост» с забавной мордочкой, сделанный из фетра.

Умилительный брелок «Тост» с забавной мордочкой, сделанный из фетра.

11. Зеркало для ребенка

Простое зеркало «Медвежонок» из пробковой ткани.

Простое зеркало «Медвежонок» из пробковой ткани.

12. Тканевая сумка

Большая сумка «Зайчик», которую можно сшить самостоятельно.

Большая сумка «Зайчик», которую можно сшить самостоятельно.

13. Катушка для ниток

Карманныя катушки для ниток из картона в виде кошачьих мордашек.

Карманные катушки для ниток из картона в виде кошачьих мордашек.

14. Подставка для столовых приборов

Удобная подставка для столовых приборов из старых жестяных банок и деревянного бруска.

Удобная подставка для столовых приборов из старых жестяных банок и деревянного бруска.

15. Яркий держатель

Функциональный держатель из ненужного теннисного мячика для всего на свете.

Функциональный держатель из ненужного теннисного мячика для всего на свете.

16. Блестящий поднос

Обновить старый поднос можно с помощью осколков компьютерных дисков и клея.

Обновить старый поднос можно с помощью осколков компьютерных дисков и клея.

17. Кофейная кружка

Простой способ красиво декорировать кружку с помощью лаков для ногтей.

Простой способ красиво декорировать кружку с помощью лаков для ногтей.

 

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