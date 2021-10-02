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Самая опасная пешая тропа в мире

Каким бы вкусным ни был китайский чай, он обычно не ассоциируется с всплеском адреналина и страхом смерти. Однако горе Хуашань в Китае удалось совместить и чай, и адреналин, ведь именно здесь находится самая страшная и опасная пешая тропа в мире, по которой туристы попадают прямо в чайный домик на высоте 2160 метров.

Кафе «Самая опасная пешая тропа в мире

Гора Хуашань со второго века до нашей эры является одним из важнейших мест для даосов — тогда у ее подножия был построен даосский храм. С тех пор паломники и монахи живут на горе и вокруг нее. Целая сеть опасных троп позволяет им добраться до пяти вершин, на каждой из которых построено религиозное здание, например чайный домик. Все вместе эти пять вершин образуют лепестки лотоса. Тропы были укреплены ввиду недавнего притока туристов, но, тем не менее, они по-прежнему очень опасны и имеют плохую репутацию. Говорят, с этих троп падает до 100 человек в год.

Гора Хуашань является одной из пяти священных гор даосизма.

Кафе «Самая опасная пешая тропа в мире

Некоторые части тропы поистине ужасают.

Кафе «Самая опасная пешая тропа в мире

Этот район считается священным со второго века до нашей эры.

Кафе «Самая опасная пешая тропа в мире

Монахи и паломники проложили эти «ступеньки» к вершине горы.

Кафе «Самая опасная пешая тропа в мире

Тропы укрепили, когда популярность этого маршрута возросла среди туристов.

Кафе «Самая опасная пешая тропа в мире

Самая высокая вершина горы достигает 2160 м.



Кафе «Самая опасная пешая тропа в мире

Главное, смотреть, куда идешь… А вниз лучше не смотреть.

Кафе «Самая опасная пешая тропа в мире

В некоторых местах местные жители также вырезали ступеньки прямо в стене горы.

Кафе «Самая опасная пешая тропа в мире

Но в других местах единственной мерой безопасности являются только железные цепи.

Кафе «Самая опасная пешая тропа в мире

Эта тропа славится своей плохой репутацией, однако это не останавливает множественных искателей приключений от того, чтобы испытать эту опасную дорогу на себе.

Кафе «Самая опасная пешая тропа в мире

Конечно, если адреналин все же охватил вас целиком и полностью, вы всегда можете передохнуть и расслабиться в шахматном павильоне.

Кафе «Самая опасная пешая тропа в мире

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