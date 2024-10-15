Гений печатного станка

Виктор Иванович охотно делился своими наработками. Двенадцать лет он таился, и вот наконец появились люди, способные оценить его талант и титанический труд. Король фальшивомонетчиков с радостью выдал рецепт своего раствора, травившего медь в несколько раз быстрее, чем это делалось в Гознаке (под именем «барановского растворителя» он использовался в производстве следующие 15 лет).Суд над Барановым был уникальным. Он отказался от адвоката, все чистосердечно рассказал, в том числе про потерю, тем самым увеличил себе срок - потянул на "хищение в особо крупных размерах". Генералы поехали получать ордена, а он все 12 лет надеялся, что о нем вспомнят. Хотя по тем временам могли бы и расстрелять...«Мало денег напечатал, — предлагает свое объяснение гуманности суда Баранов. — А то расстреляли бы. Но знаете, что я вам скажу: лучше бы расстреляли. Я бы не мучился одиннадцать лет, когда руки трясутся от голода, снег, мокрые ноги и десять машин с бетоном, которые надо перекидать лопатой. Каждый день».На самом деле напечатал Баранов немало — порядка 30 000 рублей, но лишь малую толику этих денег он пустил в оборот, большая часть так и оставалась в сарае.- Самые трудные для подделки были царские. Даже деникинские и даже керенки были с изюминкой. Самые красивые - с Екатериной. Недаром народ любовно про-звал их "катеньки". Правда, был недостаток - очень большие по размеру.У Николая II был потрясающий водяной знак - с дырочками по всему портрету, будто император осыпан бриллиантами. Но там бумага хуже - наливная... У российских денег есть все. Бумага (я знаю, как она делается) - последнее слово техники. Защита - столько степеней, и каждая как "Линия Маннергейма"! Лучше доллара.