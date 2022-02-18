Как страстные охотники из водопроводной трубы делали настоящие ружья, которыми можно было подстрелит

Огромный дробовик начала ХХ века. | Фото: rarehistoricalphotos.com.
Оружие, представленное на фотографиях – это вовсе не сверхдальнобойная снайперская винтовка. Напротив, это ружье, которое можно сделать из куска обычной водопроводной трубы, а чтобы его использовать, иногда даже требовалась небольшая лодка. Зато с помощью такого устройства можно побить все охотничьи рекорды, без преувеличений, сбивая уток десятками.
Глава егерской службы США демонстрирует изъятое гладкоствольное ружье длиной 3,25 метра весом 115 кг, которое использовалось для охоты на уток, 1920 год. | Фото: rarehistoricalphotos.com.
Ручное огнестрельное оружие в Европе известно еще со Средних веков, и все это время использовалось оно не только на войне, но и для охоты. Именно в погоне за дичью охотники применяли самые большие ручные «пушки» из всех когда-либо существовавших в мире.
Американский охотник с крупнокалиберным ружьем «на уток», 1900-е годы. | Фото: upload.wikimedia.org.
Еще век назад охота на диких птиц, преимущественно на уток и гусей, давала пищу не только на столы аристократов, но и была важным подспорьем для простых людей. Именно охотники на водоплавающих пернатых и придумали, как убивать их сразу десятками. Секрет успеха скрывается в длинном стволе (до 3 метров) большого калибра (до 5 см). Такое гладкоствольное ружье, стреляющее дробью, раньше называли «уточницей» или «гусятницей» (англ. duck gun или punt gun).
Патроны для «уточницы» (коричневого цвета) в сравнении с патронами для обычного дробовика. | Фото: gungeekfrag.tumblr.com.
Уникальные ружья охотники нередко делали своими руками. В качестве ствола мог служить столб уличного фонаря, и даже достаточно толстая водопроводная труба. К стволу приделывалась рукоять-приклад. Правда, из такого оружия стрелять с плеча мало кто отваживался – вывих гарантирован. Основной действенный способ охоты состоит в том, чтобы крепко прицепить «уточницу» к лодке и уже на ней выслеживать стаю пернатых.
В ХХI веке «уточницы» вполне официально выпускались на оружейных заводах. | Фото: rarehistoricalphotos.com.
Успешная охота с самым большим в мире ручным оружием выглядела следующим образом. Охотник, сидя в лодке с установленной «уточницей», медленно и тихо пробирался среди зарослей камыша, прислушиваясь к звукам. Ему требовалось «вычислить» местонахождение стаи уток. Приблизившись достаточно близко, он направлял нос лодки в направлении стаи и спугивал пернатых. Поднявшихся в воздух птиц ошеломлял звук выстрела и тут же сотни свинцовых дробинок, общим весом в полкило, убивали их наповал. После удачного выстрела охотник вполне мог забрать с собой до полусотни уток. Правда, далеко не все птицы были пригодны к еде, т.к. дроби в мясе могло оказаться слишком много.
Охотник прильнул к прицелу «уточницы». США, 1900-е годы. | Фото: en.wikipedia.org.
При охоте на уток важно не шуметь и уметь прятаться. США, 1900-е годы. | Фото: commons.wikimedia.org.
Слишком успешная охота на пернатых, естественно, не могла не сказаться на их количестве. Массовый геноцид уток удалось остановить, лишь запретив «уточницы» на законодательном уровне. Так, в Соединенных Штатах гигантский дробовик был «забанен» в 1860-х годах, но еще длительное время широко использовался браконьерами. А в Великобритании «уточницы» используются до сих пор, правда, разрешен калибр не более 44 мм.
«Уточницы» до сих пор разрешены во многих странах. | Фото: deviantart.com.
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