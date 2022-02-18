Как страстные охотники из водопроводной трубы делали настоящие ружья, которыми можно было подстрелит

Огромный дробовик начала ХХ века. | Фото: rarehistoricalphotos.com.

Глава егерской службы США демонстрирует изъятое гладкоствольное ружье длиной 3,25 метра весом 115 кг, которое использовалось для охоты на уток, 1920 год. | Фото: rarehistoricalphotos.com.

Американский охотник с крупнокалиберным ружьем «на уток», 1900-е годы. | Фото: upload.wikimedia.org.

Патроны для «уточницы» (коричневого цвета) в сравнении с патронами для обычного дробовика. | Фото: gungeekfrag.tumblr.com.

В ХХI веке «уточницы» вполне официально выпускались на оружейных заводах. | Фото: rarehistoricalphotos.com.

Охотник прильнул к прицелу «уточницы». США, 1900-е годы. | Фото: en.wikipedia.org.

При охоте на уток важно не шуметь и уметь прятаться. США, 1900-е годы. | Фото: commons.wikimedia.org.

«Уточницы» до сих пор разрешены во многих странах . | Фото: deviantart.com.