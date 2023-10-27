7 советов использования «Coca-Cola», которая легко заменит бытовую химию в доме

Как напиток может помочь в быту.
Будем откровенны перед собой: газированные напитки - далеко не самая полезная для организма вещь. Исключением в этом плане не является и популярная «Coca-Cola». Примечательно, что данный напиток, благодаря своему необычному составу, нашел множество дополнительных, непищевых, способов применения в быту. Вот несколько наиболее интересных и потенциально полезных.
1. Удаление ржавчины
Убирает всего за ночь.
Если есть изделия, подверженные коррозии, то их можно достаточно легко и быстро очистить при помощи нашего любимого газированного напитка. Замачиваем деталь на ночь в «Coca-Cola», после чего легко и быстро счищаем всю ржавчину.
2. Мытье стекол
Можно помыть напитком окна.
Можно использовать для мытья стекол цитрусовый состав, а можно просто взять бутылку «Coca-Cola». Стоимость напитка будет значительно ниже стоимости емкости даже с самым простым моющим средством. Единственное «но» заключается в том, что после мытья нужно будет взять влажную салфетку и избавится от следов сахара.
3. Болеутоляющее
Поможет от укусов комаров.
Если укусило насекомое или обожгла медуза на море, то можно использовать «Coca-Cola» в качество болеутоляющего. Достаточно промочить напитком ватку и растереть ей больное место. Совсем скоро зуд и жжение пройдут.
4. Избавиться от льда
Отлично топит лед.
«Coca-Cola» может помочь автомобилистам и в зимний период. Все дело в том, что напиток прекрасно растапливает лед. Под действием сладкой газировки он будет таять буквально на глазах. Останется только остатки убрать.
5. Удалить накипь
Удалит накипь за пару часов.
Использовать «Coca-Cola» можно и для удаления накипи в чайнике, а также для мытья посуды, в частности, кастрюль и сковородок. Как и в случае с удалением ржавчины, необходимое замочить в «Coca-Cola» посуду на некоторое время.
6. Удалить жвачку
Не нужно резать волосы.
В волосы попала жвачка? Не беда! Особенно, если под рукой имеется бутылочка «Coca-Cola». Благодаря своему составу, она в мгновения ока начнет растворять противную жвачку, после чего ее можно будет легко достать из волос. Главное - не забыть вымыть голову после этой процедуры.
7. Убрать икоту
Выпей Колы и все пройдет.
Все знают, что когда человек начинает икать, ему следует попить воды. На самом деле, куда более действенно – выпить кружечку «Coca-Cola». Один из немногих случаев, когда этот сладкий газированный напиток может быть полезным для человеческого организма.
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