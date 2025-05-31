Лайфхаки, которые помогут привести вещи в порядок, если под рукой нет утюга

Срочно нужно погладить одежду, а утюг, как назло, сломался или его просто не оказалось под рукой? Без паники! Опытные хозяйки уже давно изобрели множество лайфхаков, которые помогают решить эту проблему на раз-два.

Делимся самыми эффективными и популярными из них, чтобы вы знали, как быстро привести вещи в порядок.

Лайфхак 1: Разглаживайте вещи во время стирки

Лайфхак 2: Используйте горячий пар

Лайфхак 3: Возьмите металлическую посуду

Лайфхак 4: Выпрямляйте заломы утюжком для волос

Лайфхак 5: Используйте воду и полотенце

Лайфхак 6: Сделайте «жидкий утюг»

Лайфхак 7: Распрямите ткань мокрыми руками

Лайфхак 8: Пройдитесь по ткани скалкой для теста

Лайфхак 9: Положите одежду под матрас

Лайфхак 10: Правильно храните в шкафу

Выбирайте отжим не более 400 оборотов.Если знаете, что погладить одежду нет возможности, но стирать ее все равно нужно, используйте «деликатный» отжим. Выбирайте режим, в котором не более 400 оборотов, чтобы достать вещь еще влажной. После этого аккуратно разложите ее на махровом полотенце, которое хорошо впитывает воду, и подождите, пока из одежды уйдет большая часть влаги. Затем повесьте предмет гардероба на вешалку, руками разгладьте оставшиеся складки и дождитесь полного высыхания.Также можно попробовать прогладить вещи с помощью льда. Для этого положите одежду в стиральную машину вместе с несколькими кубиками льда, и включите режим сушки. Одежда быстро разгладится, будет выглядеть свежо и аккуратно. Только учтите, что этот способ подходит только для легкого трикотажа, а для остальных материалов будет бесполезен.Повесьте мятую рубашку над ванной с горячей водой.Наверное, вы подумали, что речь идет об отпаривателе, но нет. Мы говорим о любом источнике пара, который вы сможете найти в квартире. Возьмите помятую футболку или рубашку из тонкой ткани, повесьте ее на плечики и разместите над кастрюлей с кипящей водой.Также можно наполнить горячей водой ванну, повесить мятую одежду на штангу, на которую крепится душевая шторка, закрыть двери в комнату и оставить примерно на полчаса. Когда вещь станет влажной, повесьте ее в спальне или гостиной – когда она высохнет, от складок и заломов не останется даже следа. Конечно, это не экспресс-глажка, но если у вас есть свободное время, смело можете воспользоваться данным способом. Если же нужно расправить локальный участок, подержите помятость над носиком кипящего чайника – пара минут, и можно будет надевать одежду.Поставьте на рубашку кастрюлю с кипятком.На первый взгляд, лайфхак может показаться странным, но он действительно работает. Его активно использовали наши мамы и бабушки, когда у них не было утюга, а одежду разглаживать как-то нужно было. Итак, возьмите эмалированную кружку, ковшик или кастрюлю, налейте в нее кипяток, подождите минуту, пока дно и стенки хорошо прогреются, а затем проведите по мятым участкам ткани. После того, как посуда остынет, смените воду. Обязательно следите за тем, чтобы дно оставалось чистым, иначе на одежде могут остаться пятна, которые потом будет сложно вывести. Работайте аккуратно, чтобы ненароком не обжечься водой или горячими стенками посуды.Утюжок хорошо прогладить заломы между пуговицами.Даже если у вас самая базовая модель утюжка для волос без каких-либо дополнительных функций, вроде регулировки температуры, вы смело можете использовать ее для устранения складок на одежде. К сожалению, полностью вещь погладить не получится, но отдельные участки – вполне.