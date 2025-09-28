7 необъяснимых природных явлений, загадки которых раскроют ещё нескоро

В жизни человечества происходило немало загадочных явлений, точного объяснения которым найти сразу не удалось. И если одни в итоге получают научное обоснование, то о других в обществе бытуют лишь предположения и версии, подтвердить или опровергнуть которые всё ещё не получается. Особенно много таких, не поддающихся логике вещей подбрасывает человечеству природа.
1. Шаровая молния
Самая редкая, но зрелищная молния. /Фото: elementy.ru
Редчайшее природное явление, представляющее собой сгусток чистой электрической энергии, который отличается отсутствием определённой траектории движения. Потому шаровая молния и опасна: она уничтожает все электроприборы на своём пути, да и человека её разряды могут задеть. Но при том, что шаровая молния известна человечеству давно, в научном мире до сих пор нет чёткого объяснения этому непредсказуемому феномену.
2. «Предсказания» древними современных технологий
Тарелка цивилизации майя. /Фото: yablor.ru
У древних цивилизаций загадок осталось не меньше. Так, до сих пор непонятно, каким именно образом они предсказывали будущее. Однако больше всего впечатляют сохранившиеся артефакты древних народов, например, майя, на которых чётко изображены летательные средства, по типу самолётов, космонавты и подводные лодки. Никакого логичного объяснения ученые этому феномену дать не могут.
3. Красный дождь
Двадцать лет загадку кровавого дождя не могут объяснить. /Фото: pogodaua.com
Двадцать лет назаз на юге Индии в Керале почти два месяца с неба периодически лил кровавый дождь.мелкие частицы, подобные песку, а потом стало ясно, что это нечто биологическое, напоминающее эритроциты - красные клетки крови. Другие версии, типа частиц буры водорослей, также рассматривались, но ни одна из них так доподлинно и не подтвердилась.
4. Неопознанные летающие объекты
Одна из главных загадок космоса. /Фото: al-watan.com
НЛО - это, пожалуй, самый большой секрет космоса, который мы пока разгадать не в состоянии: есть ли жизнь ещё где-то, кроме Земли? И сколько бы ни было фотографий, свидетельств якобы встреч с инопланетянами, всё это по-прежнему остаётся в виде гипотез и ненаучных теорий. И, судя по всему, научное объяснение НЛО человечество узнает ещё очень нескоро.
5. Огненные шары над рекой Меконг
Так и неясно, откуда берутся эти шары над водой. /Фото: factruz.ru
Раз в год над рекой Меконг, расположенной в северной части Тайланда, непонятно откуда появляются огненные шары диаметром до одного метра. Какое-то время они парят в воздухе и также бесследно исчезают. Все, кто их наблюдал, говорят, что их может быть и несколько сотен за раз. Но, кроме местных легенд о Нага, объяснения этому явлению не существует.
6. Розовое озеро
Цвет озера, не поддающийся логике. Фото: nat-geo.ru
Австралийское озеро Хиллер, не является единственным водоёмом розового цвета на планете. Однако, в отличие от остальных, природу его окраса учёные до сих пор объяснить не могут. Ни особые водоросли, ни деятельность редких моллюсков или ракообразных не являются обоснованием такого оттенка озера, а других у учёных попросту нет.
7. Происхождение Гавайских островов
Настолько же загадочные, насколько и красивые. /Фото: for-travels.ru
Гавайские острова, безусловно, являются одним из самых красивых мест на планете, однако 162 уникальных места, только 7 из которых пригодны для жизни, появились, по сути, непонятно откуда. Есть несколько версий происхождения этого архипелага: вулканическая деятельность под водой, иная сейсмическая активность и другие. Однако чёткого объяснения появления Гавайских островов ученые не могут дать и сегодня.
