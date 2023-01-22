Почему рыцарей-тамплиеров считают самыми жестокими в истории и др факты о святых воинах христианства

Об основании таинственного Ордена тамплиеров известно на самом деле очень мало. После захвата Иерусалима в 1099 году, европейцы начали совершать массовые паломничества в Святую землю. По дороге на них часто нападали бандиты и даже рыцари-крестоносцы. Небольшая группа бойцов для того, чтобы защитить путешественников, сформировала Орден Бедных рыцарей храма царя Соломона, также известных как рыцари-тамплиеры. В течение следующих двух столетий Орден превратился в мощную политическую и экономическую силу по всей Европе, в буквальном смысле творя историю. Трагичный конец этого могущественного Ордена известен, а вот почему тамплиеров считают самыми жестокими воинами и пытаются подражать им и сегодня?
В 1118 году несколько французских рыцарей дали патриарху Иерусалимскому обет целомудрия, бедности и послушания, а также обязались защищать паломников и дороги в Палестине от разбойников. Орден возглавил рыцарь по имени Гуго де Пайен. Ценности новообразованной общины сочетали монашеский образ жизни с общественным служением и суровой воинской дисциплиной. Интересы Ордена совпадали с интересами Франции на Ближнем Востоке, а потому тамплиеры получили мощную государственную поддержку.
Рыцарь-тамплиер.
Балдуин Второй – король Иерусалима, уступил тамплиерам часть своего дворца, которая примыкала к храму царя Соломона. Рыцари стали именоваться «бедными воинами Христовыми, защитниками Иерусалимского храма» или «храмовниками». Само название «тамплиеры» происходит от французского слова «temple», что в переводе значит «храм». Гуго де Пайен получил звание Великого магистра. Устав Ордена основывался на писаниях святого Августина, а также на уставах древних каноников Гроба Господня и цистерианцев. Формой рыцарей-тамплиеров стал белый льняной плащ на котором был изображён восьмиконечный алый крест на левом плече (что символизировало мученичество) и белый полотняный пояс - символ сердечной чистоты. Никаких украшений на одежде и оружии не допускалось.
Эмблема Ордена тамлиеров и их девиз.
Нетрудно догадаться, что рыцари этого Ордена, такие чистые помыслами и сердцем, готовые в любую минуту отдать свою жизнь во славу Божию, пользовались мощной поддержкой даже среди обычных мирных граждан. Руководство осуществлялось Великим магистром, который избирался. В Ордене было духовенство, состоящее из капелланов и клириков. Духовники подчинялись исключительно Папе Римскому.
Но, как известно, человеку подвластно извратить любое прекрасное начинание. Весьма скоро тамплиеры перестали быть «бедными воинами Христовыми». Светские власти осыпали их своими милостями, Ордену совершались безумно богатые пожертвования отовсюду. Богатые аристократы отписывали им целые свои владения и состояния. У тамплиеров была масса привилегий. Ордену покровительствовал сам Папа Римский и со временем они превратились в его личную армию. Вот несколько удивительных фактов об этих «святых» рыцарях:
1. Они предложили миру совершенно новую модель святого воина.
Все слышали легенды о рыцарях короля Артура, которые посвятили свою жизнь поискам Святого Грааля и показывали собой пример христианских добродетелей? Примечательно, что в рассказах о рыцарях Круглого стола, написанных в тринадцатом веке, самый совершенный святой рыцарь сэр Галахад носит белый щит с красным крестом, который был символом тамплиеров. Ведь в раннем средневековье рыцари считались простыми вояками-головорезами без каких-либо особых благородных черт характера. Они грабили окрестные деревни с целью собственной наживы. Всё это было до тамплиеров. Эти рыцари создали в корне другую модель, в которой членами Ордена были монахи, поклявшиеся в бедности, целомудрии и повиновении, преданные борьбе с «неверными» на Святой Земле. Обещая служить христианскому делу, они получили признание папы на соборе в Труа в Шампани в 1129 году.
Святые воины были прекрасными бойцами.
2. Дисциплина в Ордене была воистину железной.
Согласно «Уставу тамплиеров», подробному кодексу повседневного поведения, рыцари должны были вести строгую скромную жизнь. Мясо они могли есть только три раза в неделю, за исключением особых праздников, поскольку считалось, что поедание мяса разлагает тело. Меха и модная одежда были строго запрещены. То же касалось модных тогда остроконечных туфель и шнурков для обуви, поскольку «эти мерзкие вещи принадлежат язычникам». Разумеется, обязательным было соблюдение целомудрия. Тамплиерам запрещалось целовать любую женщину, даже собственную мать. Нарушение правил влекло за собой строгое наказание: избиение, изгнание из братства или унизительное поедание пищи с пола.
