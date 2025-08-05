7 аппетитных блюд с колбасой, после которых захочется добавки

Что-что, а колбаса практически всегда есть в каждом холодильнике, поскольку она отлично подходит как для бутербродов, так и для омлетов. Впрочем, из неё можно приготовить огромное количество разнообразных блюд - от салатов и супов до оригинальных гарниров.
1. Рулет
На перекус и в качестве основного блюда, тёплый и холодный – рулет из лаваша с колбаской и сыром готовится максимально просто и быстро.
Ингредиенты:
• Лаваш тонкий большой – 1 лист;
• Колбаса варёнка – 0,5 кг;
• Сыр твёрдых сортов – 300 г;
• Томаты с плотной мякотью среднего размера – 3 шт;
• Яйцо – 1 шт;
• Петрушка - 3-4 веточки;
• Майонез или сметана – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Рулет с колбасной начинкой. \ Фото: deliciousmagazine.co.uk.
Способ приготовления:
• Колбасу нарезать небольшим кубиком или мелкой соломкой;
• Сыр натереть на самой крупной тёрке;
• Томаты вымыть;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Удалить плодоножку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Петрушку вымыть;
• Дать стечь воде;
• После мелко нарезать;
• Лаваш аккуратно расстелить на столе;
• Смазать майонезом или сметаной, оставляя свободный край;
• После аккуратно выложить колбасу и томаты;
• Слегка приправить солью и перцем;
• Добавить петрушку;
• Посыпать тёртым сыром;
• Затем аккуратно сформировать рулет;
• Выложить в форму для запекания, или на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Смазать взбитым яйцом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на пятнадцать-двадцать минут.
2. Пицца
Пицца с колбасой. \ Фото: tmbidigitalassetsazure.blob.core.windows.net.
Что уж говорить, а пицца вне конкуренции. И вряд ли любое другое блюдо сможет так просто занять лидирующую позицию. Так что ловите простенький, но весьма популярный и вкусный рецепт.
Ингредиенты:
• Тесто дрожжевое – 0,5 кг;
• Колбаса сырокопчёная – 100-150 г;
• Соус томатный – опционально;
• Моцарелла – 100 г;
• Инжир средней спелости – 1-2 шт;
• Пряное оливковое масло – опционально;
• Кинза – 2 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Домашняя пицца с колбаской. \ Фото: i.ytimg.com.
Способ приготовления:
• Тесто раскатать и сформировать основу для пиццы;
• Смазать пряным оливковым маслом при помощи силиконовой кисточки или лопатки;
• Затем смазать томатным соусом;
• Колбасу нарезать тонкими кружочками;
• Аккуратно и равномерно разложить по заготовке для пиццы;
• Посыпать половиной тёртого сыра и мелко нарезанной кинзой;
• При необходимости посолить и поперчить;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на семь-восемь минут;
• Достать из духовки;
• Добавить нарезанный тонкими ломтиками инжир;
• Посыпать остатками тёртого сыра;
• Вновь отправить в духовку;
• Запекать до тех пор, пока сыр хорошенько не расплавится;
• Перед подачей нарезать порционно.
3. Горячие бутерброды
Горячие бутерброды с колбасой. \ Фото: bing.com.
Горячие бутерброды с колбаской и болгарским перцем отлично подойдут как на завтрак для всей семьи, так и на перекус, когда особо нет времени готовить что-то существенное.
Ингредиенты:
• Хлеб зерновой или обычный – 4 кусочка;
• Колбаса – 100;
• Перец болгарский красный небольшой – 1 шт;
• Лук белый или фиолетовый маленький – 1 шт;
• Сыр – 100 г;
• Соус томатный или кетчуп – опционально;
• Зелень – для украшения;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Горячие бутерброды с колбаской и сыром. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Колбасу нарезать соломкой;
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать также, как и колбасу;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами или полукольцами;
• Сыр натереть на тёрке для корейских овощей;
• Хлебные кусочки смазать соусом или кетчупом;
• На каждый из них аккуратно выложить кольца или полукольца лука;
• Затем колбасу и кусочки перца;
• Сверху посыпать тёртым сыром и мелко нарезанной зеленью;
• При необходимости слегка посолить и поперчить;
• Бутерброды аккуратно выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на пятнадцать минут или до образования лёгкой румяной корочки.
4. Рулетики
Рулетики из баклажанов с колбасно-сырной начинкой. \ Фото: imagesvc.meredithcorp.io.
Вы когда-нибудь пробовали рулетики из баклажанов с колбасно-сырной начинкой? Нет? Тогда вот вам рецепт мега вкусного блюда, которым не стыдно угостить как гостей, так и коллег. А ещё его смело можно подать даже на праздничный стол, сорвав бурные овации.
Ингредиенты:
• Баклажаны среднего размера – 3 шт;
• Колбаса варёнка – 150 г;
• Масло подсолнечное или оливковое – опционально;
• Перец болгарский красный маленький – 1 шт;
• Сыр твёрдых сортов – 100 г;
• Майонез – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка – 1-2 веточки;
• Кинза – 1-2 веточки.
