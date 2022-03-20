Короче не придумаешь, или Как появились первая мини-юбка

Создательница мини-юбки Сєри Квант и ее модели
Когда дизайнер Мэри Квант презентовала первую коллекцию мини-юбок в 1962, едкие критики закипели от возмущения, мол, на этот наряд ткани потратили меньше, чем на платок викторианской эпохи. А дефиле моделей в откровенных нарядах по Бродвею чуть не стало причиной массового ДТП: водители готовы были выпрыгнуть из окон, чтобы посмотреть на красоту. Сама же Мэри Квант рассказывала, что не придумала ничего экстраординарного. Она просто помогла женщинам, ведь в длинных юбках спешить на автобус было крайне неудобно, и ритм современной жизни требовал перемен!
Мэри Квант - создательница шорт, мини-юбок, воротничков и разноцветных колготок
Мэри Квант вошла в историю моды как создательница не только мини-юбок, но и шорт, белонежных воротничков для блузок, цветных колготок и прочих оригинальных изделий, которыеразнообразили жизнь модниц и до сих пор не вышли из обихода. Интересно, что современные критики моды новинки от Квант оценивали высоко и ставили ее в один ряд с признанными францкузскими модельерами - Коко Шанель и Кристианом Диор. В то время как сама Коко укороченный вариант юбки не оценила, все таки создательница маленького черного платья была более консервативной.
Мэри Квант ввела моду на обтягивающие полосатые свитера
Несмотря на то, что мини-юбки тут же оценили модницы, общественный протест и осуждение звучали повсеместно. Во многих госучреждениях был объявлен официальный запрет на длину "мини", и даже в самом Ватикане возмутились модным веянием.
Английская модель Джин Шримптон в платье мини, 1965 год
Чтобы побороть волну негодования, понадобилось несколько лет. Переломным моментом стало одобрение со стороны Жаклин Кннеди, которая пополнила свой гардероб мини-юбкой. Сенсацией стал и выход в свет английской модели Джин Шримптон, которая пришла на скачки в коротком платье. Чопорная публика была шокирована подобной дерзостью.
Награждение модельера Мэри Квант
Кстати, юбка "мини" получила свое название в честь марки автомобиля "Mini", к которому Квант питала саме теплые чувства. Много лет спустя ей даже довелось проектировать дизайн салона одной из моделей "Mini", для этого она выбрала отделку сидений в черно-белую полоску и красные ремни безопасности. Всего таких коллекционных авто было выпущено чуть более двух тысяч.
Мэри Квант за работой
Мэри Квант и ее модели
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