Средневековое изображение Великого магистра Ордена тамплиеров.
3. Тамплиеры никогда не сдавались в плен.
Во время крестовых походов все христианские силы были по своей сути разношерстными армиями с минимальной подготовкой. Только не тамплиеры. Они были превосходно обученными воинами и прославились, как очень жестокие бойцы. Они действовали как основная ударная сила в ряде сражений во время крестовых походов, включая битву при Монжизар, когда они помогли победить значительно превосходящую по численности армию во главе с великим мусульманским полководцем Саладином. Часть их жестокости, вероятно, происходила из религиозной преданности, которая позволяла им рассматривать нарушение своих обетов как судьбу худшую, чем сама смерть. Правила тамплиеров предписывали им никогда не отступать, не сдаваться и не атаковать без приказа - отличное свойство для любой армии, которая во что бы то ни стало должна оставаться дисциплинированной.
4. Тамплиеры были прекрасными стратегами и яростными бойцами.
Хотя рыцари этого Ордена и были известны своим благочестием и готовностью бороться за распространение христианства, рыцари-тамплиеры иногда советовали своим товарищам-крестоносцам избегать необдуманных действий. Европейские христиане, впервые достигшие Иерусалима, часто хотели как можно скорее сразиться с мусульманами. Тамплиеры, которые жили здесь много лет и поддерживали дружеские отношения с местными арабами, иногда отговаривали горячие головы от какого-то конкретного боя, доказывая, что это не лучшая идея. «Не исключено, что тамплиеры временами казались невыносимо всезнающими для тех, кто только что прибыл с Запада», - говорит Энн Гилмор-Брайсон, историк из Мельбурнского университета. Конечно, это не сделало рыцарей-тамплиеров пацифистами. Они просто хотели создать более крупные и сильные армии, чтобы они могли эффективно сокрушать мусульманские силы.
Тамплиеры в Иерусалиме.
5. Бедные рыцари были на самом деле сказочно богатыми.
Хотя по отдельности они присягали быть бедными, Орден в целом, со временем стал невероятно богатым. Помогло то, что папская булла, изданная Папой Иннокентием II, освобождала их от уплаты налогов. Тамплиеры собирали пожертвования со всей Европы. Короли и королевы дали им огромные поместья - Альфонсо I Арагонский оставил им треть своего королевства по своей воле. Обычные люди также делали пожертвования, составляли на них завещания, оставляя Ордену земли и деньги. В конечном итоге рыцари стали владеть замками, фермами и целым флотом кораблей, а также всем островом Кипр. Они не просто держались за это имущество. Они использовали его для увеличения богатства. Они торговали урожаем, шерстью и вином по всей Европе и сдавали свои земли в аренду.
Крепость тамплиеров.
6. Со временем Орден тамплиеров стал финансовой организацией, наподобие современного МВФ.
О сказочных богатствах Ордена до сих пор ходят легенды.
Так как первоначальной целью тамплиеров было охранять паломников, направляющихся в Иерусалим, они придумали целую финансовую систему. Путешественники могли внести наличные в Темпл-Черч в Лондоне и получить аккредитив, который они могли погасить в Иерусалиме. Они также предоставляли множество других финансовых услуг монархам и элите. Колоссальное богатство позволило тамплиерам заняться банковским делом. Орден ссужал деньги под проценты всем королевским дворам не только Европы, но и даже мусульманского мира. Со временем рыцари разработали сложную систему финансового делопроизводства и ввели в обращение банковские чеки, которые кстати до сих пор использует весь мир. В начале 13 века они получили английские Crown Jewels в качестве обеспечения ссуды. А когда король Генрих III хотел купить остров Олерон, Орден не только выступил посредником в сделке, но и получил от короля выплаты в рассрочку. Французское казначейство также использовало тамплиеров как своего рода субподрядчика для выполнения многих своих функций.
Замок тамплиеров в Португалии.
7. Тамплиеры позаимствовали многое из принципов работы исламских юридических институтов.
Некоторые учёные считают, что именно тамплиеры помогли импортировать «мусульманские» идеи, изменившие западную правовую и образовательную системы. Например, придворные гостиницы в Лондоне, юридические институты, сформированные в средневековый период и связанные с тамплиерами, имеют поразительное сходство с медресе, построенными вокруг мечетей, где суннитские учёные обсуждали закон. Эта связь может помочь объяснить, почему английское общее право существенно отличается от римского. Система содержания колледжей за счёт вечного пожертвования, возможно, также обязана своим происхождением мусульманским образцам, наблюдаемым тамплиерами. Вакф, юридический прием в исламском праве, также помог учёным сохранить свою независимость на средневековом Ближнем Востоке. Уолтер де Мертон, бизнесмен, связанный с Орденом, основал Мертон-колледж, который впервые применил эту систему в Англии.
