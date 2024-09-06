Почему не греет батарея отопления

Радиатор отопления может не греть по разным причинам. Чтобы сделать его горячим, и поддерживать в помещении комфортную температуру, нужно знать о них. Это позволит устранить проблему. Рассмотрим эти причины.







1. Батарея засорилась

2. Система завоздушена

3. Неправильно подключенная батарея

4. Слабая температура

5. Малая скорость теплоносителя

6. Слабое давление

7. Сломалась запорная арматура

Если в вашей системе циркулирует грязный теплоноситель, то батарея может попросту засориться.Особенно это часто бывает, если у вас централизованное городское отопление. В таком случае радиатор нужно снять, и прочистить механическим или химическим способом.Чаще всего батарея не греет, так как в ней собрались воздушные пробки. Чтобы с ними бороться, требуется установка кранов Маевского. С их помощью воздух можно безопасно спустить, не залив при этом пол. Если вы живете на верхних этажах, то краны Маевского обязательно следует поставить на каждую батарею.Если батарея подключена неправильно, то теплоноситель в ней двигается по пути меньшего сопротивления. В результате теплыми оказывается только несколько секций. В остальных же случается застой холодной жидкости. Такой проблемы не бывает, если сделать диагональное подключение батареи.Не стоит исключать и то, что батарея холодная, так как теплоноситель недостаточно горяч. В таком случае, что с ней не делай – тепла не будет. Немного ситуацию улучшит поклейка за радиатор теплоотражающего экрана. Но лучше конечно добавить температуру теплоносителя, если это возможно.Если скорость теплоносителя в системе меньше 0,5-1,5 м/с, то теплоноситель пока доходит до дальних радиаторов успевает остыть. При наличии такой проблемы нужно проверить параметры циркуляционного насоса, возможно его стоит заменить. Также малая скорость может быть вызвана засорением труб, их дульным сужением в результате неправильной пайки.Если давление в системе слабое, то теплоноситель не может нормально проходить через узкие каналы в радиаторах, к тому же он не доходит до батарей на верхних этажах. Причина малого давления в слабом насосе, избыточном диаметре труб или воздушных пробках. Также давление падает, если в системе случился прорыв.Также батарея может не греть, так как сломалась запорная арматура, которая перекрывает подачу теплоносителя. Он может проходить слабой струйкой, от чего конечно радиатор нагревается едва ощутимо.