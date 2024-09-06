Почему не греет батарея отопления

Радиатор отопления может не греть по разным причинам. Чтобы сделать его горячим, и поддерживать в помещении комфортную температуру, нужно знать о них. Это позволит устранить проблему. Рассмотрим эти причины.
1. Батарея засорилась
Если в вашей системе циркулирует грязный теплоноситель, то батарея может попросту засориться.
2. Система завоздушена
Чаще всего батарея не греет, так как в ней собрались воздушные пробки. Чтобы с ними бороться, требуется установка кранов Маевского. С их помощью воздух можно безопасно спустить, не залив при этом пол. Если вы живете на верхних этажах, то краны Маевского обязательно следует поставить на каждую батарею.
3. Неправильно подключенная батарея
Если батарея подключена неправильно, то теплоноситель в ней двигается по пути меньшего сопротивления. В результате теплыми оказывается только несколько секций. В остальных же случается застой холодной жидкости. Такой проблемы не бывает, если сделать диагональное подключение батареи.
4. Слабая температура
Не стоит исключать и то, что батарея холодная, так как теплоноситель недостаточно горяч. В таком случае, что с ней не делай – тепла не будет. Немного ситуацию улучшит поклейка за радиатор теплоотражающего экрана. Но лучше конечно добавить температуру теплоносителя, если это возможно.
5. Малая скорость теплоносителя
Если скорость теплоносителя в системе меньше 0,5-1,5 м/с, то теплоноситель пока доходит до дальних радиаторов успевает остыть. При наличии такой проблемы нужно проверить параметры циркуляционного насоса, возможно его стоит заменить. Также малая скорость может быть вызвана засорением труб, их дульным сужением в результате неправильной пайки.
6. Слабое давление
Если давление в системе слабое, то теплоноситель не может нормально проходить через узкие каналы в радиаторах, к тому же он не доходит до батарей на верхних этажах. Причина малого давления в слабом насосе, избыточном диаметре труб или воздушных пробках. Также давление падает, если в системе случился прорыв.
7. Сломалась запорная арматура
Также батарея может не греть, так как сломалась запорная арматура, которая перекрывает подачу теплоносителя. Он может проходить слабой струйкой, от чего конечно радиатор нагревается едва ощутимо.
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