Перед началом работы очистите пластины от остатков укладочных средств, чтобы не вымазать одежду, затем повесьте вещь на плечики, нагрейте прибор, зажмите ткань в нужном месте и проведите сверху вниз. Вы заметите, как материал разглаживается прямо у вас на глазах, а от заломов остается лишь воспоминание. Выпрямитель также отлично подходит для «глажки» воротника, манжет, галстука, стрелок на брюках.Заверните вещь в мокрое полотенце.Если вы ее стирали одежду, советуем повесить ее на плечики, набрать в пульверизатор воду и распылить на мятые участки ткани. После этого оставьте вещь на 30-40 минут, чтобы она высохла естественным образом. Обратите внимание, что такой метод подходит не для всех типов ткани. Например, на шелке и тонкой синтетики могут остаться некрасивые разводы.Нужно погладить именно шелковую блузу? Тогда сделайте следующее: возьмите два полотенца, смочите их водой из пульверизатора и положите между ними блузу на пять минут. По истечении времени достаньте, выложите на стол и дождитесь полного высыхания. Если же вы сильно торопитесь, можете сушить прямо на себе.Смешайте воду и кондиционер для волосЕсть одно секретное средство, которое позволяет быстро и эффективно справиться со складками на любом виде ткани. Чтобы его приготовить, вам понадобится всего два ингредиента – вода и кондиционер для волос. Налейте в бутылку с распылителем 200 миллилитров воды, добавьте одну столовую ложку кондиционера, взболтайте несколько раз, чтобы он растворился, а затем нанесите на мятую одежду. После этого аккуратно разгладьте складки ладонями и вещь будет выглядеть так, словно вы 20 минут тщательно работали над ней утюгом.Если вы знаете, что одежда тяжело гладится, попробуйте средство посерьезнее. В 400 миллилитров воды добавьте одну столовую ложку 9-процентного уксуса, который смягчит ткань, и столовую ложку кондиционера, который «расслабит» волокна. Хорошо все перемешайте и с помощью пульверизатора обильно нанесите раствор на мятые участки ткани. Через 15-20 минут вещь можно будет смело надевать, ведь все складки исчезнут.Разгладьте складки влажными руками.Способ из разряда «дешево и сердито». Если вещь помялась, пока вы ехали в автобусе или сидели в кафе, закинув ногу на ногу, советуем воспользоваться следующим экспресс-способом. Хорошо помойте руки с мылом, ополосните их водой, а затем проведите мокрыми ладонями по заломам и складкам. Дайте ткани высохнуть, и наслаждайтесь результатом. К сожалению, метод работает не с любыми материалами, а только с синтетиком и рубашками из легких тканей.Так раньше гладили одежду наши бабушки.Звучит странно, но работает отменно. Если вам нужно погладить футболку или майку из тонкой ткани, увлажните ее, положите между двумя полотенцами, а затем накрутите на скалку и несколько раз прокатайте с нажимом по столу. После этого аккуратно снимите вещь и высушите естественным путем на плечиках или любой горизонтальной поверхности.Придавите мятую футболку матрасомРазгладить одежду так, чтобы на ней не осталось ни единой складки, можно под прессом. Где взять настолько тяжелую и большую вещь в квартире? Все гораздо проще, чем вы думаете – просто положите мятую вещь под матрас. Главное – разгладить ее как следует, чтобы к утру не образовалось еще больше заломов. Если складки расположены локально, например, на рукава, используйте стопку книг. Ткань сильно измята? Сначала увлажните ее водой, а затем ставьте пресс.Правильно сложенная одежда не будет мяться.Не зря говорят, что проблему легче предотвратить, чем решить, поэтому старайтесь, по возможности, избегать появления складок. Как это сделать? Правильно храните одежду. Специалист по наведению порядка в доме Мари Кондо советует складывать вещи не стопками, а сворачивать валиком в рулоны. В таком виде их нужно хранить вертикально в ящиках шкафов и комодов. Кстати, этот же лайфхак можно использовать и тогда, когда вы соберетесь в отпуск: собирая чемодан, сворачивайте одежду в валики и аккуратно укладывайте на дно сумки.