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7 советов использования «Coca-Cola», которая легко заменит бытовую химию в доме


Как напиток может помочь в быту.

Как напиток может помочь в быту.

Будем откровенны перед собой: газированные напитки - далеко не самая полезная для организма вещь. Исключением в этом плане не является и популярная «Coca-Cola». Примечательно, что данный напиток, благодаря своему необычному составу, нашел множество дополнительных, непищевых, способов применения в быту. Вот несколько наиболее интересных и потенциально полезных.

1. Удаление ржавчины


Убирает всего за ночь.

Убирает всего за ночь.

 

Если есть изделия, подверженные коррозии, то их можно достаточно легко и быстро очистить при помощи нашего любимого газированного напитка. Замачиваем деталь на ночь в «Coca-Cola», после чего легко и быстро счищаем всю ржавчину.

2. Мытье стекол



Можно помыть напитком окна.

Можно помыть напитком окна.

 

Можно использовать для мытья стекол цитрусовый состав, а можно просто взять бутылку «Coca-Cola». Стоимость напитка будет значительно ниже стоимости емкости даже с самым простым моющим средством. Единственное «но» заключается в том, что после мытья нужно будет взять влажную салфетку и избавится от следов сахара.

3. Болеутоляющее


Поможет от укусов комаров.

Поможет от укусов комаров.

 

Если укусило насекомое или обожгла медуза на море, то можно использовать «Coca-Cola» в качество болеутоляющего. Достаточно промочить напитком ватку и растереть ей больное место. Совсем скоро зуд и жжение пройдут.

4. Избавиться от льда


Отлично топит лед.

Отлично топит лед.

 

«Coca-Cola» может помочь автомобилистам и в зимний период. Все дело в том, что напиток прекрасно растапливает лед. Под действием сладкой газировки он будет таять буквально на глазах. Останется только остатки убрать.

5. Удалить накипь


Удалит накипь за пару часов.

Удалит накипь за пару часов.

 

Использовать «Coca-Cola» можно и для удаления накипи в чайнике, а также для мытья посуды, в частности, кастрюль и сковородок. Как и в случае с удалением ржавчины, необходимое замочить в «Coca-Cola» посуду на некоторое время.

6. Удалить жвачку


Не нужно резать волосы.

Не нужно резать волосы.

 

В волосы попала жвачка? Не беда! Особенно, если под рукой имеется бутылочка «Coca-Cola». Благодаря своему составу, она в мгновения ока начнет растворять противную жвачку, после чего ее можно будет легко достать из волос. Главное - не забыть вымыть голову после этой процедуры.

7. Убрать икоту


Выпей Колы и все пройдет.

Выпей Колы и все пройдет.

 

Все знают, что когда человек начинает икать, ему следует попить воды. На самом деле, куда более действенно – выпить кружечку «Coca-Cola». Один из немногих случаев, когда этот сладкий газированный напиток может быть полезным для человеческого организма.

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