Баклажановые рулетики. \ Фото: es.cloudinary.com.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Просушить;
• Срезать плодоножку;
• Мякоть нарезать длинными слайсами средней толщины;
• Обжарить на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла до золотистого цвета с каждой стороны;
• Выложить на салфетки или бумажные полотенца;
• Колбасу нарезать мелким кубиком;
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать точно также, как и колбасу;
• Сыр натереть на средней тёрке;
• Все ингредиенты соединить между собой;
• Заправить майонезом;
• Слегка посолить и поперчить;
• Аккуратно перемешать;
• Получившуюся начинку равномерно распределить по слайсам из баклажанов;
• Сформировать плотные рулетики;
• Закрепить шпажками или зубочистками;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой и кинзой.
5. Салат
Салат с колбасой. \ Фото: mysugarfreekitchen.com.
Казалось бы, ну кого можно удивить салатом, тем более таким простым на первый взгляд. Но благодаря пикантной заправке это блюдо запросто может претендовать на одно из самых лучших среди салатов.
Ингредиенты:
• Колбаса варёнка – 350 г;
• Томаты с плотной мякотью – 4 шт;
• Огурцы длинные – 2 шт;
• Сельдерей – 5-6 веточек;
• Лук белый или фиолетовый маленький – 1-2 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Масло оливковое – для заправки;
• Уксус красный винный – для заправки;
• Горчица дижонская – для заправки (по вкусу);
• Орегано молотый сушёный – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу.
Овощной салат с колбаской. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Огурцы вымыть;
• Промокнуть салфетками или бумажными полотенцами;
• Нарезать средним кубиком;
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Нарезать таким же кубиком, как и огурцы;
• Колбаску нарезать кубиками средней величины;
• Сложить всё в салатник;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами или полукольцами;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс или натереть на мелкой тёрке;
• Сложить всё в небольшую миску;
• Сельдерей вымыть;
• Измельчить;
• Добавить к луку с чесноком;
• Приправить щепоткой соли и смесью молотых перцев;
• Добавить орегано;
• Заправить оливковым маслом и винным уксусом;
• Добавить дижонскую горчицу;
• Всё перемешать до однородной массы;
• Дать смеси настояться в прохладном месте десять-пятнадцать минут;
• После заправить салат;
• Перемешать;
• Оставить на пять-семь минут;
• После подать к столу.
6. Суп
Суп с колбасой. \ Фото: cook2eatwell.com.
Нет ничего проще простого, чем приготовить овощной колбасно-овощной суп. Минимум времени – максимум удовольствия от яркого насыщенного вкуса и аромата.
Ингредиенты:
• Картофель среднего размера – 3-4 шт;
• Морковь среднего размера – 1 шт;
• Колбаса копчёная или варёная – 250 г;
• Кукуруза и горошек (мороженые) – 1,5 горсти;
• Лук зелёный – 3-4 стебля;
• Петрушка – 2-3 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки.
Овощной суп с колбаской. \ Фото: nocrumbsleft.net.
Способ приготовления:
• Картофель вымыть;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в кастрюлю;
• Залить водой;
• Накрыть крышкой;
• Довести до кипения;
• Продолжить варку на среднем огне;
• Лук вымыть;
• Срезать белую часть и мелко накрошить;
• Обжарить одну-две минуты на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла;
• Морковку вымыть;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Добавить к луку;
• Жарить на среднем огне семь-восемь минут;
• Получившуюся зажарку выложить в кастрюлю к картофелю;
• Довести до кипения;
• После варить семь-восемь минут на среднем огне;
• Колбасу нарезать небольшим кубиком;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Всыпать горошек с кукурузой;
• Добавить оставшуюся часть мелко нарезанного зелёного лука;
• Приправить солью и перцем по вкусу;
• Варить на среднем огне пятнадцать-двадцать минут;
• За пять минут до готовности добавить мелко нарезанную зелень;
• Дать супу настояться;
• Разлить по тарелкам и подать к столу;
• При желании можно добавить ломтик лимона или заправить сметаной.
7. Плов
Плов с колбасой. \ Фото: img.taste.com.au.
Рецептов плова настолько много, что не знаешь за какой из них хвататься. Но что если пойти от обратного и выбрать самый простой, но оттого не менее вкусный вариант? Например, с колбасой.
Ингредиенты:
• Колбаса варёнка или копчёная – 300 г;
• Рис – 1 стакан;
• Кукуруза консервированная – 1 банка (200-250);
• Томаты с плотной мякотью среднего размера – 3 шт;
• Сыр твёрдых сортов – 50 г;
• Майонез, кетчуп или сметана – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Зелень – для подачи;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Плов с колбаской. \ Фото: recipetineats.com.
Способ приготовления:
• Рис отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг;
• После выложить в глубокую сковороду с толстым дном и обжарить одну-две минуты на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла;
• Затем добавить кукурузу;
• Готовить пять-шесть минут;
• Колбаску нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Добавить к рису;
• Томаты вымыть;
• Промокнуть салфетками;
• Нарезать также, как и колбасу;
• Высыпать в сковородку;
• Перемешать;
• Тушить пять-семь минут;
• Затем добавить кетчуп, сметану или майонез;
• Посыпать тёртым сыром;
• Приправить солью и смесью перцев;
• Перемешать;
• Готовить три-четыре минуты;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной зеленью.
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