8. Они были настолько могущественны, что французский король решил их полностью уничтожить.
Орден практически стал государством в государстве. У них была собственная армия, суды, полиция и финансы. Это не могло не возбудить со временем зависть, ненависть и недоверие со стороны монархов.
Тамплиеры были слишком богаты и влиятельны, а следовательно, чрезвычайно опасны.
Ведь политика Ордена стала противоречить его целям. Стремление к власти и богатству стало разрушать некогда правильные христианские принципы рыцарского ордена изнутри. К 12 веку тамплиеров изгнали из Палестины. Некоторое время их резиденцией являлся остров Кипр, после она была перенесена во Францию.
Парижский замок Тампль - резиденция тамплиеров.
Филипп Красивый не мог терпеть независимости рыцарей-тамлиеров. Власть должна была быть только у него, кроме того он задолжал Ордену весьма внушительную сумму. Король не мог расплатиться. Мало кто знает, что король Филипп IV даже обращался к Великому магистру Ордена с нижайшей просьбой принять его в рыцари-тамплиеры. Великий магистр Жак де Моле отказал хитрому королю, поняв, что за этим кроется. Потом Филипп пытался через Папу Римского инициировать слияние Ордена Тамплиеров с их главными соперниками - Орденом Иоаннитов. Получив и здесь отказ, король пришёл в неописуемую ярость.
Филипп решил действовать грязно и подло. Он придумал множество различных клеветнических обвинений на тамплиеров, указав, в том числе идолопоклонство, кощунство и даже отречение от Христа. Весной Папа Римский призвал к себе Жака де Моле с Кипра, где тот готовился к походу в Сирию. Великий магистр и рыцари Ордена прибыли во Францию. Тем временем было принято решение о том, что все они должны быть арестованы и преданы суду инквизиции.
Король Филипп Красивый был по уши в долгах, которые он не смог бы погасить даже за несколько жизней.
9. Падение тамплиеров было столь же драматичным, как и остальная часть их истории.
Ранним утром 13 октября 1307 года все члены Ордена были арестованы, а всё их имущество конфисковано. Власти стремились как можно больше очернить тамплиеров в глазах изумлённого народа. Ведь им нужно было оправдать свои дикие и незаконные действия. Все возмущались, но из страха, что их постигнет та же участь — молчали.
Тем временем, король не терял времени. Немедленно был назначен суд инквизиции. Рыцарей жестоко пытали, вырывая нужные признания в самых дичайших преступлениях. Многих рыцарей просто казнили без всякого суда. Папская комиссия не решалась вынести приговор первым лицам Ордена. Процесс затянулся. Только в марте 1314 года был объявлен наконец приговор — пожизненное заключение. Жак де Моле возмутился, он смело заявлял о том, что никакой вины ни на нём, ни на его рыцарях нет. Король Филипп настолько боялся, что его клевета будет разоблачена, что принял решение казнить высших должностных лиц Ордена. Приговор был приведён в исполнение на следующий день. Тамплиеров сожгли на медленном огне.
Жак де Моле.
Говорят, что во время казни они возносили молитвы, а когда пламя костра почти полностью поглотило их, Жак де Моле, Великий магистр, вскричал: «Папа Климент и король Филипп, не пройдёт и года, как я призову вас на суд Божий!» Это можно смело называть проклятием тамплиеров, либо возмездием, ведь через две недели скончался Папа Римский, а ещё через полгода за ним ушёл и Филипп IV Красивый.
10. Тамплиеры остались довольно влиятельной структурой даже после уничтожения.
В XVIII веке различные элитные организации, например масоны, переняли идеи и принципы тамплиеров. Существует братский орден, который неофициально именуется тамплиерами. Они заявляют о том, что их святая обязанность защищать христианскую веру.
Образы рыцарей-тамплиеров присутствуют также во многих сферах нашей современной жизни. Например, в поп-культуре. Видеоигры, кинофильмы, нашумевший роман Дэна Брауна «Код да Винчи». История тамплиеров даже вдохновила некий мексиканский наркокартель, который назвался их именем. Банда обнародовала свод правил, иллюстрированный крестами и рыцарями на лошадях, в котором утверждается, что их члены обязаны соблюдать этический кодекс, в том числе помогать бедным, уважать женщин и детей, а не убивать ради наживы.
Таинственность этой политически и экономически могущественной организации со строгими этическими принципами, основанными на религиозном благочестии, является очень привлекательной для многих идеей. Дух тамплиеров живёт даже более чем через 700 лет после гибели настоящих рыцарей этого Ордена.
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