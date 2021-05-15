Лишние вещи и продукты на кухне, которые захламляют и без того ограниченное пространство

1. Просроченные специи

Все специи имеют разный срок хранения. /Фото: interfax.by

2. Пустые пластиковые бутылки

На повторно использованной бутылке может быть много микробов. /Фото: aroundprague.cz

3. Забытые орехи

Долго хранить орехи в шкафу — не лучшая идея. /Фото: bushcrafter.it

4. Губки, которые прослужили слишком долго

Частая смена губок на кухне поможет уберечь свое здоровье. /Фото: hyser.com.ua

5. Безвкусный кофе

Чтобы пить вкусный и ароматный кофе, нужно не забывать о его сроке годности. /Фото: miro.medium.com

6. Треснувшие пластиковые пищевые контейнеры

Контейнеров в доме не должно быть слишком много. /Фото: i2.wp.com

7. Испорченные формы для выпечки

Новые формы для выпечки гораздо лучше старых испорченных, не стоит жалеть денег. /Фото: servicio.com.ua

8. Просроченный разрыхлитель

Есть простой способ проверки для разрыхлителя. /Фото: im.indiatimes.in